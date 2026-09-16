سم آلتمن درباره قدرت و تاثیر هوش مصنوعی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استرات نیوز گلوبال، او هنگام مصاحبه در کنفرانس Dreamforce در سن فرانسیسکو هشدار داد شرکت های قدرتمند هوش مصنوعی ممکن است تاثیر نامناسبی بر اقتصاد داشته باشند و جهان بینی های خاصی را ترویج کنند.

آلتمن هنگام مصاحبه با مارک بنیوف، هم بنیانگذار سلز فورس نگرانی های فزاینده درباره تاثیر شرکت های توسعه دهنده هوش مصنوعی را به رسمیت شناخت. وی در این باره گفت: تصور می کنم شما هم بیم آن دارید که برخی از این شرکت ها یا دیگر شرکت های توسعه دهنده هوش مصنوعی قدرت زیادی به دست آورند و بتوانند بر اقتصاد تاثیر بگذارند، جهان بینی خاصی را بر افراد ارائه کنند. تصور می کنم جهان حق دارد و باید از امر بترسد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که گفتگویی جهانی درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی وجود دارد. همزمان دولت ها و دیگر سهام داران درباره آنکه توسعه هوش مصنوعی باید با قوانین بیشتری کنترل یا خیر بحث و گفتگو می کنند.

آلتمن همچنین دراین مصاحبه اظهار کرد برای نظارت بر امنیت هوش مصنوعی، به سطح جدیدی از دقت و سخت‌گیری نیاز است. او استدلال کرد این شرکت ها باید تضمین کنند سرعت اقدامات ایمنی شان با توسعه سیستم های هوش مصنوعی قدرتمند یکسان می ماند.

وی در این باره افزود: ما باید آمادگی داشته باشیم که سرعت توسعه توانمندی‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که همسویی، ایمنی و نظارت همیشه یک گام جلوتر از توانمندی‌ها باشند.

از سوی دیگر یک سخنگوی اوپن ای آی اعلام کرد این شرکت از مجموعه ای لوایج دو حزبی که به کنگره آمریکا ارسال می شود، پشتیبانی می کند. این شرکت اعلام کرد قانون به جلوگیری از تهدیدهای فزایند هوش مصنوعی که شامل توسعه تسلیحات زیستی و ویروس های مصنوعی است، کمک می کند.