سیده زهرا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور جمعی از بانوان و خانواده‌های معظم شهدا در فرهنگ‌سرای بیرجند برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در دوران دفاع مقدس، افزود: زنان در سال‌های جنگ تحمیلی تنها در پشت جبهه‌ها حضور نداشتند، بلکه با صبر، ایثار و فداکاری، بخش مهمی از بار مقاومت را بر دوش کشیدند و بسیاری از آنان نیز با حضور در میدان‌های مختلف، به شهادت رسیدند.

موسوی بیان کرد: مادران و همسران شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود به دفاع از میهن و ارزش‌ها کمک کردند و بانوان شهیده هم با ایستادگی و فداکاری، الگوهایی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده هستند.

دبیر کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری اجلاسیه بانوان شهید فرصتی برای بازخوانی این نقش و معرفی ابعاد کمتر دیده‌شده مجاهدت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و عرصه مقاومت است.

موسوی افزود: در این مراسم، دکتر ریحانه سلامی، یادگار سرلشکر شهید حسین سلامی، به سخنرانی خواهد پرداخت و اجرای برنامه هم بر عهده الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون، خواهد بود.

وی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد بانوان شهید و روایت فداکاری‌های آنان، اقدامی مهم برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان و نشان دادن نقش زنان در تاریخ پرافتخار این سرزمین است.

موسوی بیان کرد: از بانوان مداح و مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان خواسته‌ایم با معرفی بانوان شهید استان به مردم، به تبیین سبک زندگی و سیره این شهدا بپردازند.