برخورد ایسوزو و تریلی در ابرکوه یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴:۴۸ امروز در کیلومتر هفت جاده دهشیر رخ داد و در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امداد و نجات پایگاه مسجد امام خمینی(ره) ابرکوه به محل اعزام شد.

وی افزود: بر اثر شدت برخورد، یک نفر در خودرو گرفتار شده و جان خود را از دست داده بود که نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، پیکر جان‌باخته را از خودرو خارج و به عوامل ذی‌ربط تحویل دادند.

عشقی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و حفظ فاصله طولی در جاده‌ها گفت: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر با شماره ۱۱۲ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث است.