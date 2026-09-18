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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

میزبانی تبریز از ۴۵۰ متخصص پزشکی هسته‌ای و ۲۰۰ مقاله علمی

میزبانی تبریز از ۴۵۰ متخصص پزشکی هسته‌ای و ۲۰۰ مقاله علمی

تبریز- رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران از حضور بیش از ۴۵۰ متخصص و ارائه بیش از ۲۰۰ مقاله علمی در بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور به میزبانی تبریز خبر داد.

سید کاظم رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور در تبریز اظهار کرد: این کنگره به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و در جریان سه روز برگزاری آن، متخصصان و پژوهشگران حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، فیزیک پزشکی و داروسازی هسته‌ای گردهم آمدند تا آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی این حوزه را ارائه و بررسی کنند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، حضور گسترده جامعه علمی پزشکی هسته‌ای کشور بود؛ به‌طوری که بیش از ۴۵۰ متخصص، پژوهشگر و فعال علمی در این رویداد حضور داشتند و زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات، ارائه یافته‌های پژوهشی و گفت‌وگو درباره مسائل روز این حوزه فراهم شد.

ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره

رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران ادامه داد: بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور ارسال شد که این حجم از آثار علمی، نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام‌شده در حوزه پزشکی هسته‌ای است.

رضوی گفت: در این کنگره تلاش شد موضوعات متنوع و به‌روز مرتبط با پزشکی هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد و متخصصان درباره تازه‌ترین یافته‌ها، روش‌های تشخیصی و درمانی، فناوری‌های نوین و دستاوردهای پژوهشی به ارائه مطالب بپردازند.

وی با بیان اینکه پزشکی هسته‌ای امروز در بخش‌های مختلف تشخیص و درمان کاربرد دارد، افزود: تحولات علمی و فناوری در این حوزه با سرعت قابل توجهی در حال انجام است و به همین دلیل برگزاری کنگره‌های تخصصی فرصت مناسبی برای به‌روزرسانی دانش متخصصان و آشنایی با تجربه‌های جدید فراهم می‌کند.

حضور متخصصان فیزیک پزشکی و داروسازی هسته‌ای

رئیس بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور با اشاره به حضور گروه‌های مختلف تخصصی در این رویداد اظهار کرد: پزشکی هسته‌ای یک حوزه میان‌رشته‌ای است و فعالیت در آن نیازمند همکاری و ارتباط میان متخصصان پزشکی هسته‌ای، فیزیک پزشکی، داروسازی هسته‌ای و سایر رشته‌های مرتبط است.

رضوی ادامه داد: به همین دلیل در برنامه علمی کنگره تلاش شد زمینه حضور و مشارکت گروه‌های مختلف تخصصی فراهم شود تا مباحث از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط علمی میان این گروه‌ها تقویت شود.

وی اضافه کرد: ارائه مقالات علمی، سخنرانی‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های علمی، فرصت مناسبی ایجاد کرد تا پژوهشگران نتایج مطالعات خود را با دیگر متخصصان در میان بگذارند و درباره موضوعات مختلف این حوزه تبادل نظر کنند.

رضوی با اشاره به وجه بین‌المللی بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره، حضور سخنرانان و شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف بود که در برنامه‌های علمی کنگره مشارکت داشتند.

میزبانی تبریز از ۴۵۰ متخصص پزشکی هسته‌ای و ۲۰۰ مقاله علمی

رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران افزود: بخشی از سخنرانی‌های علمی نیز به صورت برخط از کشورهای مختلف ارائه شد و این موضوع کمک کرد تا ارتباط میان جامعه علمی پزشکی هسته‌ای ایران و متخصصان سایر کشورها در جریان برگزاری کنگره تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور متخصصان خارجی، چه به صورت حضوری و چه از طریق ارتباطات برخط، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و آشنایی با آخرین مباحث علمی در سطح بین‌المللی فراهم کرد.

پخش زنده کنگره به دو زبان فارسی و انگلیسی

رضوی با اشاره به استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای پوشش برنامه‌های کنگره اظهار کرد: طی سه روز برگزاری بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای، برنامه‌های علمی به صورت زنده از طریق بستر آپارات پخش شد.

وی افزود: این پخش زنده به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام گرفت تا علاوه بر شرکت‌کنندگان حاضر در محل برگزاری، متخصصان و علاقه‌مندان در نقاط مختلف جهان نیز بتوانند از مباحث علمی ارائه‌شده استفاده کنند.

رئیس بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور ادامه داد: استفاده از ظرفیت ارتباطات برخط باعث شد محدودیت‌های جغرافیایی برای دسترسی به برنامه‌های علمی کنگره کاهش پیدا کند و سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده در اختیار طیف گسترده‌تری از مخاطبان قرار گیرد.

ضرورت تداوم ارتباطات علمی

رضوی با تأکید بر اهمیت تداوم ارتباط میان متخصصان گفت: کنگره‌های علمی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که ارتباطات ایجادشده در آنها پس از پایان برنامه نیز ادامه پیدا کند و زمینه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان متخصصان فراهم شود.

وی افزود: در حوزه پزشکی هسته‌ای، تحولات علمی و فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و متخصصان باید به صورت مستمر دانش خود را به‌روز کنند. برگزاری نشست‌های تخصصی و کنگره‌های علمی می‌تواند به انتقال تجربیات و آشنایی با روش‌ها و دستاوردهای جدید کمک کند.

رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران خاطرنشان کرد: حضور بیش از ۴۵۰ متخصص و ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله به این دوره از کنگره، ظرفیت علمی جامعه پزشکی هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که فعالیت‌های پژوهشی و علمی در این حوزه در بخش‌های مختلف کشور دنبال می‌شود.

تبریز؛ میزبان جامعه علمی پزشکی هسته‌ای

رضوی با اشاره به میزبانی تبریز از این رویداد علمی گفت: برگزاری بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای در تبریز فرصتی بود تا متخصصان از نقاط مختلف کشور در این شهر گردهم آیند و در کنار برنامه‌های علمی، از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی منطقه نیز بهره‌مند شوند.

وی افزود: تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم علمی و دانشگاهی کشور، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای تخصصی دارد و برگزاری این کنگره نیز زمینه‌ای برای افزایش تعامل میان جامعه پزشکی هسته‌ای و مراکز علمی و درمانی استان آذربایجان شرقی فراهم کرد.

رضوی در پایان گفت: هدف اصلی از برگزاری چنین رویدادهایی، ایجاد فرصت برای ارائه یافته‌های علمی، تبادل تجربیات، تقویت ارتباط میان متخصصان و حرکت در مسیر توسعه پزشکی هسته‌ای است و امیدواریم دستاوردهای بیست‌وششمین کنگره پزشکی هسته‌ای کشور نیز در ادامه مسیر علمی و درمانی این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6950552

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