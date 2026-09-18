بیش از نیمی از عشایر چهارمحال و بختیاری به اینترنت دسترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ظفری صبح جمعه در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: جامعه عشایری کشور با افتخار به بیش از ۱۱ هزار شهید خود ادای احترام میکند و در استان چهارمحال و بختیاری نیز از مجموع دو هزار و ۷۵۰ شهید استان، یکهزار و ۳۳۳ شهید برخاسته از جامعه عشایری هستند.
وی افزود: ادارهکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری به عنوان عضو کمیته جهاد کشاورزی در برگزاری کنگره ملی دو هزار و ۷۵۰ شهید استان مشارکت دارد و در این راستا با برپایی سیاهچادرهای عشایری، معرفی سبک زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم عشایر و برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی، تلاش کرده است نقش این جامعه در امنیت غذایی و امنیت سرزمینی را معرفی کند.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشارکت بسیج عشایری، اتحادیههای عشایری و مردم در این برنامهها، ادامه داد: تا پایان برگزاری کنگره در خدمت بازدیدکنندگان و مردم خواهیم بود.
ظفری با بیان اینکه جامعه عشایری چهارمحال و بختیاری از جوامع پرجمعیت عشایری کشور است، گفت: عشایر با روحیه سلحشوری، ایثارگری و شهادت پیوندی عمیق دارند و تقدیم یکهزار و ۳۳۳ شهید عشایری، سندی روشن از وفاداری این قشر به انقلاب اسلامی و سرزمین ایران است.
وی عشایر را از مرزداران و مدافعان کشور دانست و عنوان کرد: هرجا احساس خطر برای کشور وجود داشته باشد، عشایر حضور پیدا میکنند و در زمان بحران نیز در تأمین امنیت ملی و امنیت غذایی نقش بسزایی دارند.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به خدمات این ادارهکل به جامعه عشایری بیان کرد: راهگشایی و احداث راههای عشایری، ساخت پل و ابنیه فنی، احداث آبنما، تأمین انرژی از طریق پنلهای خورشیدی، حمل آب با تانکر، احداث آبشخور و مخازن آب و ایجاد سامانههای پایدار آبرسانی از جمله خدمات ارائهشده به عشایر است.
وی افزود: در کنار خدمات زیرساختی، اطلاعرسانی در حوزه تولید و بازاریابی، آموزشهای مرتبط با بازار و اقتصادی کردن تولیدات عشایری و همچنین برندسازی محصولات عشایری نیز دنبال میشود.
ظفری جمعیت عشایری چهارمحال و بختیاری ۱۲۴ هزار و ۱۷۳ نفر در قالب ۲۵ هزار و ۱۱۰ خانوار اعلام کرد و گفت: قومیتهای بختیاری، ترک، قشقایی، عرب، نصرآبادی، گلهداران شهرکرد و فارسیزبانان در جامعه عشایری استان حضور دارند.
هشدار درباره بارشهای سیلآسا و تقویم کوچ
وی یکی از مسائل و مخاطرات مهم پیشروی عشایر را شرایط جوی و بارشهای سیلآسا دانست و تصریح کرد: از عشایر درخواست داریم قوانین و تقویم کوچ را رعایت کنند و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند تا در زمان وقوع بارشهای شدید و سیلاب با مشکل مواجه نشوند.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری در ادامه درباره وضعیت کوچ عشایر استان گفت: عشایر استان شامل عشایر درونکوچ و برونکوچ هستند و کوچ ارتفاعی نیز در شهرستان لردگان و به تعداد کمتری در شهرستانهای اردل و کوهرنگ انجام میشود.
ظفری افزود: بیش از ۸۰ درصد عشایر استان کوچرو هستند و بنابراین موضوع زیرساخت، دسترسی به خدمات و حفظ سبک زندگی عشایری اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان عشایر اظهار کرد: هرچه فاصله خدمات و امکانات میان جامعه عشایری و جوامع روستایی و شهری بیشتر شود، ممکن است جوانان از سبک زندگی عشایری فاصله بگیرند. بنابراین لازم است تمامی دستگاهها برای ارتقای خدمات در مناطق عشایری پای کار باشند.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: عشایر باید متناسب با جمعیت و نیازهای واقعی خود از خدمات برخوردار شوند و جایگاه سکونت و معیشت آنان نیز ارتقا پیدا کند. در حوزه ایجاد سرپناه، تنوعبخشی به معیشت و توسعه تولید عشایری نیز نیازمند زیرساختهای مناسب هستیم.
دسترسی بیش از نیمی از عشایر به اینترنت و آنتن تلفن همراه محدود است
ظفری با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی برای جامعه عشایری ضروری است، گفت: بیش از نیمی از عشایر استان دسترسی مناسب به آنتن تلفن همراه و اینترنت ندارند و این مسئله در شرایط امروز نیازمند توجه جدی است.
وی همچنین به وضعیت آموزش و بهداشت در جامعه عشایری اشاره کرد و افزود: در حوزه آموزش، با وجود شرایط دشوار زندگی و کوچ، عشایر تلاش میکنند آموزش را ادامه دهند، اما همچنان نیاز به توجه و حمایت بیشتری وجود دارد.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز جامعه عشایری از کمترین سطح خدمات برخوردار است و آموزشهای کافی در این زمینه ارائه نشده است؛ بنابراین باید حداقلهای لازم برای دسترسی عشایر به خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی تعریف و تأمین شود.
ضرورت ممیزی مراتع عشایری
ظفری یکی دیگر از مطالبات جامعه عشایری را ممیزی مراتع عنوان کرد و گفت: مراتع باید برای عشایر ممیزی شوند و از مراتع باقیمانده برای جامعه عشایری حفاظت شود.
وی افزود: برخی عشایر از جامعه عشایری فاصله گرفتهاند، اما مراتع در اختیار آنان همچنان وجود دارد و در مواردی این مراتع به عشایر جدید اجاره داده میشود. انتظار داریم منابع طبیعی با تدابیر لازم، طرح ممیزی مراتع را هرچه سریعتر انجام دهد تا برای جوانانی که به تازگی تشکیل خانواده دادهاند و در جامعه عشایری حضور دارند، بستر مناسبی برای تولید و ادامه سبک زندگی عشایری فراهم شود.
سرپرست امور عشایر چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت افزایش رفاه در جامعه عشایری تصریح کرد: عشایر نیز همگام با رشد سایر جوامع، نیازمند ارتقای سطح رفاه و امکانات هستند و افزایش رفاه میتواند به استمرار تولید در این جامعه کمک کند.
۱۰ درصد عشایر استان از پنل خورشیدی برخوردارند
ظفری درباره تأمین انرژی مورد نیاز عشایر نیز گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد عشایر استان از پنل خورشیدی برخوردار شدهاند، اما طی یکی دو سال اخیر در تأمین پنلهای مورد نیاز همکاری لازم صورت نگرفت.
وی ادامه داد: برای سال جاری قولهایی برای تأمین تعداد بیشتری پنل خورشیدی گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم این تجهیزات را به عشایری که دسترسی کمتری به امکانات شهری و روستایی دارند، اختصاص دهیم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۵ مربوط به خدماترسانی به جامعه عشایری گفت: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی موظف به ارائه خدمات به جامعه عشایری هستند، اما متأسفانه این موضوع به طور کامل رعایت نشده است.
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