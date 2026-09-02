اعضای شورای تأمین منابع علمی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نهمین مجمع عمومی شورای تامین منابع علمی وزارت عتف (کنسرسیوم) در ساعت ۱۴ روز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ رسمیت یافت و آغاز بکار کرد.

ابتدا محمد حسن‌زاده رئیس شورا و رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سخنان خود را در مورد روند کارهای تامین منابع در شرایط دشوار ارائه ‌ و در امور شورا از همه همکاران دعوت به همکاری کرد.

پس از آن دبیرخانه گزارشی از کارهای شورا از تاریخ مجمع عمومی هشتم تا این مجمع ارائه داد که شامل مذاکره با دانشگاهها، مذاکره با ناشران بین المللی، برقراری دسترسیها به منابع خارجی و داخلی و کارگاههای آموزشی بود. در این گزارش مشکلات دریافت بودجه از سازمان برنامه و خزانه، پیگیریهای دریافت ارز از بانک مرکزی و مشکلات انتقال ارز به ناشران خارج از کشور، برای اعضا توضیح داده و ابراز امیدواری شد که با وجود مشکلات ناشی از تهاجم خارجی و جنگ، دسترسیها گسترش و ادامه داده شود.

خبر بسیار مهمی که ریاست شورا در این مجمع داد، ایجاد ردیف مستقل بودجه برای پایگاههای اطلاعات علمی وزارت عتف در قانون بودجه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی بود، که نتیجه تلاشهای بسیار رئیس شورا در مجلس و نهادهای بالا دستی است که همه اعضا از وی تقدیر کردند. این مساله سابقه‌ای دیرین و شاید بیست ساله داشت که هر بار نمایندگان کمیسیونهای مجلس با گرفتن ایرادهای حقوقی بر تقاضاهای ارائه شده مانع از ایجاد ردیف مستقل شده بودند، لیکن با همت رئیس شورا و یاری مدیران بالادستی در وزارت عتف و سازمان برنامه این مهم تحقق یافت، ‌که امید است در سالهای آینده نتایج آن بتواند، پژوهش در کشور را شکوفاتر از پیش نماید.

پس از آن به پرسشهای حاضران (حضوری و مجازی) پاسخ داده شد، و در آخرین مرحله انتخابات اعضای دوره نهم شورای تامین منابع علمی آغاز شد که نتایج زیر به دست آمد:

منطقه تهران البرز، قزوین، قم (۴ نماینده)

۱- مهدی علیپور حافظی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

۲- اشرفی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

۳- سمیه سادات آخشیک رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی

۴- حسن احمدی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

اعضای علی‌البدل:

صادقی زاده رئیس کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قنبرزاده رئیس کتابخانه پژوهشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک و فناوریهای زیستی

نماینده منطقه شمال: موسی نژاد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان

نماینده منطقه مرکزی: نفیسه پورجواد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

نماینده منطقه جنوب: فرزانه عفیفیان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

نماینده منطقه شرق و جنوب شرقی: شعله ارسطوپور، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده منطقه شمال غرب: هاشم عطاپور رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

نماینده منطقه غرب: محمد مرادی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه و میثم یاری رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

لازم به یادآوری است دانشگاههای منطقه غرب می‌توانند یک عضو در شورا داشته باشند که محمود مرادی از دانشگاه رازی کرمانشاه و میثم یاری از دانشگاه بوعلی سینا همدان رای مساوی به دست آوردند که در اولین جلسه شورا در مورد عضویت رسمی یکی و عضویت علی‌البدل نفر دیگر تصمیم گرفته خواهد شد.

جلسه در ساعت ۱۶ بکار خود پایان داد و مقرر شد پس از صدور احکام اعضا توسط معاون پژوهشی وزارت عتف، ‌ اولین جلسه شورا در دوره نهم دعوت و کار خود را آغاز کند.