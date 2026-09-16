برخورد ایسوزو و تریلی در ابرکوه یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴:۴۸ امروز در کیلومتر هفت جاده دهشیر رخ داد و در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امداد و نجات پایگاه مسجد امام خمینی(ره) ابرکوه به محل اعزام شد.
وی افزود: بر اثر شدت برخورد، یک نفر در خودرو گرفتار شده و جان خود را از دست داده بود که نجاتگران هلالاحمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، پیکر جانباخته را از خودرو خارج و به عوامل ذیربط تحویل دادند.
عشقی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و حفظ فاصله طولی در جادهها گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر با شماره ۱۱۲ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث است.
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