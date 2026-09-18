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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

مهار آتش‌سوزی در اراضی مجاور دانشگاه بوعلی‌سینا

مهار آتش‌سوزی در اراضی مجاور دانشگاه بوعلی‌سینا

همدان- آتش‌سوزی علف‌های هرز و خار و خاشاک در اراضی و باغات مجاور دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه بوعلی سینا اعلام کرد: در پی مشاهده دود غلیظ در محدوده دانشگاه مشخص شد که این حریق مربوط به علف‌های هرز و ضایعات گیاهی در اراضی پشت دانشکده مهندسی بوده و در خارج از محوطه و باغات اختصاصی دانشگاه به وقوع پیوسته است.

بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۲۰ شب گذشته تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی از سه ایستگاه «بلوار ارم»، «مدرس» و «مرکزی» به همراه پنج دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند.

با اقدام سریع و هماهنگ آتش‌نشانان شعله‌های آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل و مهار شد و این حادثه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشته و جای نگرانی برای دانشگاهیان وجود ندارد.

کد مطلب 6950406

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