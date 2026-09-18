سیروس مقدم از تجربه تلخ سریال «جزیره» گفت؛ «پایتخت»جدید هنوز قصه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مقدم روز گذشته ۲۶ شهریور در کارگاه آموزشی «صد راه» که در قالب جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه برگزار شد درباره شروع کار خودش با فیلم کوتاه بیان کرد: اینکه بتوانید در زمان معین و کوتاهی پیامی را انتقال دهید فوق العاده است.
وی با اشاره به اینکه دائم از او برای ورود به دنیای تصویر مشورت می خواهند، عنوان کرد: به من می گویند بازیگر خوبی هستند، یا کارگردان و ایدهپرداز خوبی هستند اما نمی دانند چه کنند؟ شاید تا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش میتوانستم این حرف را بپذیرم که چطور باید این استعدادها را به کار گرفت ولی امروزه با تولد شکلهای جدید و نوینی از ارائه خلاقیتها در فضای مجازی، نمایشهای کوتاه، جشنوارهها و ... یک نفر میتواند با کمهزینهترین و سریعترین وسیله استعداد خودش را نمایان کند.
راز موفقیت سینما رسیدن به رویاهای دستنیافتنی است
این کارگردان درباره ارتباط میان رویا و سینما اظهار کرد: اصلاً راز موفقیت فیلم و سینما شاید در همین باشد؛ رسیدن به رویاهایی که در واقعیت دستنیافتنی است.
این کارگردان درباره آغاز علاقهاش به سینما و تلویزیون بیان کرد: علاقه من به سینما و تلویزیون میتوانم بگویم دقیقاً از زمانی شروع شد که ناصر تقوایی کار میساخت و شاید به دلیل یک نسبت فامیلی این شانس را داشتم که زودتر وارد این فضا شوم. بعد هم با جذب مستقیمتر در سریال «دایی جان ناپلئون» و در خدمت آقای تقوایی بودن، این علاقه دیگر تبدیل شد به مسیری در زندگی من که امروز کنار شما نشستهام.
مقدم درباره زندهیاد ناصر تقوایی گفت: آقای تقوایی، خدا رحمتشان کند، بهشدت آدم انرژیکی بود. یک لحظه نمینشست؛ مدام در حال رفتوآمد و تصحیح کردن اشکالات در صحنه بود و به همین خاطر ما هم از او یاد گرفته بودیم که در دوران فیلمبرداری خیلی اکت و تحرک داشته باشیم.
اهمیت استوریبرد در فیلم و سریال ها
مقدم با تأکید بر نقش جزئیات در شکلگیری یک تصویر گفت: میشود از اجزا به تعریف یک کل درست رسید و نباید جزئیات را حذف کرد، از آنها پرهیز کرد یا چشم پوشید.
این کارگردان استوریبرد را «یک رکن جداییناپذیر از فیلمسازی» دانست و اظهار کرد: استوریبرد یعنی تصویری کردن آنچه در ذهنتان میگذرد؛ از صحنه و سکانس گرفته تا اتفاقاتی که قرار است در آن رخ دهد. در این بخش هم اصلا اهمیت ندارد که شما نقاش حرفه ای باشید، من چون نقاشی می دانم برای سریال «پایتخت» خودم طراحی کردم و نقاشی ها را کشیدم. اما شما همین که حتی به نقطه و خط هم آشنا باشید کافی است و می توانید طرح خود را با آن انجام دهید.
مقدم درباره انتخاب بازیگر نیز گفت: بسیاری از بازیگران محبوب و دوستداشتنی که امروز می شناسیدشان اولین تجربههایشان را با من شروع کردهاند.
این کارگردان ادامه داد: انتخاب بازیگر و هدایت او مقوله ای جدی است. ما نمونه ای از برخی آثار داشته ایم که حتی بازیگر جلوی دوربین رفته است و بعد فهمیده ایم برای نقش مناسب نبوده است.
وی با اشاره به انتخاب پانتهآ بهرام برای ایفای نقش منیژه در سریال «مسافر» افزود: وقتی برای نخستین بار او را دیدم، احساس کردم همه چیز منطبق است. در نهایت به این یقین رسیدم که او برای این نقش انتخاب مناسبی است.
سینما، تلویزیون و تجربههای تازه در «پایتخت»
وی درباره نگارش قصه ها در «پایتخت» عنوان کرد: همیشه تلاش کردهایم نویسندهها ایده ها و قصه ای را بنویسند که خروجی کارشان حرف جدیدی داشته باشد و تکراری نباشد. خط قرمز ما این است که در هر فصل به یک ایده ناب برسیم که حداقل یک قدم جلوتر از «پایتخت»های قبل باشد، خط قرمز ماست. به همین دلیل است که «پایتخت» در فصل جدید هنوز به سرانجام نرسیده است چون هنوز ایده ای برایش نداریم.
این کارگردان درباره اهمیت حضور خشایار الوند نیز گفت: قبول دارم که تا زمانی که او بود بعضی ایده ها و قصه ها هم تفاوت می کرد البته که ما همیشه تلاش کرده ایم با قصه های به روز و ماجراهای مختلف از پراید پرنده تا بالون و شهاب سنگ قصه های متفاوتی داشته باشیم.
مقدم در بخشی از صحبتهایش درباره سریال «جزیره» آن را از تجربه های تلخ خود عنوان کرد و گفت: این از تجربه هایی بود که با بخش خصوصی کار کردم و پشیمان شدم. یکی از دلایلی که با تلویزیون کار می کنم همین است که تکلیف مشخص است. سریال «جزیره» سریالی بود که درخشان شروعش کردم اما به پایان نرسید و اگر تجربه الان را داشتم هرگز شروعش نمی کردم.
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