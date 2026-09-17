سوارکار خردسال قم نخستین قهرمان رده خردسالان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محراب بافرانی، سوارکار خردسال استان قم، در رقابتهای پرش با اسب قهرمانی کشور موفق شد در جایگاه نخست قرار گیرد و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.
این رقابتها در رده خردسالان برای نخستینبار در سطح قهرمانی کشور برگزار شد و بافرانی با کسب مقام اول، نخستین قهرمان این رده در تاریخ مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور لقب گرفت.
بافرانی که از سوارکاران باشگاه زمان قم است، در این مسابقات با اسب جان به میدان رفت و توانست با عملکرد خود در جایگاه نخست جدول رقابتها قرار گیرد.
قهرمانی این سوارکار خردسال، یکی از نتایج حضور نمایندگان قم در رقابتهای پرش با اسب قهرمانی کشور بود که با برگزاری مسابقات رده خردسالان، نخستین دوره رقابتهای قهرمانی این رده نیز شکل گرفت.
رقابتهای پرش با اسب قهرمانی کشور در حالی در رده خردسالان برگزار شد که این رده برای نخستینبار در چارچوب مسابقات قهرمانی کشور به میدان رفت و عنوان نخست آن به نماینده استان قم رسید.
امیر محراب بافرانی با همراهی اسب جان و در قالب باشگاه زمان قم در این رقابتها حضور داشت و با کسب رتبه نخست، عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.
برگزاری این رقابتها در رده خردسالان موجب شد نخستین عنوان قهرمانی کشوری این رده نیز به نام یک سوارکار قمی ثبت شود و بافرانی به عنوان اولین قهرمان خردسالان مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور شناخته شود.
در ادامه این رقابتها، فینال مسابقات ردههای نونهالان و نوجوانان نیز روز جمعه ۲۷ شهریورماه در باشگاه آلفا تهران برگزار خواهد شد.
سوارکاران استان قم نیز در رقابتهای نهایی ردههای نونهالان و نوجوانان حضور خواهند یافت و برای کسب عناوین این مسابقات به میدان میروند.
قم- سوارکار خردسال استان قم در مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور با کسب رتبه نخست، نام خود را به عنوان نخستین قهرمان این رده در تاریخ این رقابتها ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر محراب بافرانی، سوارکار خردسال استان قم، در رقابتهای پرش با اسب قهرمانی کشور موفق شد در جایگاه نخست قرار گیرد و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.
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