رشد ۱۱درصدی ورودی و خروجی مسافر به فرودگاه کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرودگاه بین المللی کیش ،عزت اله محمدی با بیان اینکه آمار گردشگران جزیره کیش در نوزدهمین جشنواره تابستانی نسبت به سال قبل ۱۳ در صد رشد داشته است، بیان داشت: در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش که از ۱۵ تیر تا ۳۱ شهریور ادامه داشت ۲۱۲۹ پرواز ورودی داخلی و ۲۱۳۱ پرواز خروجی داخلی ۵۴۹ هزار و ۸۹۱ گردشگر را از استانهای مختلف کشور به جزیره کیش و بالعکس انتقال داده اند.

وی عنوان کرد: همچنین ۱۴۳ پرواز ورودی و ۱۴۳ پرواز خروجی خارجی تعداد ۱۰ هزار و ۵۳۶ مسافر را از مسیر کشورهای حاشیه خلیج فارس به جزیره کیش و بالعکس جا به جا کردند.

به گفته محمدی، در شش ماهه نخست امسال شمار مسافران ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است.

وی اظهارداشت: تعداد پروازهای ورودی و خروجی نیز در این ۶ ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است به گونه ای که در شش ماه نخست امسال ۵ هزار و ۵۴۴ پرواز ورودی داخلی و پنج هزار و ۵۴۷ خروجی داخلی تعداد ۱میلیون و ۳۶۸ هزار و ۱۲۷ مسافر را از استان های مختلف کشور به جزیره کیش انتقال داده اند.

محمدی ابرازداشت: تعداد گردشگران خارجی جزیره کیش در ۶ ماه نخست امسال ۲۴هزار و ۷۹۶نفر بوده است که با ۳۴۵پرواز ورودی و ۳۴۵ پرواز خروجی به کیش سفر کرده و سپس به کشورهای خود بازگشته اند.