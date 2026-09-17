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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۱

هشدار به قاچاقچیان چوب در غرب مازندران

هشدار به قاچاقچیان چوب در غرب مازندران

نوشهر- فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با تأکید بر برخورد جدی و قانونی با قاچاق چوب و تجاوز به عرصه‌های ملی، از مردم خواست تخلفات را گزارش کنند.

سرهنگ رضا احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات نیروهای یگان حفاظت در صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی اظهار کرد: همکاران ما در منابع طبیعی و یگان حفاظت با هرگونه دست‌اندازی به جنگل‌ها، منابع طبیعی و مراتع با جدیت برخورد می‌کنند.

وی با هشدار به قاچاقچیان چوب و افرادی که اقدام به تجاوز به حریم منابع طبیعی می‌کنند، افزود: یگان حفاظت و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با صلابت و جدیت با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد کرد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: از مردم و همشهریان درخواست داریم هرگونه تجاوز و تخلف در حریم منابع طبیعی را از طریق سامانه ۱۳۹ اطلاع دهند تا نیروهای یگان حفاظت در اسرع وقت در محل حاضر شده و موضوع را بررسی کنند.

احمدی با دعوت از مردم برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه مردم به‌عنوان همیار طبیعت در این مأموریت یگان حفاظت را همراهی کنند و با گزارش به‌موقع تخلفات، مانع از آسیب به منابع طبیعی شوند.

وی همچنین با قدردانی از همکاری مجموعه انتظامی، دادستان‌های غرب استان و سایر نهادهای مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف نقش مهمی در برخورد با متخلفان و صیانت از عرصه‌های ملی دارد.

توقیف محموله چوب در جاده

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر همچنین از رصد و پایش یک محموله چوب توسط نیروهای این یگان خبر داد و گفت: این محموله در جریان پایش تصویری و رصد جاده‌ای شناسایی و توقیف شده است.

احمدی افزود: مدارک مربوط به این محموله در حال بررسی است و در صورت تأیید مدارک و قانونی بودن حمل، محموله اجازه ادامه مسیر خواهد داشت؛ در غیر این صورت، برخورد قانونی و قضایی با متخلف انجام می‌شود.

وی در پایان از تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت و همچنین دستگاه‌هایی که در مسیر صیانت از جنگل‌ها و اراضی ملی همکاری دارند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6949530

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