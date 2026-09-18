اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در کردستان در انتظار تأمین اعتبار

حسین رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از جمله موضوعاتی است که بهزیستی استان به صورت مستمر آن را دنبال میکند و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ماده ۲۷ این قانون نیز در همین چارچوب در حال پیگیری است.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۷، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد باید از حمایت مالی معادل حداقل حقوق قانون کار برخوردار شوند، اما اجرای این حکم نیازمند پیشبینی و تأمین اعتبار لازم است.
ایجاد هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به برنامههای اشتغال این اداره کل در سال جاری بیان کرد: ایجاد یک هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی در برنامه امسال قرار دارد.
رسولی ادامه داد: در کنار برنامههای اشتغالزایی، ظرفیتهای استخدامی در دستگاههای دولتی نیز برای افراد دارای معلولیت دنبال میشود و آزمون دیگری نیز در آبانماه برگزار خواهد شد که جامعه افراد دارای معلولیت را نیز شامل میشود.
وی عنوان کرد: در مجموع، نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت پیشبینی شده است که بخشی از آن از مسیر اشتغال و بخشی از طریق ظرفیتهای استخدامی دستگاههای دولتی دنبال میشود.
۸۰ درصد خانوارهای فاقد مسکن، افراد دارای معلولیت هستند
مدیرکل بهزیستی کردستان همچنین به وضعیت مسکن خانوارهای تحت پوشش اشاره کرد و گفت: حدود هفت هزار خانوار زیرپوشش بهزیستی استان فاقد مسکن هستند.
وی با بیان اینکه بخش عمده این خانوارها در مناطق شهری سکونت دارند، افزود: حدود ۸۰ درصد خانوارهای فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی کردستان را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند.
رسولی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خاطرنشان کرد: آییننامه اجرایی این قانون از سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد و بندهای آن هستند.
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