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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مازندران

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مازندران

سوادکوه- معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در شرق و غرب مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران منابع طبیعی مازندران با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های اخیر در مازندران اظهار کرد: ارزیابی خسارت‌ها در حال انجام است و طرح‌های آبخیزداری می‌توانند در مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خسارت سیلاب مؤثر باشند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی که طرح‌های آبخیزداری اجرا شده، میزان خسارت در پایین‌دست در بسیاری از موارد کمتر بوده است و باید اجرای این طرح‌ها شتاب گیرد.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مازندران اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار برای آغاز سریع طرح‌ها در مناطق مختلف شرق و غرب استان در نظر گرفته شده است.

وحید همچنین لفور را یکی از پایلوت‌های مهم مدیریت مشارکتی جنگل عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با مشارکت جوامع محلی، لفور به الگویی برای مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی تبدیل شود.

کد مطلب 6949445

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