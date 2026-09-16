گیلان ۲۰۰ شب در میدان؛ روایت مردمی که پای ایران ایستادند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: مردم گیلان با ۲۰۰ شب حضور مستمر در میدان، بر حفظ یاد شهدا، حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از امنیت و تمامیت ایران تأکید کردهاند؛ حضوری که به روایت حاضران، از یک واکنش مقطعی فراتر رفته و به بخشی از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده است.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴، میدان های شهرهای گیلان، به ویژه محل برگزاری تجمعات مردمی، شاهد حضور مستمر شهروندانی بوده است که با یاد رهبر شهید و شهدای جنگ، بر حمایت از کشور و نیروهای مسلح تأکید دارند.
در این ۲۰۰ شب، گروههای مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ کودک و نوجوان، پیر و جوان، خانوادهها و افراد دارای معلولیت نیز در این اجتماعات حاضر شدهاند و هر یک به شکلی حضور خود را نشانهای از همراهی با کشور عنوان کردهاند.
این حضور در شرایطی ادامه پیدا کرده که در مقاطعی حملاتی به استانهای همجوار و بخشهایی از گیلان انجام شده است. با این حال، حاضران میگویند تهدید و فشار موجب ترک میدان نشده و حضور مردم همچنان ادامه دارد.
اکنون پس از گذشت ۲۰۰ شب، این اجتماعات از نگاه برگزارکنندگان و حاضران، صرفاً واکنشی مقطعی به یک رویداد نیست، بلکه به روایتی اجتماعی از مسئولیتپذیری، همبستگی و حفظ یاد شهدا تبدیل شده است.
مردم گیلان در این مدت علاوه بر مطالبه امنیت، بر نقش خود در حفظ آن نیز تأکید داشتهاند و حمایت از نیروهای مسلح را بخشی از این حضور میدانند.
پیوند مردم با ولایت، عامل استمرار حضور
«حجتالاسلام احسانالله محمدی» مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه قدس گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار حضور مردم در ۲۰۰ شب اظهار کرد: پیوند مردم با ولایت و امامت، عامل اصلی ایستادگی جامعه در برابر تهدیدهاست و اگر این پیوند وجود نداشت، دشمن میتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه این ارتباط به فرد خاصی وابسته نیست، افزود: پیوند امام و امت ریشه در باورهای قرآنی و دینی مردم دارد و با رفتن افراد از میان نمیرود.
محمدی با اشاره به فشارها و هزینههایی که مردم ایران طی سالهای گذشته متحمل شدهاند، تصریح کرد: جامعه ایران با وجود تحریم، فشار اقتصادی و تهدیدهای مختلف، کشور و نظام را متعلق به خود میداند و به همین دلیل در روزهای دشوار از آرمانهای خود فاصله نگرفته است.
وی شهدا را گشایندگان مسیر هدایت دانست و گفت: حضور خانوادهها و مردم در این ۲۰۰ شب، ادامه همان راهی است که با فداکاری شهدا شکل گرفته است؛ راهی که در آن، وفاداری به ایران، ولایت و ارزشهای دینی با حضور واقعی مردم معنا پیدا میکند.
مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم افزود: حضور کودک و نوجوان، سالمند و فرد دارای معلولیت نشان میدهد دفاع از کشور فقط وظیفه یک گروه یا نهاد خاص نیست و هر شهروند میتواند با حضور آگاهانه، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ امید اجتماعی، بخشی از امنیت و اقتدار ملی را رقم بزند.
برانگیختگی مردم، محاسبات دشمن را برهم زد
«سردار حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان، نیز با اشاره به واکنش مردم ایران به حملات نظامی و ترور فرماندهان اظهار کرد: در شرایطی که انتظار میرود حمله و تهدید موجب ترس و عقبنشینی جامعه شود، مردم ایران با حضور خود امید و همبستگی بیشتری نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه این برانگیختگی نتیجه تلاقی هویت ملی، دینی و انقلابی مردم ایران است، افزود: حضور مردم گیلان نشان میدهد جامعه در برابر تهدید خود را کنار نمیکشد و مسئولیت دفاع از کشور را تنها بر عهده نیروهای مسلح نمیگذارد.
سردار دامغانی تصریح کرد: این مقطع تاریخی در آینده بهعنوان دورهای ماندگار از حضور و فداکاری مردم شناخته خواهد شد و کسانی که در آن نقشآفرینی کردهاند، بخشی از تاریخ کشور را رقم میزنند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در ثبت این حضور گفت: رسانه باید عظمت حضور مردم را دقیق روایت کند؛ حضوری که کودکان، نوجوانان، خانوادهها، سالمندان و افراد دارای معلولیت را دربر گرفته و به نشانهای از پیوند مردم با امنیت و اقتدار کشور تبدیل شده است.
مردم با پشتیبانی از نیروهای مسلح، پای امنیت ایران ایستادهاند
«مریم شیرزاد» فعال رسانهای گیلان، نیز با اشاره به حضور مردم در ۲۰۰ شب اظهار کرد: مردم گیلان نشان دادهاند که در روزهای حساس، کشور را تنها نمیگذارند و برای دفاع از ایران آمادگی دارند.
وی با بیان اینکه مردم از نیروهای مسلح حمایت میکنند، افزود: این پشتیبانی سپاه، ارتش، فراجا و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را دربر میگیرد و نشان میدهد مردم در کنار مدافعان کشور ایستادهاند.
شیرزاد تصریح کرد: مردم با حضور مستمر خود، امنیت کشور را تنها مطالبه نکردهاند، بلکه در حفظ آن نیز سهم گرفتهاند و نشان دادهاند که در دفاع از کشور، میان نسلها و گروههای اجتماعی تفاوتی وجود ندارد.
وی با اشاره به شرایط تهدید و حمله گفت: حضور مردم در چنین روزهایی پیام روشنی برای دشمن دارد؛ مردم ایران پشت کشور و نیروهای مدافع آن ایستادهاند و از دفاع از امنیت و عزت ایران عقبنشینی نمیکنند.
ایستادگی و وفاداری به ایران را به فرزندانمان میآموزیم
«مهدی محمدی» یکی از حاضران در این اجتماعات، با اشاره به حضور خانوادگی خود اظهار کرد: از ابتدای شب، با توجه به شرایط فرزندان، حضور اعضای خانواده را تقسیمبندی میکنیم تا همه بتوانند در اجتماع شرکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه حضور در این میدان بخشی از سبک تربیتی خانواده است، افزود: هدف ما تربیت فرزندانی مسئول، متعهد و آشنا با ارزشهای دینی و ملی است.
محمدی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان نسل امروز باید در کنار خانواده، مفهوم ایستادگی، وفاداری و دفاع از کشور را در عمل تجربه کنند.
وی با اشاره به حضور خانوادههای مذهبی در این اجتماعات گفت: این حضور تنها به شرکت در یک برنامه محدود نمیشود، بلکه به انتقال فرهنگ دینی و انقلابی به نسل آینده ارتباط دارد.
برای دفاع از ایران و خونخواهی رهبر شهید آمادهایم
«محمد امین محمدی» یکی از کودکان حاضر در این اجتماعات، نیز درباره انگیزه خود برای حضور اظهار کرد: برای خونخواهی رهبر شهید در این برنامهها شرکت میکنم و باور دارم حضور مردم، دشمن را نگران و ناامید میکند.
وی افزود: تا آخرین قطره خون پای کشور میایستم و با درس خواندن و تلاش میکوشم رضایت رهبر خود را به دست آورم.
محمدامین تصریح کرد: دفاع از کشور تنها به حضور در اجتماعات محدود نمیشود و هر نوجوان میتواند با پیشرفت در تحصیل و انجام مسئولیتهای خود، برای آینده ایران آماده شود.
وی با اشاره به حضور نوجوانان در کنار خانوادهها گفت: نسل جدید نیز خود را از سرنوشت کشور جدا نمیداند و با حضور خود نشان میدهد تهدید و فشار نمیتواند پیوند نوجوانان را با ایران و آرمانهایشان از بین ببرد.
۲۰۰ شب حضور؛ روایتی از یک مطالبه اجتماعی
۲۰۰ شب حضور مردم گیلان در حالی پشت سر گذاشته شده است که در این مدت، میدانهای محل تجمع شاهد حضور اقشار مختلف بودهاند؛ از کودکان و نوجوانان تا سالمندان، خانوادهها و افراد دارای معلولیت.
این حضور، به روایت حاضران، تنها به مطالبه امنیت محدود نبوده و موضوعاتی همچون حمایت از نیروهای مسلح، زنده نگه داشتن یاد شهدا و اعلام وفاداری به کشور نیز در سخنان آنان تکرار شده است.
در این میان، نقش زنان نیز پررنگ بوده است؛ زنانی که در کنار خانوادههای خود در اجتماعات حاضر شده و بخشی از روایت ۲۰۰ شب حضور مردم گیلان را شکل دادهاند.
اکنون پس از گذشت ۲۰۰ شب، میدان های گیلان همچنان شاهد حضور مردمی است که این استمرار را نشانهای از همدلی و مسئولیتپذیری خود میدانند؛ حضوری که در روایت حاضران، قرار است یاد شهدا را زنده نگه دارد و بر پیوند مردم با امنیت و تمامیت ایران تأکید کند.
گیلان در این ۲۰۰ شب، روایتی از حضور مستمر مردم را ثبت کرده است؛ روایتی که در آن کودکان، نوجوانان، خانوادهها و سالمندان در کنار یکدیگر ایستادهاند و هر کدام به زبان خود از ایران، امنیت و یاد شهدا سخن میگویند.
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