برگزاری اردوی آموزشی-تفریحی با حضور ۲۰۰۰ نوجوان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مکتب امام زمان (عج) با برگزاری اردوی هفت‌روزه آموزشی و تفریحی گسترده میزبان ۲۰۰۰ نوجوان دختر و پسر در مجتمع تفریحی باغ دانشگاه بوعلی سینا شد.

این برنامه که با هدف تربیت قرآنی و تقویت مهارت‌های اجتماعی برگزار شده شامل برگزاری ۱۹۰ جلسه آموزشی و فرهنگی در قالب برنامه‌های متنوع بوده است.

در جریان این اردوی آموزشی تفریحی شرکت‌کنندگان از برنامه‌های شاد و هیجان‌انگیزی نظیر استفاده از دوربین‌های سه‌بعدی، تیراندازی با تفنگ بادی، آموزش امدادگری و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله فوتبال، والیبال و تنیس بهره‌مند شدند. همچنین تداوم حضور در نمازهای جماعت از ارکان اصلی این برنامه هفت‌روزه بود که روحیه معنوی شرکت‌کنندگان را تقویت کرد.

در مراسم صبحگاه این اردوی آموزشی تفریحی تعدادی از پیشکسوتان و بزرگان مکتب از جمله جلال صادقیان، مرتضی یوسف‌صنعتی، ابراهیم قیاسوند و حاج محسن صیفی‌کار در حضور نوجوانان سخنرانی کردند و این اساتید با بازخوانی تجربیات شخصی خود از تاثیرات ماندگار تربیت قرآنی در دوران نوجوانی از مشارکت فعال در جلسات مکتب به عنوان کلید موفقیت در مسیر تحصیلات عالی و کسب مدارج علمی برتر یاد کردند.

پیشکسوتان مکتب امام زمان(عج) نوجوانان را به تداوم حضور در برنامه‌های قرآنی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مذهبی برای دستیابی به جایگاه‌های رفاهی و معنوی در آینده تشویق نمودند.