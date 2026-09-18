کمک ۲ میلیارد تومانی جوان سنندجی زمینه آزادی ۱۰ زندانی را فراهم کرد

مدیرکل زندانهای کردستان و مدیر ستاد مردمی دیه استان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک جوان خیر سنندجی که تمایلی به انتشار نام و مشخصات خود ندارد، طی چهار مرحله در مجموع ۲۰ میلیارد ریال به حساب ستاد مردمی دیه استان واریز کرده است.
محمد خسروی افزود: این کمک با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافته و پس از طی مراحل قانونی و تکمیل فرآیند پروندهها، ۱۰ زندانی واجد شرایط با استفاده از این کمک از زندان آزاد خواهند شد.
گرهگشایی از پروندههای جرائم غیرعمد
مدیرکل زندانهای کردستان با قدردانی از اقدام این خیر نیکاندیش گفت: ارزش این اقدام تنها به میزان کمک مالی محدود نمیشود، چراکه آزادی هر زندانی جرائم غیرعمد به معنای بازگشت یک عضو خانواده به جمع عزیزانش است.
خسروی بیان کرد: این جوان سنندجی با وجود سن کم، بدون اینکه تمایلی به مطرح شدن نام خود داشته باشد، کمک خود را در چهار مرحله به ستاد دیه استان پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: چنین اقداماتی نشاندهنده احساس مسئولیت اجتماعی و روحیه نوعدوستی در جامعه است و میتواند زمینهساز تقویت فرهنگ گذشت، ایثار و دستگیری از افراد گرفتار شود.
کمک خیرین؛ فرصتی برای بازگشت زندانیان به زندگی
مدیر ستاد مردمی دیه استان کردستان با اشاره به اینکه این کمک ۲۰ میلیارد ریالی برای آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد هزینه خواهد شد، اظهار کرد: پشت هر پرونده، خانوادهای قرار دارد که ممکن است به دلیل یک بدهی یا حادثه غیرعمد، برای مدتی از حضور یکی از اعضای خود محروم شده باشد.
خسروی خاطرنشان کرد: همراهی خیرین میتواند این انتظار را پایان داده و زمینه بازگشت زندانیان به زندگی عادی و کانون خانواده را فراهم کند.
وی با اشاره به سابقه مشارکت مردم کردستان در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد گفت: کمکهای مردمی پس از طی فرآیندهای قانونی و با اولویتبندی پروندههای واجد شرایط، برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص مییابد.
به گفته مدیر ستاد مردمی دیه کردستان، اقدام این خیر سنندجی در حالی انجام شده که وی بر گمنام ماندن خود تأکید داشته و هدف از این کار را گرهگشایی از زندگی افراد گرفتار عنوان کرده است.
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