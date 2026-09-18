سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی امروز و فردا، شرایط جوی نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود، اما از عصر شنبه تغییرات جوی در گلستان آغاز می‌شود.

وی افزود: از عصر شنبه تا روز دوشنبه، با نفوذ زبانه‌های پرفشار به استان، جریانات شمالی حاکم خواهد شد و به دنبال آن، شرایط برای افزایش ابر، بارندگی و وزش باد در مناطق مختلف گلستان فراهم می‌شود.

جعفری ادامه داد: در این مدت، بارش‌ها در برخی نقاط می‌تواند به صورت رگبار و رعدوبرق رخ دهد و وزش باد نیز از پدیده‌های قابل توجه جوی استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین از آغاز روند کاهشی دمای هوا خبر داد و گفت: از امروز دمای هوا در استان روند کاهشی خواهد داشت و با تقویت جریانات شمالی، کاهش دما طی روزهای آینده محسوس‌تر می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییر الگوی جوی از اواخر شنبه، گلستان را از شرایط نسبتاً آرام خارج کرده و تا دوشنبه زمینه فعالیت بارشی و وزش باد را در بخش‌هایی از استان فراهم می‌کند.