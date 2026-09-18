به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی انسان‌دوستانه و با رضایت خانواده، اعضای زنده‌یاد «حیدر حیدری» ۵۵ساله محیط بان، اهل و ساکن شهرستان خرم‌آباد، زندگی و امید را به چند بیمار نیازمند به اعضای پیوندی، بخشید.

مرحوم «حیدر حیدری» که به دلیل سکته مغزی، دچار مرگ‌مغزی‌شده بود؛ پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و با فداکاری و ایثار خانواده‌اش، راهی اتاق عمل شد تا اعضای حیاتی‌اش جان‌بخش هم‌وطنان نیازمند به عضو پیوندی باشد.

خانواده آن مرحوم با تأیید این تصمیم، هدف خود را از این کار خیر، ترویج فرهنگ اهدای عضو و کاهش آلام بیماران در لیست انتظار اعلام کردند.

تیم پیوند اعضا، ضمن تقدیر از این تصمیم بزرگ و تقدیر از خانواده مرحوم «حیدری»، اعلام کرد که ارگان‌های اهدا شده، بلافاصله برای پیوند به بیماران واجد شرایط منتقل شد.

این اقدام خداپسندانه بار دیگر نشان داد که چگونه مرگِ یک فرد، می‌تواند سرآغاز زندگی برای دیگرانی باشد که در انتظارِ فرصتی دوباره برای زیستن هستند.