به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه بوعلی سینا اعلام کرد: در پی مشاهده دود غلیظ در محدوده دانشگاه مشخص شد که این حریق مربوط به علف‌های هرز و ضایعات گیاهی در اراضی پشت دانشکده مهندسی بوده و در خارج از محوطه و باغات اختصاصی دانشگاه به وقوع پیوسته است.

بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۲۰ شب گذشته تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی از سه ایستگاه «بلوار ارم»، «مدرس» و «مرکزی» به همراه پنج دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند.

با اقدام سریع و هماهنگ آتش‌نشانان شعله‌های آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل و مهار شد و این حادثه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشته و جای نگرانی برای دانشگاهیان وجود ندارد.