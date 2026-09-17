به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: کارگری که در ساختمان در دست‌ساخت مشغول کار بود به علت عدم رعایت نکات ایمنی حین کار از طبقه ششم به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد.

وی گفت: خبر این حادثه از طریق تماس تلفنی به سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج میدان «کریم‌خان» به نشانی اعلام شده در محله قاضی آباد اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، افزود: آتش‌نشانان پس از بررسی و ایمن‌سازی محل حادثه، کارگر را در حضور عوامل مرکز فوریت‌های پزشکی از داخل چاهک آسانسور بیرون آورده و به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.