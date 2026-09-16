به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران منابع طبیعی مازندران با اشاره به خسارتهای ناشی از سیلابهای اخیر در مازندران اظهار کرد: ارزیابی خسارتها در حال انجام است و طرحهای آبخیزداری میتوانند در مدیریت روانآبها و کاهش خسارت سیلاب مؤثر باشند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد در مناطقی که طرحهای آبخیزداری اجرا شده، میزان خسارت در پاییندست در بسیاری از موارد کمتر بوده است و باید اجرای این طرحها شتاب گیرد.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری مازندران اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار برای آغاز سریع طرحها در مناطق مختلف شرق و غرب استان در نظر گرفته شده است.
وحید همچنین لفور را یکی از پایلوتهای مهم مدیریت مشارکتی جنگل عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با مشارکت جوامع محلی، لفور به الگویی برای مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی تبدیل شود.
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