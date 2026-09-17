کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با فروش سکه تقلبی در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار محمد غلامی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی در ادامه افزود: شهروندان معاملات خود را از مسیرهای قانونی و مطمئن انجام دهند و فریب وعده‌های سودهای غیرمتعارف و یک‌شبه پولدار شدن را نخورند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: خرید و فروش اشیای عتیقه و دارای قدمت، جرم است و پلیس با معاملات غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.