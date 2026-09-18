به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: آن امام بزرگوار در دوران خفقان، با تبیین معیارهای شیعه واقعی، بر تقوا، راستگویی، امانتداری و خوشاخلاقی با مردم تأکید داشتند و جامعه اسلامی باید این شاخصها را در زندگی فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، ایشان را الگویی برای دختران دانست و افزود: حضرت معصومه (س) الگویی از علم، بصیرت، مسئولیتپذیری و حضور اجتماعی است و میتوان با حفظ حیا و عفت، در تحولات اجتماعی و سیاسی نیز حضوری اثرگذار داشت.
امام جمعه دشتستان همچنین بر ضرورت پیوند میان مسجد و مدرسه تأکید کرد و گفت: مسجد در الگوی مسجد تراز باید قرارگاه تربیتی و اجتماعی محله باشد و غفلت مسجد از مدرسه یک اشتباه راهبردی است؛ چراکه پیوند این دو نهاد میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و تربیت نسل مؤمن و مسئولیتپذیر کمک کند.
خانواده، نخستین سنگر مقابله با جنگ شناختی
مصلح با ادامه بحث درباره خانواده به عنوان قرارگاه تربیت نسل تمدنساز، محبت و تکریم را از مهمترین عوامل ارتباط مؤثر والدین با نوجوانان و جوانان دانست و اظهار کرد: دوران نوجوانی و جوانی، مرحله شکلگیری هویت و استقلالطلبی است و تحکم، سرزنش مداوم و ادبیات خشک دستوری میتواند موجب گسست عاطفی میان والدین و فرزندان شود.
وی با استناد به آموزههای دینی، بر مدارا، عطوفت و ابراز محبت در خانواده تأکید کرد و افزود: اگر نوجوان در خانه احساس شنیدهشدن و تکریم نکند، ممکن است برای دریافت محبت و تأیید هویت به محیطهای بیرون از خانواده گرایش پیدا کند؛ از این رو ارتباط صمیمی و محترمانه والدین با فرزندان میتواند نقش مهمی در افزایش مقاومت آنان در برابر آسیبهای فکری و اجتماعی داشته باشد.
امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی تجربه جنگ تحمیلی و شناخت شیوههای دشمنی دانست و گفت: به اعتقاد وی، اگرچه ابزارهای دشمن از جنگ سخت به جنگ ترکیبی، رسانهای و اقتصادی تغییر کرده، ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و انسجام اجتماعی همچنان پابرجاست.
مصلح همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت یمن اظهار کرد: آنچه در بابالمندب رخ داده، نشاندهنده نقش ایمان و استقامت در معادلات منطقهای است و ملت ایران نیز باید با حفظ انسجام ملی و هوشیاری، در برابر فشارها و جنگ ترکیبی دشمن ایستادگی کند.
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