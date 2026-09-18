دماوندی: اصلاح اقتصاد ایران نیازمند انضباط بودجه و حمایت از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه دماوند اظهار کرد: تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مردم را گله‌مند کرده است و باید برای رفع مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌های آمریکا مربوط است، اما بخش دیگری نیز به مدیریت داخلی ارتباط دارد و برای اصلاح این وضعیت باید مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی به‌صورت جدی دنبال شود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: انضباط بودجه، اصلاح شبکه بانکی، کنترل پایدار رشد نقدینگی و داشتن سیاست ارزی قابل پیش‌بینی از مؤلفه‌های اصلاح اقتصاد ایران است.

فتاح‌دماوندی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید تصریح کرد: دولت باید تولید را تقویت و از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کند و مسئولان نیز برای تحقق شعار سال تلاش داشته باشند.

وی اقتصاد مقاومتی را در سایه وحدت و امنیت ملی دانست و گفت: مقاومت فعال در عرصه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز حفظ امنیت، استقلال و عزت ملی باشد.

امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: ۲۰۰ شب حضور و پایمردی مردم برای حفظ ایران، جلوه‌ای ماندگار از دفاع از وطن است و با وجود همه مشکلات، مردم پای کار ایران ایستاده‌اند و شایسته تقدیر و خدمتگزاری مسئولان هستند.

فتاح‌دماوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز ثبت ملی دماوند، بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی این شهرستان تأکید کرد و گفت: بناهای تاریخی چندصدساله دماوند باید مرمت و نگهداری شوند و میراث فرهنگی عالمان، ادیبان، شاعران و نویسندگان این شهرستان نیز شایسته ثبت، ضبط و انتشار است.

وی خاطرنشان کرد: دماوند از گذشته تاکنون مهد علم، ادب، فرهنگ و هنر بوده است و باید زمینه آشنایی نسل جدید با پیشینه و هویت تاریخی این شهرستان فراهم شود.