جزئیات مالیات سیگار و تنباکو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات سیگار و تنباکو در سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ شده است.

بر این اساس، مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۲۵ ریال و هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی یک‌هزار و ۷۵۰ ریال تعیین شده است.

همچنین مالیات هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان ۲۰ هزار ریال اعلام شده است.

در بخش تنباکو نیز مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل ۳۲۰ هزار ریال و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی آماده مصرف ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دخانیات

بر اساس این بخشنامه، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات محصولات دخانی برای کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات اختصاص خواهد یافت.

همچنین بخشی از این منابع برای توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس هزینه خواهد شد.