به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی صبح پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در راستای ساماندهی نحوه عرضه سوخت و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان دستور داد خودروهایی را که طی ماه‌های تیر و مرداد بیش از ۱۰ مرتبه از کارت اضطراری سوخت‌گیری کرده‌اند، شناسایی و در فهرست محدودیت قرار دهد.

بر اساس این دستور، خودروهایی که در بازه زمانی تعیین‌شده بیش از میزان مجاز از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده کرده‌اند، پس از شناسایی و بررسی، در فهرست محدودیت قرار گرفته و امکان دریافت سوخت از طریق کارت‌های اضطراری را نخواهند داشت.

قاسمی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از کارت‌های اضطراری، خواستار نظارت مستمر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بر نحوه استفاده از این کارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلفات احتمالی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق عمومی، تأمین نیاز واقعی شهروندان و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند عادی سوخت‌رسانی تأکید کرد.