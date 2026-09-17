  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۳

کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با فروش سکه تقلبی در خراسان شمالی

کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با فروش سکه تقلبی در خراسان شمالی

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری دو کلاهبردار خبر داد که با فروش سکه‌های تقلبی، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از یک شهروند کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار محمد غلامی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی در ادامه افزود: شهروندان معاملات خود را از مسیرهای قانونی و مطمئن انجام دهند و فریب وعده‌های سودهای غیرمتعارف و یک‌شبه پولدار شدن را نخورند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: خرید و فروش اشیای عتیقه و دارای قدمت، جرم است و پلیس با معاملات غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6949716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه