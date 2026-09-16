به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی دوسالانه عکس رضوی، گفت: استمرار رویدادهای فرهنگی و هنری مانند جشنواره عکس رضوی و ثبت هنرمندانه وقایع تاریخی و اجتماعی، در شرایط جنگ روایت‌ها اقدامی راهبردی است.

وی اظهار کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کند روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند و هنر می‌تواند در برابر این جریان نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: گاهی یک تصویر می‌تواند به سندی روشن از حقایق، هویت و ارزش‌های یک ملت تبدیل شود و هر عکاس می‌تواند با ثبت صحیح و هنرمندانه واقعیت‌ها، در جهاد تبیین و اعتلای نام ایران نقش داشته باشد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به احیای جشنواره عکس رضوی پس از چند سال وقفه گفت: افزایش شمار شرکت‌کنندگان و رشد آثار ارسالی، جایگاه این رویداد را در میان جامعه هنری کشور نشان می‌دهد.

ارباب‌سلیمانی اضافه شدن بخش ویژه «قائد شهید امت» را به این دوره از جشنواره اقدامی به‌موقع و اثرگذار دانست و بر استمرار جریان‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی آموزش را ستون فقرات فعالیت‌های فرهنگی و هنری عنوان کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های تخصصی عکاسی در شهرهای مختلف، اقدامی مؤثر برای ارتقای کیفیت آثار و توانمندسازی هنرمندان است.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد آثار برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه‌های گردشی در استان‌های مختلف کشور به نمایش گذاشته شود تا زمینه دیده‌شدن بیشتر این آثار فراهم شود.

ارباب‌سلیمانی همچنین با اشاره به فضای همکاری میان مدیران استان البرز گفت: همدلی و هم‌افزایی مسئولان می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام در جامعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که مردم همکاری و همدلی مسئولان را در مسیر حل مسائل جامعه مشاهده کنند، این رفتار می‌تواند به الگویی برای تقویت انسجام اجتماعی تبدیل شود.