فعالیت ۱۲۵ هزار مدرسه امین در کشور؛ برنامه ‌های آموزشی ویژه برای طلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین رفیعی روز پنجشنبه در آیین افتتاحیه طرح تربیتی مدارس امین آذربایجان غربی افزود: در کشور بیش از ۱۲۵ هزار مدرسه وجود دارد که امید داریم در آینده‌ای نزدیک در هر مدرسه یک مربی امین داشته باشیم.

وی با اشاره به اجرای طرح امین در تمام مدارس کشور، خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه پنج ساله وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه که سال گذشته امضا شد اجرای این طرح در مدارس کشور باید عملیاتی شود.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار مبلغ امین در کشور وجود دارد، گفت: این مبلغان در مقاطع مختلف ابتدایی، متوسطه اول و دوم مشغول فعالیت‌های تربیتی هستند.

اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه برای طلاب طرح امین

مسئول اجرای طرح امین کشور نیز در این مراسم کیفی‌سازی اجرای طرح امین را یکی از برنامه‌های اولویت دار حوزه‌های علمیه در این زمینه دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی ویژه برای طلاب طرح امین با توجه به نیاز روز در حوزه‌های علمیه اجرا می‌شود.

حجت الاسلام امیر محمد صلصالی استفاده از ظرفیت بیش از ۳۲ هزار طلبه شاغل در آموزش و پرورش را برای اجرای بهتر طرح امین در مدارس موثر عنوان کرد و افزود: اگر این طلاب در شیفت غیر موظفی خود فعال شوند نزدیک به ۶۰ هزار مدرسه دارای طلبه امین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر کشور، ۶۰ هزار مدرسه بالای ۵۰ دانش آموز دارند که هدف اجرای طرح امین هستند.

مسئول اجرای طرح امین کشور ادامه داد: در ۲۰ هزار مدرسه طلبه امین وجود دارد، اما برای ۴۰ هزار عدد از این مدارس طلبه امین نداریم و این تعداد با فعال کردن طلاب شاغل در آموزش و پرورش در مواقع غیر شیفت خود دارای طلبه امین خواهند شد.

جذب بیش از ۱۰۰ نفر طلبه در مدارس حوزه علمیه آذربایجان غربی

مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به اجرای طرح‌های هجرت و امین در شهرستان ‌های استان گفت: در آذربایجان غربی بیش از ۸۰۰نفر از طلاب برادر و خواهر در مدارس آموزش و پرورش در قالب طرح تربیتی امین مشغول فعالیت هستند.

حجت الاسلام صفدر محمدی با بیان اینکه استان از لحاظ حضور روحانیون در مدارس امین، استان دوم کشور است، افزود: ۱۲۵ طلبه از طلاب برادر نیز در قالب اجرای طرح هجرت به روستاها و شهرها برای امر تبلیغ اعزام شدند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر طلبه امسال در مدارس حوزه علمیه جذب شده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی نیزتبلیغ دین را توفیقی بزرگ از سوی خداوند برای روحانیون و مبلغان دانست و گفت: اگر سخن یک مبلغ دینی موجب هدایت و تربیت فردی شود، آثار این هدایت تنها به همان فرد محدود نمی‌شود، بلکه هر عمل نیکی که فرد هدایت‌شده در ادامه زندگی خود انجام دهد، در نامه عمل مبلغی که زمینه این هدایت را فراهم کرده نیز ثبت خواهد شد.