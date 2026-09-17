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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

کارت اضطراری سوخت در خراسان جنوبی ساماندهی می‌شود

کارت اضطراری سوخت در خراسان جنوبی ساماندهی می‌شود

بیرجند- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از شناسایی و اعمال محدودیت برای خودروهایی که طی ماه‌های تیر و مرداد بیش از ۱۰ مرتبه از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی صبح پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در راستای ساماندهی نحوه عرضه سوخت و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان دستور داد خودروهایی را که طی ماه‌های تیر و مرداد بیش از ۱۰ مرتبه از کارت اضطراری سوخت‌گیری کرده‌اند، شناسایی و در فهرست محدودیت قرار دهد.

بر اساس این دستور، خودروهایی که در بازه زمانی تعیین‌شده بیش از میزان مجاز از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده کرده‌اند، پس از شناسایی و بررسی، در فهرست محدودیت قرار گرفته و امکان دریافت سوخت از طریق کارت‌های اضطراری را نخواهند داشت.

قاسمی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از کارت‌های اضطراری، خواستار نظارت مستمر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بر نحوه استفاده از این کارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلفات احتمالی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق عمومی، تأمین نیاز واقعی شهروندان و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند عادی سوخت‌رسانی تأکید کرد.

کد مطلب 6949708

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