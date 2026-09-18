حریفان پینگ پنگ بازان در بخش انفرادی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابت های انفرادی مردان تنیس روی میز بازی های آسیایی برگزار شد و نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان در نخستین مرحله به مصاف موسی احمد از مالدیو خواهد رفت. عالمیان در مرحله بعدبا برنده پینگ پنگ بازانی از لائوس و سنگاپور دیدار خواهد کرد.

بنیامین فرجی دیگر ملی پوش تنیس روی میز ایران در مسابقات انفرادی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در گام نخست با کولاپوواوادو از سریلانکا دیدار خواهد کرد و در صورت برد در مرحله بعد با برنده هند و مالزی مسابقه خواهد داد.

مسابقات انفرادی بازی های آسیایی پس از اتمام رقابت های تیمی برگزار خواهد شد.

نمایندگان کشورمان در روز سه شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۱ به وقت محلی مصاف حریفان خود خواهند رفت.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در بازی های آسیایی برعهده جمیل لطف الله نسبی می باشد.

علیرضا خلیلی نیا وظیفه سرپرستی کاروان تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را برعهده دارد.