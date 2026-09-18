به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبههای نماز جمعه این هفته پایتخت با اشاره به اهمیت خانواده و نسبت آن با زیست اجتماعی انسان، گفت: فرهنگ مدرن غربی با ترویج بیعفتی و بیبندوباری، آسیبهای گستردهای به بنیان خانواده وارد کرده و امروز خود جوامع غربی با پیامدهای این روند مواجه هستند.
وی افزود: جاهلیت مدرن با برافراشتن پرچم بیحیایی، بیعفتی و هرزگی و با عبور از خطوط وحیانی و زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی، با اصالت بخشیدن به لذت و هوسرانی، یکی از بزرگترین جنایتها علیه بشریت را با آسیب زدن به بنیان خانواده مرتکب شده است.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: سازندگان این فرهنگ با استفاده از ظرفیت علم، فناوری و هنر و همچنین با فلسفهسازی و تکیه بر قدرتهای گسترده خود، فرهنگ منحط را به دیگر جوامع عرضه کردند و در یک شبیخون فرهنگی گسترده، زندگی بسیاری از جوامع را تحت تأثیر قرار دادند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به اینکه پیامدهای این روند پیش از دیگران متوجه خود جوامع غربی شده است، اظهار کرد: امروز خورشید خانواده، که خورشید همه فضیلتهاست، در غرب در حال غروب است و بسیاری از مردم در این جوامع با پیامدهای فروپاشی خانواده مواجه شدهاند.
غرب با دامن زدن به بیبندوباری، در حال تبدیل شدن به یک جامعه بیخانواده است
وی گفت: غرب با دامن زدن به بیبندوباری و هرزگی و قانونیسازی برخی مظاهر بیعفتی و بیحیایی، با سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه بیخانواده است و آثار و تبعات این روند دامنگیر خود آنها شده است.
خطیب نماز جمعه تهران ازدواج را یک امر مقدس و از مهمترین پیوندهای میان زن و مرد دانست و افزود: ازدواج نخستین مدرسه عشق، وفا، محبت، مسئولیتپذیری و تربیت نسل است؛ اما در جوامع غربی از رونق افتاده و تمایل به تشکیل خانواده در بسیاری از موارد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، روابط زودگذر و خالی از تعهد گسترش پیدا کرده، تجرد قطعی افزایش یافته و شکلهای دیگری از روابط جایگزین خانواده شده است.
طلاق در جوامع غربی به یک امر عادی و گسترده تبدیل شده است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به وضعیت طلاق در برخی جوامع غربی گفت: طلاق به یک امر عادی و گسترده تبدیل شده و بنیان خانوادههایی که همچنان وجود دارند نیز در موارد زیادی در معرض تزلزل و فروپاشی قرار گرفته است؛ بهگونهای که در برخی موارد حتی طلاق به عنوان یک امر مثبت تلقی میشود.
وی کودکان را از مهمترین قربانیان تضعیف خانواده دانست و اظهار کرد: کودکانی که خارج از پیمان ازدواج متولد میشوند یا در خانوادههای متزلزل رشد میکنند، با مشکلات و آسیبهای فراوانی روبهرو هستند و بسیاری از آنها در حسرت آغوش گرم پدر و خانواده پایدار زندگی میکنند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: با فروپاشی و تزلزل بنیان خانواده، آسیبهای دیگری نیز پدید میآید؛ از جمله فقر عاطفی، مشکلات و بیماریهای روانی، تنهایی، انواع ترسها و اضطرابها، افسردگی، خشونت، خودکشی و پناه بردن به مواد مخدر، روانگردانها و مشروبات الکلی.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با بیان اینکه جامعه غربی را باید از این منظر مورد مطالعه قرار داد، گفت: امروز این فرهنگ منحط را هم به عنوان یک عبرت و عبرتکده پیش روی خود داریم و هم باید آن را به عنوان یک متهم بزرگ در زمینه آسیب زدن به بنیان خانوادهها از طریق ترویج بیعفتی و بیبندوباری مورد توجه قرار دهیم.
وی اضافه کرد: این فرهنگ همچنین به عنوان یک مهاجم غدار، مکار و خطرناک به فرهنگ ما شبیخون زده است و نباید نسبت به این مسئله غفلت کرد.
یکی از راهها برای سلطه بر جوامع، ترویج بیعفتی است
خطیب جمعه تهران در ادامه به نگاه سلطهگران به مسئله خانواده اشاره کرد و گفت: از نگاه استکبار جهانی و بر اساس تجربهها و مطالعاتی که داشتهاند، یکی از راههای میانبر برای سلطه بر جوامع و استعمار آنها، ترویج بیعفتی، بیبندوباری و هرزگی و در نتیجه تضعیف خانواده است.
وی تصریح کرد: جامعه بیخانواده، انسان بیخانواده تربیت میکند؛ انسانی که بیتعلق، بیهویت و بیوطن میشود و در چنین شرایطی، سلطه بر جامعه و در اختیار گرفتن منابع و ذخایر آن برای سلطهگران آسانتر خواهد بود.
باید مسئله خانواده را جدی گرفت
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تأکید کرد: بنابراین باید مسئله خانواده را به عنوان یکی از موضوعات اساسی و سرنوشتساز جامعه جدی گرفت و نسبت به تهاجم فرهنگی و تلاش برای تضعیف بنیان خانواده هوشیار بود.
خطیب نماز جمعه تهران، در ادامه با اشاره به جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی، گفت: ملت ایران در پرتو اسلام، مکتب اهلبیت(ع) و تاریخ و تمدن کهن خود، دارای یک مزیت برجسته به نام خانواده است و در جهان به عنوان ملتی خانوادهدار، خانوادهدوست و دارای پیوندهای عمیق عاطفی شناخته میشود.
مقاومت ملی ایرانیان در سنگر خانواده شکل گرفته است
وی افزود: این ویژگی از یک سو مانعی بزرگ در برابر سلطه بر ملت ایران است و از سوی دیگر برای دشمنان رشکبرانگیز است؛ آنها مقاومت ملی ایرانیان را متکی به سنگر خانواده میدانند و به همین دلیل تلاش برای ضربه زدن به خانواده در ایران را دنبال میکنند.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: وقتی پیوندهای درونی، عواطف، مهر و محبت و مواسات میان مردم ایران را میبینند و مقاومت نرم ایرانیان را مشاهده میکنند، این ظرفیت را یک مانع جدی در برابر اهداف خود میدانند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با بیان اینکه «انقلاب اسلامی ایران در حقیقت معجزه خانواده بود»، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب خانوادگی بود. در بسیاری از ملتها، انقلابها با محوریت احزاب و اصناف شکل گرفت، اما در ایران انقلاب، انقلاب مردم بود و خانواده در آن حضور داشت.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بر اساس سابقه تربیتی خود، ملتی اهلبیتی، خانوادهدار و خانوادهدوست است و این واقعیت را میتوان در سیره پیامبر اعظم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) نیز مشاهده کرد؛ حضوری که در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی، حضوری خانوادگی بود و اهلبیت(ع) در میدانهای مختلف در کنار یکدیگر حضور داشتند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: در جریان انقلاب اسلامی، معجزه خانواده مؤمن، مجاهد، عفیف، شجاع، غیور، وفادار و ایثارگر را مشاهده کردیم و مردم ایران انقلاب سال ۱۳۵۷ را به صورت خانوادگی و با رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رساندند.
در دفاع مقدس نیز خانوادهها در میدان بودند
وی افزود: در دفاع مقدس نیز خانوادهها در میدان بودند و خانهها به پرورشگاه مجاهدان و رزمندگان سلحشور تبدیل شدند. ستارههای درخشان آسمان ایران، از مجاهدان و شهیدان بزرگ گرفته تا چهرههای تابناک دفاع مقدس، محصول خانوادههایی بودند که در فضای محبت، تربیت دینی و الهی رشد کرده بودند.
حاج علیاکبری نقش مادران و همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس را موضوعی گسترده و شایسته روایت و ثبت دانست و تصریح کرد: بدون حضور مادران، همسران، نوجوانان و خانوادهها، ملت ایران نمیتوانست از عهده جنگی که علیه کشور شکل گرفته بود، برآید.
وی تأکید کرد: این خانواده بود که ملت ایران را پیروز کرد؛ خانوادهای متکی بر ایمان و پرورشیافته در خانههای خدا و مساجد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در مناسبتهای مختلف انقلاب گفت: در طول دوران انقلاب نیز بارها معجزه خانواده را دیدهایم؛ حضورهای میلیونی مردم در راهپیماییهای ۲۲ بهمن، روز قدس، نمازهای جمعه و دیگر اجتماعات بزرگ، عمدتاً حضوری خانوادگی بوده است.
وی افزود: ملت ایران حضور فتنهشکن خود را نیز به برکت خانواده و با حضور خانوادگی در میدان رقم زده است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به دفاع مقدس اخیر اظهار کرد: در این دوره، جلوه ویژهای از حضور خانوادهها را شاهد بودیم و بسیاری از دانشمندان، سرداران و مردم ایران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: رهبر بزرگ، مجاهد، مظلوم و شهید ما نیز خانوادگی به شهادت رسید و بسیاری از رزمندگان، دانشمندان و مردم عزیز ایران در این حوادث، همراه با اعضای خانواده خود به شهادت رسیدند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: بسیاری از سیاستمداران و چهرههای مختلف نیز در جریان این حوادث، همسر و فرزند خود را از دست دادند و این واقعیتی است که پیش چشم همه قرار دارد.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با یکی از خانوادههای شهدا در اطراف تهران بیان کرد: در این خانواده، ۱۱ نفر از اعضای خانواده، از پدربزرگ و مادربزرگ تا فرزندان و نوهها، به شهادت رسیده بودند؛ با این حال، بازماندگان این خانواده همچنان مقاوم و سربلند بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: اعضای این خانواده نقل میکردند که گروهی ۱۴ نفره بودند که هر شب به سمت تجمعات شبانه میرفتند؛ اما دشمن، با همراهی و هدایت منافقین، این بیت مجاهد و نورانی را یکپارچه مورد حمله قرار داد و اکثر قریب به اتفاق اعضای این خانواده به شهادت رسیدند.
وی گفت: این ویژگی ملت ایران است؛ خانواده در لحظات سخت در میدان حضور دارد و در برابر دشمن مقاومت میکند.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به تجمعات شبانه بیش از ۲۰۰ شب گذشته اظهار کرد: امروز نیز در این تجمعات، خانوادهها حضور دارند و محور این حضور، بانوان و مادران هستند که همراه با پدرها، پدربزرگها، مادربزرگها، کودکان و نوجوانان در میدان حاضر میشوند.
وی تأکید کرد: جلوه ویژه این شبها، حضور خانوادههاست؛ خانوادهای که در لحظات حساس اجتماعی و تاریخی، کنار یکدیگر میایستد و از هویت، ایمان و میهن خود دفاع میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، در ادامه با اشاره به نقش خانواده در حرکت جامعه اسلامی به سمت آینده مطلوب، گفت: اگر بخواهیم برای ظهور حرکت کنیم و انشاءالله به سمت آن تمدن بزرگ اسلامی پیش برویم، راهی جز خانواده نداریم و این حرکت باید خانوادگی باشد.
صیانت از عفاف و حجاب ضامن حفظ بنیان خانواده است
وی افزود: حرکت خانوادگی نیز راهی جز حفظ عفت، حیا و عفاف در جامعه ندارد و صیانت از این ارزشها باید به عنوان یکی از الزامات اساسی حفظ بنیان خانواده مورد توجه قرار گیرد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر سبک زندگی در ایران اظهار کرد: امید دشمن به «اندلسیزه کردن ایران» و بازگرداندن فرهنگ منحط دوران ستمشاهی است و این هدف، به دلیل غفلتها، بیعملیها و بدعملیها، میتواند به خانواده آسیب وارد کند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تصریح کرد: خانواده در جامعه ما مظلوم است و در حال آسیب دیدن است؛ در جامعه خود ما ازدواج سیر کاهشی پیدا کرده، طلاق سیر افزایشی دارد و نرخ باروری نیز کاهش یافته است. اینها علائم بسیار مهم و البته خطرناکی هستند که باید همه به آنها توجه کنیم.
وی با اشاره به نتایج برخی پیمایشها و مطالعات درباره وضعیت خانواده ادامه داد: عوامل اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خانواده مؤثر هستند، اما در میان مجموعه عوامل، سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارد.
خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: این سخنان را از سر مطالعه و تحقیق عرض میکنم؛ عامل اقتصاد بسیار مهم است. مسکن، اشتغال، درآمد و وضعیت معیشت خانواده، هم در تشکیل خانواده و هم در حفظ آن و همچنین در فرزندآوری اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: اما در کنار عوامل اقتصادی، عوامل دیگری نیز وجود دارند و حتی مهمتر از عامل اقتصادی، عامل فرهنگی است؛ یعنی مسئله تغییر سبک زندگی.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: ترویج بیبندوباری، هرزگی و عریانگرایی در جامعه، از جمله مسائلی است که خطر اصلی را متوجه خانواده میکند و باید نسبت به پیامدهای آن هوشیار بود.
مسئولان به مسئله خانواده توجه داشته باشند
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسئله خانواده گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد در یک رستاخیز جمعی، همه ما دست به دست هم بدهیم و سیاستگذاران و مسئولان در همه بخشها، امر راهبردی فرهنگ و سبک زندگی را با عنایت ویژه به موضوع خانواده در تمام برنامههای خود مورد توجه قرار دهند.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: همه ما باید به اتفاق یکدیگر و به توفیق الهی، با برنامه، طراحی و ابتکار، از کیان خانواده صیانت کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه اظهار کرد: کار البته دشوار است، اما به توفیق الهی ملت عزیز ایران، همانگونه که در همه امور دیگر موفق و سربلند بوده است، در این امر نیز موفق و سربلند خواهد بود.
وی با اشاره به مسئولیت مؤمنان در قبال خانواده، بر ضرورت تقوای الهی، راستگویی، امانتداری، سجدههای طولانی و رفتار شایسته با همسایگان تأکید کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: در آستانه میلاد فرخنده این امام بزرگوار قرار داریم و این مناسبت را به محضر امام عصر(عج)، نایب بزرگوار ایشان و همه ارادتمندان آن حضرت تبریک عرض میکنیم.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: امام حسن عسکری(ع) در سفارشهای خود بر تقوای الهی، احتیاط و ورع در امر دین، کوشش برای خدا، راستگویی، ادای امانت، سجدههای طولانی و رفتار شایسته با همسایگان تأکید فرمودهاند و اینها باید در متن زندگی مؤمنان قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در ماه گذشته گفت: رهبر انقلاب بر گرامیداشت متفاوت یاد این امام بزرگوار تأکید داشتند؛ امامی مظلوم که حلقه وصل در دوره حیات ۲۵۰ ساله ائمه(ع) و دوران غیبت امام عصر(عج) است.
وی ادامه داد: امام شهید نیز ارادت ویژهای به امام حسن عسکری(ع) داشتند. بسیاری از یاران امام حسن عسکری(ع) ایرانی بودند و تعداد قابل توجهی از اصحاب آن حضرت از ایرانیان بودند که انشاءالله محققان در این زمینه تحقیقات تازهای انجام خواهند داد.
خطیب نماز جمعه تهران ابراز امیدواری کرد که اجتماعات شبانه همزمان با شب میلاد امام حسن عسکری(ع)، سرشار از سرور، شادی، معرفت، ارادت و ولایت باشد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری همچنین با اشاره به روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار گفت: این روز به پاسداشت شهریار، شاعر بزرگ ادب فارسی، نامگذاری شده است؛ شاعری که هم اهل ولایت بود، هم اهل صفا و هم انقلابی بود.
وی شعر را رسانهای بیبدیل و یکی از سرمایهها و میراثهای بزرگ فرهنگی کشور دانست و افزود: در عصر احیای شعر فارسی، با پرچمداری رهبر انقلاب در عرصه شعر و ادب فارسی، افقهای تازهای پیش روی این حوزه گشوده شد.
خطیب نماز جمعه تهران ابراز امیدواری کرد: با نهضتی که در میان شاعران این سرزمین به راه افتاده است، شاهد ظهور حافظها، سعدیها و فردوسیهای تازه در میان شاعران ایران باشیم.
وی با اشاره به نقش شعر حماسی در اجتماعات شبانه اخیر گفت: در این اجتماعات نیز شاهد درخشش شعر، بهویژه شعر حماسی، بودیم و دیدیم که شعر حماسی با دلهای مؤمنان چه میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه با اشاره به فرارسیدن مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه اظهار کرد: از بیانات وزیر آموزش و پرورش که پیش از خطبهها سخن گفتند استفاده کردیم و امیدواریم خداوند این مهر را برای جامعه علمی کشور، استادان، معلمان، دانشجویان، دانشآموزان و طلاب و برای این جامعه بزرگ علم، فرهنگ و دانش، سالی سرشار از خیر و برکت و مهری پرنور قرار دهد.
وی افزود: مهر امسال حالوهوای دیگری دارد؛ دانشجویان، دانشآموزان، استادان و معلمان زمانی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند که هم شاهد فتح بزرگ ملت ایران بودهاند و هم خودشان در این کار بزرگ حضور و نقش داشتهاند.
نسل جدید، چهره کریه استکبار را بهتر شناخت
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: نسل جدید در این حوادث، چهره کریه استکبار را بهتر شناخت، ظرفیتهای ملت ایران را بهتر کشف کرد و قدرت علم و دانش را در جریان دفاع مقدس اخیر با تمام وجود لمس کرد.
وی افزود: آنها همچنین نقش بینظیر ولایت فقیه در حفظ کیان کشور را به عینه دیدند و با آن مواجه شدند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری گفت: این نسل اکنون سینهای مالامال از خونخواهی امام شهید دارد و چشمش به افقهای دوردست و فتح قلههاست.
وی ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید متفاوت باشد و گفت: امیدواریم نسلی سرشار از وقار، عفت، عزم و اراده داشته باشیم که برای مؤمنان باعث چشمروشنی و برای دشمنان و منافقان خار چشم باشد.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش «جانفدایان» در تهران اظهار کرد: امروز برای تهران عزیز نیز روزی متفاوت و بهیادماندنی است. این حرکت سازمانیافته از سوی «جانفدایان» از ابتدای صبح با حضور انصارالمهدی و لشکریان امام عصر(عج) آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به میزان استقبال مردم از این برنامه گفت: حدود نیم میلیون نفر برای حضور در این رزمایش ثبتنام کردهاند، در حالی که طراحی اولیه برای حضور ۳۱۳ هزار نفر بود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری این استقبال را نشانه اقبال عمومی برای حضور در جمع جانفدایان، اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و اعلام بیعت با امام عصر(عج) از مسیر بیعت با نایب آن حضرت دانست.
رزمایش «جانفدایان» در سراسر کشور برگزار خواهد شد
وی در ادامه از سپاه تهران و سپاه محمد رسولالله(ص) و همچنین سازمان بسیج مستضعفین برای برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: به نوبت، این رزمایش «جانفدایان» در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، با اشاره به ظرفیت ایجادشده در پویش «جانفدا» اظهار کرد: در آینده شاهد خواهیم بود که این ۳۲ میلیون جانفدا در عرصههایی مانند درختکاری، محیط زیست، مواسات و رسیدگی به محرومان و همچنین حل مسائل کشور سازماندهی شده و به میدان خواهند آمد.
وی افزود: این ظرفیت به توفیق الهی میتواند در عرصههای مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و مردم در حل مسائل کشور نقشآفرینی کنند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تداوم اجتماعات شبانه مردم گفت: ملت عزیز ایران دویستمین شب حضور خود و این رستاخیز ملی را پشت سر گذاشت؛ واقعاً این اجتماعات، امری قدسی و یک اعجاز بزرگ در تاریخ ایران و حتی در تاریخ جهان است و این فناوری اجتماعی اختصاص به ملت بزرگ و مقاوم ایران دارد.
وی این اجتماعات را از برکات خون امام مجاهد، شهید و مظلوم دانست و گفت: میبینیم چه غوغایی به پا شده است؛ به حمدالله این اجتماعات هم سرشار از شور است و هم سرشار از شعور و به توفیق الهی به یک توازن رسیده است.
اجتماعات مردم، مظهر وحدت امت و نشانه پیروزی است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری افزود: این اجتماعات مظهر نصرت الهی، مظهر وحدت امت و نشانهای از پیروزی ملت ما در امتحان الهی است. ملت عزیز ایران چه خوب امتحان داد و چه سربلند بود.
وی ادامه داد: مردم هر شب در میدانها رزق خود را دریافت میکنند و رزق هر شب با شب دیگر متفاوت است. این شبها در کنار فرشتگان الهی و همراه با خیل شهیدان، تجربههای شیرینی را در حافظه ملت ایران ماندگار کرده و راههای تازهای را پیش روی مردم گشوده است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تداوم این اجتماعات گفت: این نعمت خداست و این ۲۰۰ شب، در حقیقت ۲۰۰ آیه از کتاب استقامت ملت ایران است که بنبستها را شکسته، افقها را روشن کرده، امیدها را برانگیخته، دل رزمندگان را گرم و دشمنان را مأیوس کرده است.
وی تصریح کرد: این اجتماعات حاشیه میدان جنگ نیست، بلکه متن میدان و در حقیقت خود میدان جنگ علیه استکبار جهانی است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری خطاب به مردم گفت: آفرین بر شما ملت عزیز ایران؛ خدا را شکر که اجتماعات شبانه ما به پختگی و توازن رسیده است و در آن هم عنصر بصیرت وجود دارد، هم حماسه و هم معنویت.
وی با اشاره به تغییر برخی رفتارها در این اجتماعات اظهار کرد: برخی رفتارهایی که آزاردهنده بود، از اجتماعات ما دور شده و این اجتماعات به یک حال خوش رسیده است؛ به گونهای که میتواند به خواسته رهبر انقلاب درباره جذب حداکثری نزدیک شود.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: باید کسانی را که احیاناً از میدانها قهر کردهاند، دوباره دعوت کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری گفت: این اجتماعات تا هر زمان که خدا بخواهد و لازم باشد و رهبر انقلاب صلاح بدانند، انشاءالله با قوت، طراوت و ابتکارهای تازه ادامه خواهد داشت و با بازگشایی مدارس، حضور نوجوانان و کودکان در آنها جلوه ویژهای پیدا خواهد کرد.
رزمندگان ما اشراف کامل بر صحنه نبرد دارند
وی در ادامه با اشاره به وضعیت میدان نبرد اظهار کرد: به حمدالله وضعیت میدان خوب است و رزمندگان ما اشراف کامل بر صحنه نبرد دارند. مدیریت کامل ایرانی تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این روزهاست.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: پشت هر کدام از این اقدامات، بیدارخوابیها، تلاشهای فراوان و تحمل گرمای جبهه جنوب قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تصریح کرد: امروز هیچکس نمیتواند بدون اجازه فرزندان ملت ایران از تنگه هرمز عبور کند.
وی با اشاره به افزایش کمی و کیفی ضربات نیروهای ایرانی گفت: ضربات دقیق و کارآمدی بر پیکر دشمن، چه در پایگاهها، چه در دریا و چه در اقلیم کردستان عراق وارد شده و هر جا که لازم باشد، عزیزان ما با قوت مشغول انجام وظیفه هستند.
دشمن به استیصال افتاده و برای مذاکره التماس میکند
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به وضعیت دشمن اظهار کرد: دشمن به استیصال افتاده و برای مذاکره التماس میکند و میانجی میفرستد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که همه شروط رهبر انقلاب محقق نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود و باید به توفیق الهی مراقب توطئههای خطرناک دشمن باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: اخیراً نیز دیدید که آنها به دنبال فتنهانگیزی هستند و شهادت برخی از عالمان انقلابی اهل سنت و برادران اهل سنت ما از همین قبیل توطئههاست.
وی بر ضرورت هوشیاری در این زمینه تأکید کرد و گفت: این مسائل نیازمند مراقبت ویژه، بهخصوص برای حفظ انسجام ملی است.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در یمن گفت: در روزهای اخیر، جبهه مقاومت یمن جلوه ویژهای داشته است. یمنیها همیشه از آغاز تاکنون نگین درخشان خاتم مقاومت بودهاند، اما این بار مشغول شگفتیسازی هستند.
وی افزود: یمنیها در یک هفته تصویر متفاوتی از خود نشان دادند و تحولات جبهه مقاومت و منطقه غرب آسیا را تحت تأثیر قرار دادند و معادلات را تغییر دادند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری ادامه داد: اکنون شاهد کنترل انصارالله یمن بر بابالمندب هستیم و بابالمندب به تنگه هرمز ملحق شده است. این اتفاق در چارچوب وحدت میدانها، یک اتفاق بزرگ بود و رویایی بود که به حمدالله محقق شد.
وی بابالمندب را یکی از شاهرگهای حیاتی انرژی جهان دانست و گفت: این تحول، در کنار تحولات دیگر، فشار بر استکبار جهانی را افزایش داده است.
ساختار نظامی ائتلاف سعودی فروپاشیده است
خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به تحولات نظامی یمن اظهار کرد: ساختار نظامی ائتلاف سعودی فروپاشیده و نیروهای یمنی در مدت کوتاهی هزاران کیلومتر از خاک خود را آزاد کردهاند و تجهیزات بسیاری را به غنیمت گرفته و شمار زیادی از اسیران را آزاد کردهاند.
وی با اشاره به شکلگیری انسجام میان نیروهای شمال یمن، قبایل محلی و دیگر نیروهای حاضر در میدان، این تحولات را نشانه انسجام گسترده در جبهه مقاومت یمن دانست و با زبان عربی از رزمندگان یمنی و همچنین رزمندگان لبنانی قدردانی کرد.
ملت یمن با ایمان و صبر در برابر دشمن ایستادگی کرده است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در ادامه خطبههای نماز جمعه تهران که به زبان عربی قرائت شد، با تمجید از ملت یمن اظهار کرد: ملت یمن، مردمی اهل حکمت و ایمان هستند و در مسیر دفاع از سرزمین و مقدسات خود با صداقت در راه خدا ایستادگی و مبارزه کردهاند.
وی با اشاره به فرماندهان و چهرههای برجسته مقاومت در تاریخ اسلام و یمن، از رزمندگان و مجاهدان یمنی تجلیل کرد و افزود: رهبران و فرماندهان مقاومت یمن با حکمت و تدبیر، در کنار صلابت، رحمت و مردمداری را نیز مورد توجه قرار دادهاند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین با گرامیداشت یاد شهدای یمن گفت: شهدای والامقام یمن با خون خود درخت صبر، مقاومت و ایستادگی را آبیاری کردند و نام خود را در دفتر عزت و کرامت ماندگار ساختند؛ آنان نزد پروردگار خود زندهاند و روزی داده میشوند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری این پیروزی را ثمره صبر طولانی، صدق با خدا و پایبندی به اصول مقاومت دانست و تأکید کرد: ملت مؤمن شکستناپذیر است و نصرت الهی شامل کسانی خواهد شد که در راه خدا یاریرسان باشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با درود بر مردم جنوب لبنان، مقاومت اسلامی و جنبش امل، اظهار کرد: مردم جنوب لبنان در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کردهاند و مقاومت نیز با قدرت در برابر دشمنان ایستاده است.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین از شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، یاد کرد و با گرامیداشت شهدای لبنان و شهدای مقاومت اسلامی گفت: این شهدا جان خود را در راه خدا، دفاع از لبنان و امت اسلامی فدا کردند و در برابر تجاوز و دشمنی ایستادند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری در پایان با اشاره به مضمون سوره نصر، پیروزی و گشایش الهی را یادآور شد.
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