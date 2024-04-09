کاهش زمان صدور پروانه شهرسازی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی مقدم معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲ تهران با مقایسه آمار صدور پروانه ۱۲ ماهه سال گذشته با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حدود ۲۱ درصد افزایش داشت.

وی بیان داشت: در سال گذشته پروانه ۷۸۳۳ واحد مسکونی با متراژ یک میلیون ۷۹۰ هزار مترمربع صادر شده است.

رضایی مقدم افزود: بر همین اساس به لحاظ متراژ، پروانه‌های صادره در سال گذشته نسبت به سال ماقبل حدود ۷۵ درصد افزایش داشت که این آمار بالاترین متراژ در ۱۰ سال اخیر را نشان می‌دهد.

معاون شهردار منطقه ۲ تهران با اشاره به کاهش میانگین زمان صدور پروانه افزود: به منظور تکریم مراجعین و رضایت شهروندان، مدت زمان فرایند صدور پروانه در سال گذشته نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشت.