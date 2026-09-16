۲۰۰ شب پایداری و مقاومت در تهران؛روایت مردمی که برای ایران ماندند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان‌های نهران درحالی دویستمین شب مقاومت و پایداری در راه آرمان‌های ایران اسلامی را پشت سر می‌گذارد که‌ مردم بر حفظ یاد شهدا، حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از امنیت و تمامیت ایران تاکید دارند.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴، میدان‌ های شهر تهران به‌ ویژه محل برگزاری تجمعات مردمی، شاهد حضور مستمر شهروندانی بوده است که با یاد رهبر شهید و شهدای جنگ، حمایت از کشور و نیروهای مسلح را وظیفه خود می دانند.

در این ۲۰۰ شب، گروه‌های مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ کودک و نوجوان، پیر و جوان، خانواده‌ها و حتی افراد دارای معلولیت نیز در این اجتماعات حاضر شده‌اند و هر یک به شکلی حضور خود را نشانه‌ای از همراهی با کشور عنوان کرده‌اند.

در فیلم‌ های زیر گوشه هایی از حضور و همراهی مردم در دویستمین شب تجمعات و در دفاع از ارزشهای انقلاب، دفاع و بیعت دوباره با رهبری و همراهی با نیروهای مسلح به تصویر کشیده می شود.



دویستمین شب تجمع مردمی در میدان نبوت

شور و حال مردم در شب ۲۰۰ تجمع مردمی در میدان انقلاب

گل باران میدان انقلاب و اهدای گل به مردم در شب ۲۰۰ تجمع مردمی

نورافشانی در میدان انقلاب در شب ۲۰۰ تجمع مردم

مداحی حدادیان در اجتماع میدان صادقیه در دویستمین شب

تجمع مردم در دویستمین شب در میدان شهدا

همخوانی مردم با حسین طاهری در دویستمین شب مقاومت در میدان انقلاب اسلامی

مردم در دویستمین شب تجمع در میدان ولیعصر(عج)

مردم در دویستمین شب تجمع در میدان ونک

حماسه مردم خیابان پیروزی، چهارراه نبرد در شب ۲۰۰ قیام مردم ایران

مردم در دویستمین شب تجمع در جنت‌آباد تهران