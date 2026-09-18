به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، در گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها در تهران، از افزایش حق‌التدریس، پرداخت مزایای بیشتر به عوامل نوبت دوم مدارس، اختصاص فوق‌العاده به معلمان مناطق محروم و استمرار خدمت بازنشستگان خبر داد و گفت: اعتبار اضافه‌کار همکاران اداری که پیش‌تر حدود ۲۹ میلیارد تومان در ماه بود، اکنون به ۱۱۷ میلیارد تومان در ماه افزایش یافته است؛ هرچند این رقم همچنان با میزان مورد نیاز فاصله دارد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تأمین سرانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان بهمن‌ماه در این زمینه مشکلی نباشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اعتبارات مدارس شبانه‌روزی و روستا مرکزی، گفت: در شرایط فعلی اعتبارات مدارس شبانه‌روزی تا آبان‌ماه تأمین شده و برای ادامه سال نیز برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

فرهادی با اشاره به برون‌سپاری هنرستان‌ها افزود: در زمینه اعتبارات برون‌سپاری هنرستان‌ها محدودیتی وجود ندارد و استان‌ها می‌توانند با اطمینان نسبت به توسعه این ظرفیت اقدام کنند.

وی همچنین از توزیع حدود ۱۴۵ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌ها خبر داد و گفت: به‌زودی با همکاری معاونت آموزش متوسطه، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز در این حوزه توزیع خواهد شد.

پرداخت مطالبات و سنوات ارفاقی فرهنگیان

فرهادی با اشاره به پرداخت سنوات ارفاقی همکاران ایثارگر و کارکنان مدارس استثنایی، اظهار کرد: پرداخت‌های مربوط به این بخش انجام شده است.

وی همچنین گفت: ۲۰۸ میلیارد تومان برای حق مهدکودک همکاران اختصاص یافته و پرداخت شده است.

فرهادی با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت املاک آموزش و پرورش، افزود: استان‌ها باید موضوع اخذ و تثبیت اسناد مالکیت املاک را با جدیت بیشتری دنبال کنند و وزارتخانه نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد.

افزایش اعتبارات رفاهی فرهنگیان

فرهادی با اشاره به برنامه‌های رفاهی وزارت آموزش و پرورش، گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش‌های رفاهی برای استان‌ها توزیع شده است.

وی افزود: رویکرد وزارتخانه این است که منابع به سمت تکمیل و راه‌اندازی مراکز رفاهی برود و پروژه‌های نیمه‌کاره جدیدی ایجاد نشود.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از اضافه شدن حدود ۲۰۰ یونیت دندانپزشکی به درمانگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: اگر استانی نسبت به راه‌اندازی درمانگاه دندانپزشکی اقدام کند، وزارتخانه در تأمین یونیت دندانپزشکی از آن حمایت خواهد کرد.

فرهادی دلیل توجه ویژه به خدمات دندانپزشکی را هزینه بالای این خدمات برای فرهنگیان عنوان کرد و گفت: توسعه ظرفیت دندانپزشکی می‌تواند هزینه‌های درمانی همکاران را کاهش دهد.

افزایش حق‌التدریس از مهرماه

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش حق‌التدریس فرهنگیان خبر داد و گفت: ضریب دو به اضافه‌ تدریس همکاران اضافه شده و جدول کامل آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: اعتبار این افزایش تأمین شده و از ابتدای مهرماه اعمال خواهد شد.

پرداخت ۸۰ درصد حداقل حقوق به مدیران نوبت دوم مدارس

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره پرداخت به عوامل نوبت دوم مدارس، گفت: مدیر واحد آموزشی در نوبت دوم ۸۰ درصد حداقل حقوق را دریافت خواهد کرد.

به گفته فرهادی، با توجه به حداقل حقوق حدود ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، دریافتی مدیر نوبت دوم حدود ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: معاون مدیر نوبت دوم نیز ۷۰ درصد حداقل حقوق، معادل حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، و نیروی خدماتی مدرسه ۶۰ درصد، معادل حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، دریافت خواهد کرد.

فوق‌العاده ۴ میلیون تومانی برای معلمان ۴۰ هزار نقطه محروم

فرهادی از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای تعیین ۴۰ هزار نقطه دارای شرایط خاص خبر داد و گفت: این نقاط با هماهنگی استان‌ها مشخص خواهند شد.

وی افزود: در این ۴۰ هزار نقطه، معلمان چهار میلیون تومان فوق‌العاده بیشتر دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش هدف از این اقدام را تقویت عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: در مناطقی که محرومیت بیشتری وجود دارد، باید به جای تشدید محرومیت با اعزام نیروی کم‌تجربه، زمینه حضور معلمان توانمند و باتجربه فراهم شود و برای حضور آنان نیز انگیزه ایجاد کنیم.

پرداخت بیشتر به بازنشستگانی که استمرار خدمت دارند

فرهادی همچنین درباره استمرار خدمت معلمان بازنشسته، گفت: در نقاط عادی کشور، همکاران بازنشسته‌ای که استمرار خدمت داشته باشند ۱۳ ماه حقوق دریافت خواهند کرد و در مناطق محروم این میزان به ۱۳.۵ ماه می‌رسد.

وی افزود: برای افرادی که در مناطق محروم و روستایی به تدریس ادامه دهند، پرداخت بیشتری در نظر گرفته شده است.

افزایش حق مدیریت واحدهای آموزشی و پرورشی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع از افزایش حق مدیریت واحدهای آموزشی و پرورشی نیز خبر داد و گفت: این موضوع در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده و نحوه اعمال آن در سامانه اعلام خواهد شد.

فرهادی با اشاره به شرایط خاص مدیران هنرستان‌ها گفت: مدیر هنرستان به دلیل ماهیت فنی و ۴۴ ساعت حضور هفتگی، شرایط متفاوتی دارد و در تعیین میزان حق مدیریت، عواملی مانند جمعیت دانش‌آموزی، تعداد دانش‌آموزان و وسعت مدرسه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پرداخت اعتبارات حوزه سنجش در نخستین فرصت

وی با اشاره به اعتبارات حوزه سنجش، گفت: فایل‌های مربوط به اعتبارات استان‌ها با تأخیر دریافت شد و با توجه به تکمیل اطلاعات، پرداخت‌ها در اولین فرصت و در ابتدای هفته انجام خواهد شد.

فرهادی تأکید کرد: تأخیر در ارسال اطلاعات استان‌ها یکی از عوامل تأخیر در پرداخت اعتبارات بوده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خارج از منابع مستقیم آموزش و پرورش، گفت: تأمین منابع تنها به معنای اختصاص پول نیست و باید از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر نیز برای حل مسائل آموزش و پرورش استفاده کرد.

فرهادی همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری معاونت علمی و فناوری برای آموزش هوش مصنوعی گفت: امکان آموزش هوش مصنوعی به چهار میلیون دانش‌آموز و همچنین آموزش ۲۰۰ هزار معلم با استفاده از ظرفیت‌های خارج از منابع آموزش و پرورش وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شود.