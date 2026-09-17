هشدار به قاچاقچیان چوب در غرب مازندران

سرهنگ رضا احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات نیروهای یگان حفاظت در صیانت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی اظهار کرد: همکاران ما در منابع طبیعی و یگان حفاظت با هرگونه دستاندازی به جنگلها، منابع طبیعی و مراتع با جدیت برخورد میکنند.
وی با هشدار به قاچاقچیان چوب و افرادی که اقدام به تجاوز به حریم منابع طبیعی میکنند، افزود: یگان حفاظت و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با صلابت و جدیت با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد کرد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی گفت: از مردم و همشهریان درخواست داریم هرگونه تجاوز و تخلف در حریم منابع طبیعی را از طریق سامانه ۱۳۹ اطلاع دهند تا نیروهای یگان حفاظت در اسرع وقت در محل حاضر شده و موضوع را بررسی کنند.
احمدی با دعوت از مردم برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه مردم بهعنوان همیار طبیعت در این مأموریت یگان حفاظت را همراهی کنند و با گزارش بهموقع تخلفات، مانع از آسیب به منابع طبیعی شوند.
وی همچنین با قدردانی از همکاری مجموعه انتظامی، دادستانهای غرب استان و سایر نهادهای مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: همکاری و همراهی دستگاههای مختلف نقش مهمی در برخورد با متخلفان و صیانت از عرصههای ملی دارد.
توقیف محموله چوب در جاده
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر همچنین از رصد و پایش یک محموله چوب توسط نیروهای این یگان خبر داد و گفت: این محموله در جریان پایش تصویری و رصد جادهای شناسایی و توقیف شده است.
احمدی افزود: مدارک مربوط به این محموله در حال بررسی است و در صورت تأیید مدارک و قانونی بودن حمل، محموله اجازه ادامه مسیر خواهد داشت؛ در غیر این صورت، برخورد قانونی و قضایی با متخلف انجام میشود.
وی در پایان از تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت و همچنین دستگاههایی که در مسیر صیانت از جنگلها و اراضی ملی همکاری دارند، قدردانی کرد.
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