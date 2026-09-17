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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

۲۹ شهریور ماه؛

اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی برگزار می‌شود

اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- دبیر کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی از برگزاری اجلاسیه بانوان شهید استان با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین نقش زنان در دفاع و مقاومت خبر داد.

سیده زهرا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور جمعی از بانوان و خانواده‌های معظم شهدا در فرهنگ‌سرای بیرجند برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در دوران دفاع مقدس، افزود: زنان در سال‌های جنگ تحمیلی تنها در پشت جبهه‌ها حضور نداشتند، بلکه با صبر، ایثار و فداکاری، بخش مهمی از بار مقاومت را بر دوش کشیدند و بسیاری از آنان نیز با حضور در میدان‌های مختلف، به شهادت رسیدند.

موسوی بیان کرد: مادران و همسران شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود به دفاع از میهن و ارزش‌ها کمک کردند و بانوان شهیده هم با ایستادگی و فداکاری، الگوهایی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده هستند.

دبیر کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری اجلاسیه بانوان شهید فرصتی برای بازخوانی این نقش و معرفی ابعاد کمتر دیده‌شده مجاهدت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و عرصه مقاومت است.

موسوی افزود: در این مراسم، دکتر ریحانه سلامی، یادگار سرلشکر شهید حسین سلامی، به سخنرانی خواهد پرداخت و اجرای برنامه هم بر عهده الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون، خواهد بود.

وی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد بانوان شهید و روایت فداکاری‌های آنان، اقدامی مهم برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان و نشان دادن نقش زنان در تاریخ پرافتخار این سرزمین است.

موسوی بیان کرد: از بانوان مداح و مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان خواسته‌ایم با معرفی بانوان شهید استان به مردم، به تبیین سبک زندگی و سیره این شهدا بپردازند.

کد مطلب 6949710

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    نظرات

    • فرهادحسین زاده صحافی IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      روح بزرگ همه خواهران شهیدمان شاد وقرین رحمت الهی مامادام العمر مدیون این عزیزان هستیم که تاپای جان برای اعتلای میهن ونظام مقدس اسلاامی برعهدشان ماندند وبرماست که پرچمداران این عزیزان باشیم ونگذاریم عده ای سودجو باعلم کردن مهساها(مهساامینی) ارزشهای اسلامی راازبین ببرند.

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