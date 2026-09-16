به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، شامگاه چهارشنبه در جریان سفر به استان زنجان با حضور در برنامه گفتگویی تلویزیونی شبکه اشراق یکی از مشکلات مهم کشور را ناترازی برق دانست و گفت: بخشی از این مشکل از گذشته وجود داشته و دولت برای رفع آن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی را دنبال می‌کند.

وی افزود: آسیب واردشده به بخشی از زیرساخت‌های برق در جریان جنگ نیز مشکلاتی ایجاد کرد و دولت تلاش کرد با اولویت‌بندی زیرساخت‌های حیاتی، روند بازسازی و تأمین برق را دنبال کند.

توسعه مسیرهای جایگزین برای واردات کالا

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: دولت تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین، امکان واردات کالاهای مورد نیاز کشور و صنایع را حفظ کند.

قائم‌پناه گفت: بخشی از کالاها از طریق بندر کراچی، بنادر ترکیه، جمهوری آذربایجان و مسیر دریای خزر وارد کشور می‌شود و این مسیرها به‌عنوان ظرفیت‌های مکمل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی دیپلماسی منطقه‌ای را یکی از ابزارهای دولت برای حفظ جریان تجارت و تأمین نیازهای کشور عنوان کرد و افزود: تعامل با کشورهای همسایه می‌تواند به کاهش آثار محدودیت‌های تجاری کمک کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی از برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم است، گفت: برای تکمیل و نوسازی فضاهای آموزشی کشور، با مشارکت مردم ساخت هزاران کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی این استان، اظهار کرد: زنجان را باید یکی از استان‌های مهم ایران در عرصه علم، دانش، فلسفه، شعر و فرهنگ دانست.



وی با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی زنجان افزود: این استان زادگاه و محل پرورش شخصیت‌هایی همچون شیخ شهاب‌الدین سهروردی، دکتر یوسف ثبوتی و حسین منزوی است و مردم زنجان نیز به دلیل ارادت عمیق به اهل بیت (ع) و برگزاری باشکوه مراسم‌های عزاداری، به‌ویژه در حسینیه اعظم، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر و مقاومت مردم در برابر فشارها و حملات دشمنان گفت: مردم ایران و از جمله مردم استان زنجان در شرایط دشوار، با انسجام، وحدت و تاب‌آوری در برابر فشارها ایستادگی کرده‌اند و این همبستگی ملی یکی از سرمایه‌های بزرگ کشور است.

نهضت مدرسه‌سازی؛ اولویت دولت چهاردهم

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به آغاز برنامه سفر خود به زنجان از یک طرح آموزشی، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی است.

وی با بیان اینکه زیربنای توسعه کشور، دانایی و آموزش است، افزود: اگر جامعه‌ای از دانش و آگاهی برخوردار باشد، توانمند و قدرتمند خواهد بود. بنابراین توجه به تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی از اولویت‌های دولت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه استان زنجان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها وضعیت مناسب‌تری دارد و تعداد مدارس کپری، کانکسی و نامناسب در آن محدود است، اما تلاش دولت این است که فضاهای آموزشی موجود نیز استانداردتر و مجهزتر شوند.

قائم‌پناه استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس را از دیگر برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: مدارس باید به امکانات و فناوری‌های جدید آموزشی مجهز شوند تا دانش‌آموزان بتوانند از روش‌های نوین آموزشی استفاده کنند. استفاده از تابلوهای هوشمند، تجهیزات آموزشی جدید و ابزارهای چندرسانه‌ای می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد.

وی با اشاره به مشارکت مردم در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی اظهار کرد: با مشارکت مردم، ساخت بیش از ۱۴ هزار کلاس درس تا مهرماه در کشور در دستور کار قرار گرفته و حدود ۱۱ هزار کلاس نیز تا حدود ۲۰ روز پیش تحویل شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیاز کشور در حوزه فضاهای آموزشی را حدود ۴۸ هزار کلاس عنوان کرد و گفت: این رقم بیشتر برای نوسازی و بهسازی مدارس و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی است و هدف ما این است که طی دو تا سه سال آینده، بخش مهمی از این نیاز برطرف شود.

مشارکت مردم در مدرسه‌سازی سرمایه اجتماعی کشور است



قائم‌پناه با اشاره به مدرسه‌ای که در جریان سفر به زنجان افتتاح شد، گفت: این مدرسه ۱۵ کلاسه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، اما روند اجرای آن پیشرفت مطلوبی نداشت. با مشارکت مردم و حمایت دولت، این پروژه در یک سال گذشته سرعت گرفت و امروز به بهره‌برداری رسید.

وی یکی از جلوه‌های زیبای مشارکت مردم در این طرح را نصب کاشی‌های یادبود در مدرسه دانست و افزود: مردم به اندازه توان خود و به یاد شهدا و عزیزانشان در ساخت مدرسه مشارکت کرده‌اند و نام این افراد بر روی کاشی‌هایی ثبت و در مدرسه نصب شده است. این اقدام نشان می‌دهد مشارکت مردم فقط اقتصادی نیست، بلکه ابعاد عاطفی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان نیز اظهار کرد: متأسفانه این پروژه حدود ۲۰ سال طول کشیده و این مسئله نشان‌دهنده ضرورت اصلاح فرهنگ اجرای پروژه‌های عمرانی است.

قائم‌پناه تأکید کرد: وقتی پروژه‌ای آغاز می‌شود باید تا پایان تکمیل شود و سپس پروژه جدیدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا آغاز پروژه‌های متعدد و نیمه‌تمام ماندن آنها موجب هدررفت منابع می‌شود.

وی افزود: در سفرهای استانی تلاش دولت این است که پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا، به‌ویژه طرح‌هایی که بیش از ۵۰ یا ۸۰ درصد پیشرفت دارند، در اولویت قرار گیرند تا مردم بتوانند سریع‌تر از آنها استفاده کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تأمین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان گفت: با واگذاری این پروژه ملی به استان و استفاده از ظرفیت مولدسازی، امکان ورود جدی‌تر مدیریت استان برای تکمیل آن فراهم شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه باید حداکثر تا نیمه دوم سال ۱۴۰۶ به پایان برسد. البته تأکید کرده‌ایم بخش‌های جانبی ورزشگاه هرچه سریع‌تر آماده شود و سایر قسمت‌ها نیز در زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل شوند.

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: جوانان، زنان و مردان به فضاهای ورزشی مناسب نیاز دارند و سرمایه‌گذاری در ورزش در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.



راه‌آهن زنجان-تهران به مراحل پایانی نزدیک شده است



معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان-تهران گفت: بخش‌های مختلف این پروژه به بهره‌برداری رسیده و در برخی قطعات حتی قطار نیز در حال تردد است.

وی افزود: در یکی از بخش‌های مسیر در استان قزوین، موضوع جابه‌جایی و احداث یک پل باقی مانده که در حال پیگیری است و بخش عمده مسیر آماده بهره‌برداری شده است.

قائم‌پناه سرعت حرکت قطار در مسیرهای آماده‌شده را ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: امروز نیز در جریان بازدید، شاهد عبور قطار از این مسیر بودیم و امیدواریم در ماه‌های آینده این پروژه به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران اظهار کرد: قرار گرفتن ایران در مسیر شرق و غرب، یک مزیت مهم برای کشور است و باید از ظرفیت کریدورهای ریلی و ترانزیتی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تکمیل محورهای ریلی شمال-جنوب و شرق-غرب را از اولویت‌های دولت دانست و افزود: اتصال چابهار به زاهدان و ادامه این مسیر به شبکه ریلی کشور، محور آستارا و سایر مسیرهای ترانزیتی نیز در حال پیگیری است.

قائم‌پناه با اشاره به پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان گفت: ریل‌گذاری این مسیر تقریباً به پایان رسیده و طی دو سال گذشته حدود ۳۰ همت منابع به آن تزریق شده است.

اختصاص اعتبارات قابل توجه برای راه‌های استان زنجان



وی در ادامه درباره پروژه‌های راه‌سازی استان زنجان گفت: برای تکمیل باند دوم محور کبودرآهنگ ـ سلطانیه حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: برای قطعه سوم محور منجیل و سه‌راهی طارم حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، برای بهسازی محورهای زنجان ـ تکاب و زنجان ـ بیجار حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و برای محور سه‌راهی زنجان ـ سلطانیه ـ ابهر نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

قائم‌پناه همچنین از اختصاص حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای بهسازی محور ابهر ـ ایران‌خورخوره خبر داد و گفت: مجموعه این اعتبارات در کنار سایر مصوبات سفر، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی استان در حوزه راه را پوشش خواهد داد.

۴۰ همت برای پروژه‌های استان زنجان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبات سفر استانی دولت به زنجان گفت: در مجموع حدود ۴۰ همت برای پروژه‌های استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ همت مصوبه برای استان داشتیم و میزان تحقق تعهدات دولت در برخی بخش‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، هرچند در بعضی پروژه‌ها از جمله برخی طرح‌های مرتبط با سد، نیاز به پیگیری بیشتری وجود دارد.

قائم‌پناه با بیان اینکه اعتبارات مصوب سفر به‌تدریج در حال تزریق است، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط کشور، دولت تلاش دارد تخصیص منابع به پروژه‌های اولویت‌دار استان‌ها را دنبال کند.

وی تأکید کرد: اعتبارات سفر استانی صرفاً برای مرکز استان نیست و شهرستان‌های مختلف زنجان از جمله طارم، خدابنده، سلطانیه و سایر مناطق نیز از پروژه‌های مصوب بهره‌مند خواهند شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان گفت: زنجان یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و بخش خصوصی در توسعه صنعتی استان نقش مهمی ایفا می‌کند.



قائم‌پناه از اختصاص بیش از ۱۲ همت تسهیلات بانکی در قالب مصوبات سفر استانی خبر داد و افزود: این منابع برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده و برخی بانک‌ها حتی بیش از تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: اگر قرار است صنعت در کشور رونق بگیرد، باید بخش خصوصی فعال شود. حمایت از سرمایه‌گذار فقط به معنای پرداخت تسهیلات نیست؛ بلکه باید فرآیندهای اداری نیز اصلاح شود و سرمایه‌گذار مورد تکریم قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: سرمایه‌گذاری که برای تولید، اشتغال و آبادانی کشور فعالیت می‌کند، باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید خود را در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری بدانند.



قائم‌پناه با اشاره به توانمندی‌های صنعتی استان زنجان در حوزه برق گفت: صنعت برق و تولید ترانس‌های قدرت در زنجان یکی از صنایع موفق و شناخته‌شده در سطح ملی است.



وی افزود: ظرفیت‌های صنعتی زنجان می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار باشد و دولت نیز تلاش می‌کند با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید، ظرفیت‌های موجود را توسعه دهد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین به وضعیت اشتغال استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری زنجان پایین‌تر از متوسط کشور است و این استان از نظر کاهش نرخ بیکاری در میان استان‌های دارای عملکرد مناسب قرار دارد.



وی مشارکت اقتصادی مردم زنجان را نیز قابل توجه دانست و گفت: مشارکت اقتصادی زنان و مردان در استان زنجان در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجتماعی و اقتصادی مردم استان است.



قائم‌پناه با اشاره به نقش زنان زنجانی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و امور خیریه افزود: بانوان استان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی حضور فعالی دارند و نمونه آن را می‌توان در مشارکت آنان در امر مدرسه‌سازی مشاهده کرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت حمایت از مشاغل خرد، خانگی و صنایع دستی تأکید کرد و گفت: صندوق کارآفرینی امید نیز بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را به این حوزه‌ها اختصاص داده است.



وی افزود: توسعه مشاغل خرد و صنایع دستی می‌تواند به افزایش تحرک اقتصادی در استان کمک کند و زمینه اشتغال گروه‌های مختلف جامعه را فراهم آورد.



بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ



قائم‌پناه با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان درگیری‌های اخیر به برخی زیرساخت‌های کشور وارد شده است، گفت: یکی از اولویت‌های دولت، بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده بوده است.



وی افزود: در برخی مناطق، مسیرهای ارتباطی و زیرساخت‌های حیاتی در مدت کوتاهی بازسازی و دوباره در اختیار مردم قرار گرفت.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بازسازی برخی پل‌ها و مسیرهای ارتباطی در کشور گفت: نمونه‌های متعددی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای فنی و مردم برای بازگرداندن سریع زیرساخت‌ها وجود دارد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در شرایط بحرانی است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سلامت یکی از مهم‌ترین وظایف و اولویت‌های دولت است.



قائم‌پناه با بیان اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع یک الگوی پذیرفته‌شده در نظام‌های سلامت است، افزود: هدف این طرح آن است که هر ایرانی پزشک خانواده داشته باشد و از یک پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شود.



وی عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را از اهداف اصلی این طرح دانست و گفت: نباید محل زندگی افراد تعیین‌کننده میزان دسترسی آنها به خدمات درمانی باشد. فردی که در یک روستا یا شهرستان دورافتاده زندگی می‌کند باید بتواند از خدمات مناسب سلامت بهره‌مند شود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در نظام ارجاع، بیمار ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کند و در صورت نیاز به سطح دوم، یعنی پزشک متخصص یا بیمارستان، ارجاع داده می‌شود و در موارد ضروری نیز خدمات سطح سوم ارائه خواهد شد.

قائم‌پناه با بیان اینکه این نظام می‌تواند از مراجعه غیرضروری بیماران به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی جلوگیری کند، گفت: اجرای صحیح پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند هم هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد، هم از اتلاف وقت مردم جلوگیری کند و هم عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را افزایش دهد.



وی افزود: شهرستان خدابنده یکی از مناطق پایلوت اجرای پزشک خانواده است و در ادامه سفر، روند اجرای این طرح و میزان استقبال مردم از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین وضعیت پزشکی استان زنجان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: این استان از نظر تعداد پزشکان متخصص در زمره استان‌های دارای وضعیت مناسب قرار دارد.



قائم‌پناه تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند با وجود محدودیت‌های موجود، پروژه‌های اولویت‌دار استان زنجان در حوزه‌های آموزش، سلامت، راه، راه‌آهن، ورزش، صنعت و اشتغال را با جدیت دنبال کند تا مردم بتوانند هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح‌ها بهره‌مند شوند.