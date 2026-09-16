به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، در برنامه روز جهانی ایمنی بیمار که با حضور ژان جبور، نماینده جدید دفتر سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ایران برگزار شد، اظهار کرد: برخورداری از بهترین تجهیزات، تخت‌ها و امکانات درمانی به تنهایی تضمین‌ کننده ایمنی بیمار نیست و باید سیستم ارائه خدمت به گونه‌ای طراحی شود که احتمال بروز خطا را به حداقل برساند و استمرار کیفیت خدمات را تضمین کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از کنترل کیفیت به سمت تضمین کیفیت، افزود: کیفیت و ایمنی خدمات نباید صرفاً به عملکرد افراد وابسته باشد؛ بلکه باید فرایندها به شکلی طراحی شوند که از بروز خطا پیشگیری کرده و ارائه مستمر خدمات باکیفیت را تضمین کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تقویت فرهنگ گزارش‌دهی خطا را یکی از الزامات ایمنی بیمار دانست و گفت: کم بودن گزارش‌ها لزوماً به معنای نبود خطا نیست و باید شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رخدادها و خطاها را گزارش کنند.

وی افزود: گزارش به‌موقع خطا، امکان مداخله سریع و انجام اقدامات اصلاحی را فراهم می‌کند و می‌تواند از آسیب به بیمار و تکرار رخدادهای مشابه جلوگیری کند.

رئیسی همچنین بر ضرورت تحلیل ریشه‌ای رخدادهای مرتبط با ایمنی بیمار تأکید کرد و گفت: باید علت وقوع رخدادها شناسایی و بر اساس نتایج آن، فرایندهای ارائه خدمت اصلاح شود.

وی با اشاره به نقش مردم و خانواده‌ها در ارتقای ایمنی، گفت: افزایش سواد سلامت و آموزش خودمراقبتی، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، مصرف همزمان داروهای متعدد را یکی از مسائل قابل توجه در بیماران مزمن دانست و افزود: مراجعه به پزشکان مختلف و دریافت داروهای متعدد می‌تواند احتمال هم‌پوشانی و تداخلات دارویی را افزایش دهد؛ بنابراین بازبینی داروهای مصرفی این بیماران اهمیت زیادی دارد.

رئیسی تأکید کرد: بسیاری از بیماران در منزل مراقبت می‌شوند و آموزش خانواده‌ها در زمینه مصرف صحیح دارو، پیشگیری از سقوط و فراهم کردن محیط ایمن می‌تواند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به نقش شبکه بهداشت افزود: مراقبان سلامت، بهورزان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه با ارتقای سواد سلامت و آموزش خودمراقبتی می‌توانند نقش مؤثری در افزایش ایمنی افراد و خانواده‌ها داشته باشند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: شبکه سلامت تنها به سطح یک محدود نیست و سطوح یک، دو و سه، از خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت تا کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین ایمنی بیمار باید به عنوان مسئولیتی مشترک در تمام سطوح شبکه سلامت مورد توجه قرار گیرد.