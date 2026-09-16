به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ساعت 20:00 چهارشنبه 25 شهریورماه اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.



وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز حدفاصل تونل شماره 17 تا تونل شماره 18 و از تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمه‌سنگین است.



سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز در محدوده‌های لاسم، رینه و گزنک، همچنین در محور فیروزکوه در محدوده شهرهای دماوند و پل سفید در هر دو مسیر، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.



رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در آزادراه قزوین-رشت در محدوده امامزاده هاشم، آزادراه تهران-پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره 2 و محدوده عوارضی پردیس و همچنین محور قدیم تهران-بومهن در محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود، ترافیک نیمه‌سنگین است.



وی با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده‌های پل کردان، کمالشهر، مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.



سرهنگ قلی‌نیا افزود: در آزادراه تهران-ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی‌آباد، آزادراه تهران-قم حدفاصل سعیدآباد تا پل شهیدکاظمی و محور تهران-شهریار حدفاصل شهرقدس تا میدان معادن نیز ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.



وی درباره محدودیت‌های تردد در محورهای شمالی گفت: تردد در مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال با محدودیت مواجه است.



رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از انسداد محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد خبر داد و گفت: این محور در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه مسدود است.