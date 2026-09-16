افزایش سطح روابط مغرب و اسرائیل در سایه حملات صهیونیست ها به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه مشترک آمریکا، مغرب و رژیم صهیونیستی اعلام شد که رباط و تل آویو درباره ارتقای سطح نمایندگیهای دیپلماتیک خود به سفارتخانه و تبادل سفیر توافق کردهاند.
بر اساس این بیانیه، واشنگتن و تلآویو همچنین بار دیگر بر به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر تمامی منطقه صحرای غربی تأکید کردند.
این تصمیم در حالی اعلام شده است که حملات و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
گزارشهای منتشرشده از ادامه حملات اسرائیل در غزه و تخریب مناطق مسکونی و زیرساختی در جنوب لبنان حکایت دارد.
توافق جدید مغرب و رژیم صهیونیستی، گامی دیگر در مسیر گسترش روابط میان دو طرف به شمار میرود؛ روابطی که از سال ۲۰۲۰ و در چارچوب توافقهای عادیسازی با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شد و در سالهای بعد در حوزههای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی توسعه یافت.
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