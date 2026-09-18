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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

هشدار کره شمالی خطاب به آمریکا

هشدار کره شمالی خطاب به آمریکا

خواهر رهبر کره شمالی با هشدار خطاب به آمریکا تاکید کرد که این کشور به تقویت قدرت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی با انتقاد از رزمایش دریایی آمریکا در آسیا و اقیانوس آرام تاکید کرد که پیونگ یانگ به ارتقای قدرت هسته‌ای خود در واکنش به تهدیدات روزافزون ادامه می‌دهد.

وی همچنین تصریح کرد که این رزمایش به سرکردگی آمریکا بازی جنگ است که واشنگتن برای شعله ور کردن درگیری ها در منطقه به راه انداخته است.

خواهر رهبر کره شمالی اضافه کرد که این رزمایش در چارچوب تلاش های آمریکا برای گسترش نفوذ نظامی خود با همکاری کره جنوبی و ژاپن صورت می‌گیرد. ارتش کره شمالی از تمام امکانات موجود برای محافظت از منافع امنیتی خود استفاده می‌کند.

کد مطلب 6950388

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