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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۷

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

همدان- طرح مسکن ملی امید خانه‌دار شدن را در میان دل‌های مستاجرین زنده کرد اما بعد از گذشت ۷ سال همچنان متقاضیان پروژه مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان چشم انتظار هستند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرح نهضت ملی مسکن در همدان به‌ویژه پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان به نمادی از بلاتکلیفی و فشارهای اقتصادی کمرشکن بر اقشار کم‌درآمد تبدیل شده است.

این پروژه که ثبت‌نام آن در سال ۱۳۹۸ و با امید خانه‌دار شدن سریع متقاضیان آغاز شد پس از گذشت حدود هفت سال هنوز طعم شیرین سکونت را به کام مالکان نچشانده است.

فرآیند اجرای این پروژه از همان ابتدا با چالش‌های ساختاری، مدیریتی و مالی جدی روبه‌رو بوده که نتیجه آن فرسایش روانی و مالی برای صدها خانواده‌ای است که با دشواری فراوان مبالغ خود را تامین کرده‌اند.

سید امید حسینی یکی از متقاضیان پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان این طرح در دوره دولت روحانی و در سال ۹۸ انجام شد و در سال ۹۹ پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان برای ما انتخاب شد.

وی افزود: هم‌زمان با این پروژه، طرح ۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهرک مدنی و پروژه ۶۹۰ واحدی تپه در دستور کار قرار گرفت. کارگزاری پروژه‌های ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان و ۱۰۰ واحدی مدنی به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شد، اما اجرای پروژه ۶۹۰ واحدی شهرک بهشتی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شد.

این متقاضی مسکن ملی درباره مبالغ پرداختی گفت: در سال ۱۳۹۹ ابتدا حدود ۴۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت شد که اعلام شده بود این مبلغ برای امور اولیه از جمله دریافت پروانه ساخت و اقدامات مقدماتی پروژه هزینه می‌شود. در سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۵۰ میلیون تومان دیگر برای آغاز عملیات ساخت‌وساز دریافت شد.

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

حسینی ادامه داد: به مرور مبالغی عمدتا در نوبت‌های ۵۰ میلیون تومانی از متقاضیان مطالبه شد و این روند تا رسیدن آورده به حدود ۵۴۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان ادامه یافت. در آخرین مرحله نیز حدود ۱۵۰ میلیون تومان به‌صورت یکجا درخواست شد و مجموع مبالغ مطالبه‌شده از هر متقاضی تاکنون به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

مقاوم‌سازی زمین بیش از ۲ سال طول کشید

وی درباره علت تاخیر در آغاز عملیات اجرایی پروژه بیان کرد: در مقطعی اعلام شد که زمین محل اجرای پروژه از استحکام کافی برخوردار نیست و باید عملیات تحکیم و مقاوم‌سازی انجام شود. اقدامی که می‌توانست حداکثر در شش ماه انجام شود بیش از ۲ سال زمان برد.

این متقاضی مسکن ملی فرهنگیان همدان اضافه کرد: این در حالی است که پروژه ۱۰۰ واحدی شهرک مدنی با وجود داشتن کارگزار مشترک با چنین مشکلی مواجه نبود و طولانی‌شدن عملیات آماده‌سازی زمین نخستین عامل مهم در عقب‌ماندگی پروژه شهرک فرهنگیان بود.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای ساخت واحدهای مسکن ملی شهرک فرهنگیان شرکت جهاد نصر همدان را به‌عنوان پیمانکار انتخاب کرد اما در ادامه میان کارگزار و پیمانکار اختلاف‌هایی به وجود آمد و این اختلاف‌ها از سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد و تا سال ۱۴۰۴ نیز تعیین تکلیف نشد و در نتیجه پروژه در این مدت پیشرفت بسیار کندی داشت و در مقاطعی عملا متوقف ماند.

حسینی گفت: سرانجام در سال ۱۴۰۴ قرارداد پیمانکار قبلی با استفاده از ماده ۴۶ فسخ و پیمانکار از پروژه کنار گذاشته شد و اکنون سوال اینجاست که چرا پیمانکار زودتر کنار گذاشته نشد؟ در حالی که انتخاب پیمانکار در اختیار کارگزار پروژه بوده و اگر پیمانکار توان اجرای تعهدات خود را نداشته کارگزار می‌توانسته در همان سال‌ اول اقدامات قراردادی و قانونی لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: پس از کنار گذاشته‌شدن پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید پروژه انتخاب شد و ادامه عملیات اجرایی را بر عهده گرفت.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان با بیان اینکه پروژه شهرک فرهنگیان شامل چهار زون یا بخش اجرایی است، عنوان کرد: هنگام تحویل کار به پیمانکار جدید پیشرفت کلی پروژه حدود ۵۴ درصد بود و در آن مقطع ۲ زون جلویی پروژه بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

وی ادامه داد: پیمانکار جدید پیشرفت ۲ زون جلویی را به بیش از ۹۰ درصد رسانده اما ۲ زون انتهایی همچنان عقب‌تر هستند و هزینه نهایی آنها تا پایان پروژه باز هم افزایش یابد و با ادامه این روند برخی متقاضیان نگران هستند که مبلغ نهایی واحدهای بخش‌های عقب‌تر پروژه حتی به حدود چهار میلیارد تومان برسد.

اعلام هزینه حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی

حسینی با اشاره به رقم اعلام‌شده برای تکمیل واحدها گفت: هزینه نهایی هر واحد در پروژه شهرک فرهنگیان دست‌کم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده و اگر تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی از این مبلغ کسر شود متقاضی باید نزدیک به ۲ میلیارد تومان آورده شخصی تامین کند.

وی بیان کرد: در ابتدای اجرای طرح مسکن ملی گفته می‌شد واحدها با حدود ۶۵۰ میلیون تومان تکمیل می‌شوند و این رقم به‌تدریج به ۷۵۰ و سپس ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و پس از آن آورده یک میلیارد تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی در کنار تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی مطرح شد.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان افزود: اکنون رقم اعلام‌شده بار دیگر حدود یک میلیارد تومان افزایش یافته و به حداقل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و مسئولان افزایش هزینه ساخت را علت این موضوع عنوان می‌کنند اما متقاضیان معتقدند بخش عمده این افزایش قیمت نتیجه طولانی‌شدن پروژه و اختلاف میان کارگزار و پیمانکار بوده است.

حسینی افزود: اگر مبالغی که در این سال‌ها به پروژه پرداخت کردیم به دارایی‌هایی مانند طلا تبدیل شده بود، ارزش آن امروز ممکن بود به حدود چهار میلیارد تومان برسد و مسئولان افزایش قیمت مصالح و هزینه ساخت را براساس ارزش روز محاسبه می‌کنند اما کاهش ارزش پول پرداخت ‌شده از سوی متقاضیان را در محاسبات خود در نظر نمی‌گیرند.

وی گفت: نزدیک به ۱۰۰ متقاضی واحدهای ابتدایی پروژه نیز توان تامین رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی را ندارند و با احتساب تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی هر فرد باید حدود ۲ میلیارد تومان دیگر پرداخت کند؛ در حالی که برخی متقاضیان حتی نتوانسته‌اند مجموع آورده خود را به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان اضافه کرد: این تصور در میان متقاضیان شکل گرفته که عوامل اجرایی پروژه می‌خواهند زیان ناشی از سال‌های تاخیر را از محل آورده مردم جبران کنند و چنین تصمیمی می‌تواند شمار زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان را به انصراف وادار کند.

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

وی افزود: برخورد با متقاضیان نباید به‌گونه‌ای باشد که به افراد ناتوان از پرداخت گفته شود راهی جز انصراف ندارند و منابع و امکانات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) باید در مسیر خدمت به مردم به کار گرفته شود و عملکرد آنها نیز متناسب با نام امام خمینی(ره) و حمایت ایشان از مستضعفان باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: متقاضیان این پروژه حدود هفت سال است چشم‌انتظار خانه‌دارشدن هستند و در این مدت اجاره‌بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند و ادامه تاخیر و افزایش آورده فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که با هدف بهره‌مندی از یک طرح حمایتی در این پروژه ثبت‌نام کرده‌اند.

زمان تحویل و مبلغ نهایی را اعلام نکرده‌اند

امین راه‌وری دیگر متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال ۹۸ ثبت‌نام کردیم و تاکنون ۵۰۰ میلیون تومان واریز انجام شده است.

وی با اشاره به ابهام در اعلام آورده نهایی و زمان تحویل واحدها افزود: تاکنون وعده مشخصی درباره اینکه چه زمانی قرار است واحدها به متقاضیان تحویل داده شود، ارائه نشده است.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان درباره میزان مبالغ مطرح‌شده در مقاطعی از سوی عوامل پروژه گفت: در ابتدا قرار بود این مسکن‌ها با ۱۵۰ تومن ساخته شود اما اکنون رقم تغییر کرده و اطلاع‌رسانی شفافی انجام نمی‌شود.

راه‌وری با اشاره به اینکه در دهک سوم قرار دارم، افزود: تاکنون هم بیشتر از توانم پرداخت کردم و امکان تامین مبالغ جدید برای من و بسیاری از متقاضیان دشوار است.

وی درباره وعده‌های مطرح‌شده برای دهک‌های یک تا سه مبنی بر تحویل سریع‌تر واحدها اظهار کرد: بلاتکلیفی موجود باعث فرسودگی روانی و ناامیدی متقاضیان شده است.

راه‌وری درباره سختی تامین آورده اظهار کرد: من برای تامین آورده فقط وام گرفته‌ام و اکنون در شرایط اقتصادی موجود توان مالی متقاضیان برای پرداخت‌های جدید محدود است.

سعید محمدی دیگر متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان شهر همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متقاضیان این پروژه در سال ۱۳۹۸ در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند و در خردادماه ۱۳۹۹ هر یک مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به‌عنوان ۳۰ درصد از کل آورده اولیه متقاضی به حساب وکالتی مسدودی به نام خود واریز کردند و برداشت از این حساب‌های وکالتی فقط در اختیار کارگزار یا پیمانکار پروژه قرار داشت و متقاضیان امکان برداشت یا استفاده از وجوه واریزی را نداشتند.

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

وی ادامه داد: طبق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در خردادماه ۱۴۰۰ نیز هر متقاضی مبلغ ۵۰ میلیون تومان دیگر به پروژه تزریق کرد و به این ترتیب مجموع آورده پرداختی هر متقاضی در آن مقطع به ۹۰ میلیون تومان رسید.

انجام مطالعات خاک پس از دریافت آورده متقاضیان

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان بیان کرد: پس از واریز ۹۰ میلیون تومان از سوی هر متقاضی دست‌اندرکاران پروژه شامل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شرکت جهاد نصر آزمایش‌های ژئوتکنیک خاک بستر پروژه ۴۸۰ واحدی را انجام دادند و در جریان این بررسی‌ها مشخص شد خاک منطقه دچار واگرایی است و به بهسازی نیاز دارد و فرآیند تصمیم‌گیری درباره انجام یا عدم انجام بهسازی خاک، تغییر احتمالی محل پروژه، انتخاب نوع عملیات بهسازی و در نهایت اجرای آن ۲۹ ماه طول کشید.

محمدی افزود: در این مدت ۹۰ میلیون تومان دارایی هر یک از متقاضیان در حساب وکالتی مسدود بود و آنها امکان استفاده از پول خود را نداشتند و این شرایط در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در این دوره ۴۸ درصد بود و ارزش آورده متقاضیان به‌شدت کاهش یافت.

وی اظهار کرد: پس از کش‌وقوس‌های فراوان عملیات ساخت سازه‌های این ۴۸۰ واحد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌صورت جدی آغاز شد و در چند مرحله نیز از هر یک از متقاضیان درخواست شد ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به پروژه پرداخت کنند.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان گفت: متقاضیان با امید خانه‌دارشدن مبالغ مطالبه‌شده را واریز کردند اما اختلاف و کشمکش میان پیمانکار پروژه و کارگزار آن بار دیگر موجب تاخیر در اجرای پروژه شد.

وی ادامه داد: در نهایت شرکت پیمانکار طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان از پروژه کنار گذاشته شد و پس از آن و با گذشت چند ماه شرکت جدید که موردنظر کارگزار بود ادامه عملیات ساخت‌وساز پروژه را آغاز کرد.

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

محمدی عنوان کرد: کارگزار پروژه تاخیرهای به‌وجودآمده را غیرمجاز می‌دانست و برای رعایت حال متقاضیان و جبران بخش کوچکی از ترک فعل‌های خود و پیمانکار قبلی تسهیلات کم‌بهره ۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان قرار داد.

وی افزود: با وجود همه این اقدامات و دریافت آورده از متقاضیان تاکنون حتی یک واحد از این پروژه به هیچ‌یک از ثبت‌نام‌کنندگان تحویل داده نشده است.

آورده ۲ میلیارد تومانی شرط انتخاب واحد

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان گفت: در حال حاضر کارگزار و پیمانکار پروژه اعلام کرده‌اند که ۲۴۰ واحد از مجموع ۴۸۰ واحد برای انتخاب واحد آماده است اما آماده تحویل قطعی نیست.

محمدی ادامه داد: براساس اعلام عوامل اجرایی پروژه هر متقاضی باید آورده خود را به ۲ میلیارد تومان برساند تا امکان انتخاب واحد داشته باشد مطالبه‌ای که با اعتراض شدید متقاضیان روبه‌رو شده چراکه تامین چنین آورده‌ای برای بخش زیادی از متقاضیان نه امکان‌پذیر است و نه با اهداف حمایتی طرح اقدام ملی مسکن تناسب دارد.

وی گفت: در پی تاخیرهای چندساله کاهش ارزش آورده‌های پرداختی و اعلام مبلغ ۲ میلیارد تومانی برای انتخاب واحد پرسش‌های متعددی برای متقاضیان ایجاد شده که انتظار می‌رود اداره کل راه و شهرسازی، کارگزار و پیمانکار پروژه به‌صورت شفاف به آنها پاسخ دهند.

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان بیان کرد: چرا اداره کل راه و شهرسازی پیش از تحویل زمین پروژه به کارگزار مناسب‌بودن مقاومت خاک برای ساخت‌وساز را بررسی نکرد و انجام این بررسی‌ها را به بعد از دریافت ۹۰ میلیون تومان از هر متقاضی موکول کرد؟ و یا چرا کارگزار پروژه زمینی را از اداره کل راه و شهرسازی تحویل گرفت که مستندات مربوط به مقاومت خاک بستر و رفع معارض آن مشخص نبود؟

وی با طرح این سوال که چرا فرآیند تصمیم‌گیری درباره بهسازی یا عدم بهسازی خاک، تعیین نوع بهسازی و اجرای عملیات بهسازی این پروژه به‌جای حداکثر ۶ ماه ۲۹ ماه طول کشید؟ افزود: چرا کارگزار پروژه در اواخر سال ۱۴۰۲ پروژه را رها و موضوع را به اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان دوباره به پروژه بازگشت؛ اقدامی که به تاخیرهای فراوان در روند ساخت منجر شد؟

محمدی افزود: پرسش دیگر این است که چرا پیمانکار پروژه نیروهای خود را به‌شدت کاهش داد و میزان پیشرفت پروژه را به ۰.۲۵ درصد در ماه رساند؟ و باید به‌طور شفاف مشخص شود مشکلات میان کارگزار و پیمانکار قبلی پروژه چه بوده و اختلاف آنها چرا باید روند ساخت واحدهای متقاضیان را با چنین تاخیر طولانی مواجه می‌کرد؟

وی در ادامه پرسش‌های متقاضیان اظهار کرد: چرا کارگزار پروژه هزینه ساخت سازه را به نرخ روز محاسبه می‌کند اما کاهش شدید ارزش آورده متقاضیان را در حدود ۶ سال متوالی در نظر نمی‌گیرد؟ و این سوال برای متقاضیان وجود دارد که چرا تاخیرهای ۳۵ ماهه پیمانکار قبلی «مجاز» شناخته شده و لایحه تاخیرات و جزئیات آن در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است؟

مسکن ملی فرهنگیان همدان در بن‌بست ۷ ساله؛چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی است؟

این متقاضی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان تاکید کرد: یکی دیگر از ابهامات مهم مبنای محاسبه قیمت اعلام‌شده است و باید مشخص شود قیمت آورده نهایی متقاضیان براساس تعدیلات قرارداد سال ۱۳۹۸ محاسبه شده یا آخرین فهرست‌بهای سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین چنین آورده‌ای از سوی متقاضیان نه ممکن است و نه معقول کارگزار پروژه و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان باید اعلام کنند چه تدابیری برای کاهش میزان آورده موردنیاز متقاضیان اندیشیده‌اند.

چرا پروژه‌های مشابه با یک‌سوم آورده تحویل شدند؟

محمدی آخرین پرسش متقاضیان را درباره تفاوت هزینه این پروژه با طرح‌های مشابه مطرح کرد و گفت: چرا پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن که هم‌زمان با پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان یا حتی پس از آن که از سمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر همدان ساخته شده‌اند با آورده‌ای در حدود یک‌سوم مبلغ اعلامی کارگزار پروژه شهرک فرهنگیان به متقاضیان تحویل داده شده‌اند؟

آنچه از لابه‌لای گلایه‌های متقاضیان پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان نمایان است چیزی جز مطالبه شفافیت، پاسخگویی و عدالت در فرآیند اجرای پروژه‌های حمایتی نیست. فاصله عمیق میان وعده‌های ابتدایی و واقعیت مطالبه‌ ۲ میلیارد تومانی برای تنها انتخاب واحد و نه تحویل کلید این پروژه را با یک بحران عمیق روبه‌رو کرده و ادامه این روند نه تنها باعث انصراف اجباری بسیاری از واجدین شرایط می‌شود بلکه به معنای شکست اهداف حمایتی دولت در خانه‌دار کردن دهک‌های پایین درآمدی است.

زمان آن رسیده است که دستگاه‌های ناظر با ورود مستقیم به این پرونده به جای تحمیل هزینه‌های سوءمدیریت به مردم راهکاری عادلانه برای کاهش فشار مالی و اتمام هرچه سریع‌تر این پروژه نیمه‌تمام ارائه کنند.

کد مطلب 6950984

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    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      18 0
      پاسخ
      طبق محاسبات، ارزش آورده قبلی متقاضیان این پروژه، ۳.۸۵ میلیارد تومان بوده و اگر آورده را به دو میلیارد برسانند، درواقع متقاضی برای یک واحد ۷۵ متری، باید متری ۸۰ میلیون تومان فقط برای سازه پرداخت کند که کلا با چنین مبلغی در برجهای لوکس بالای شهر تهران هم میتوان خانه ساخت.
    • مجتبی NL ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      10 2
      پاسخ
      فساد همینه دیگه هیچکس هم که پاسخگو نیست
    • بهزاد IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      10 0
      پاسخ
      بعد از هفت سال چرا باید ما دومیلیارد و نهصد میلیون پول بدیم مگه مسکن ملی فرهنگیان با بقیه مسکن ملی فرق داره تمامی مسکن ملی ها ۸۵۰ آورده متقاضی بوده
    • مهدی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      9 0
      پاسخ
      متاسفانه این پروژه کلی به ما ضرر و زیان وارد کرد. چه اشتباه بزرگی مرتکب شدیم. مثلا خواستیم خانه داربشیم. تمام زندگیمون فروختیم.آخرش میگن برید انصراف بدید
    • علیرضا IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      8 0
      پاسخ
      تو رو خدا به داد ما برسید ، بعد از هشت سال هنوز خونه دار نشدیم ، هرچی پس انداز داشتیم دادیم برای این خونه های به اصطلاح نهضت ملی ، من مستاجرم دارم ۱۳ میلیون اجاره میدم ماهانه واقعا داریم عذاب میکشیم ، ۴۸۰ واحدی فرهنگیان همدان رو زود تحویل بدین با قیمت مناسب و اقتصادی ، از کجا بیاریم ۳ میلیارد پول بدیم
    • فرهاد شهبازی IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      9 0
      پاسخ
      سلام اگه ما آن موقع پول داده بودیم به طلا الان خانه دار شده بودیم
    • نظری IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      9 0
      پاسخ
      با سلام مسکنی که با هزار وعده اعلام شد که به متقاضیان با کمترین آورده تحویل میشود.با گذشت بیش از 7سال همچنان بخش عمده از کار انجام نشده و ترک فعل و قصور خودشون رو به متقاضی تحمیل میکنن و طلب حداقل 2تا3میلیارد میکنن. و با بی شرمی به متقاضی پیشنهاد انصراف و فروش میدن
    • وحید IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      اگه سه میلیارد پول داشتیم که مسکن ملی ثبت‌ نام نمی‌کردیم.هشت ساله که بلاتکلیف ماندیم
    • مجتبی IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      واقعاً باید پرسید پیمانکار و کارگزار این پروژه تا کجا قرار است هزینه سوءمدیریت، اختلافات و کم‌کاری‌های خودشان را از جیب مردم جبران کنند؟ بعد از نزدیک ۷ سال بلاتکلیفی، خواباندن سرمایه مردم، تأخیرهای سنگین و تحویل ندادن حتی یک واحد، حالا مطالبه ۲ میلیارد تومان برای انتخاب واحد!!! مردم باید دقیقاً بدانند پولشان کجا رفته و چه کسی پاسخگوی این همه تأخیر و خسارت است.
    • کیهان گل محمدی IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      سلام این پروژه امید خیلی‌ها بود جهت خانه دار شدن من تمام دار و ندارم رو زمان ارزانی فروختم برای این پروژه ولی هر روز قیمت رو بالا من یک کارگرم خرج خونه اجاره و قسط به زور میرسه پول دیگه نمی‌مونه برای پرداخت به پروژه مگه این راهی برای خانه دار شدن دهک پایین جامعه نیست خواهشن رسیدگی کنید
    • علی بیات IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      خواهش میکنم دستگاه ها رسیدگی کنند
    • قادری IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      بله تمام مصاحبه های اعضا این پروژه ۴۸۰ واحدی صحیحه واقعا چرا باید انقد اورده بدیم اخه ۸ ساله منتظریم همه شهرک بهشتی تحویل گرفتن با کمترین هزینه. چرا ما باید تاوان خرابکاری بقیه روبدیم
    • حامد IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      8 0
      پاسخ
      هفت سال از عمر و جوانی و پول و سرمایه ی ما از بین رفت متاسفانه تاوان ندانم کاری مسئولین همیشه به عهده ی مردمه رنجی که این هفت سال به ما وارد شد کم از رنج هشت سال جنگ نبود همش انتظار انتظار انتظار و نامیدی و حسرت در آخر وقتی میبینی با این تورم ارزش پولت یک هشتم شده کسی حاضر به پاسخگویی نیست
    • سپهری IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 2
      پاسخ
      الان پروژه برای ۲۴۰ واحد که میخوان مهر ماه تحویل بدن و درصد پیشرفت پروژه بالاست تا الان هفتصد گرفتن برای چند درصد باقیمانده چطور تصمیم گرفتن دو میلیارد دیگه بگیرن بعد تازه با پارکینگ سیمان و مصالح که استفاده کردن و قابل قیاس با پروژه های هم زمان که ساخته شده نیست
    • کرمی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      8سال پول خواباندیم برای خانه دار شدن الان نه از تحویل خبری هست نه از تکمیل بعد اومدن پول هنگفتی هم در خواست می کنن اگه این پول رو ما اگه داشتیم که می‌رفتیم خودمون می ساختیم زیر منت شما نمی رفتیم خواهشا به اطلاع مسولین برسونین در این وضعیت درست نیست
    • فریبرز IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      بنده یکی از متقاضیان پروژه 480واحدی شهرک فرهنگیان هستم. از مسئولین محترم همدان خواهش عاجزانه داریم رسیدگی لازم را مبذول فرمایید
    • حسین IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      7 0
      پاسخ
      ما اگه اون پولی که برای مسکن 7سال پیش واریز کردیمو میدادیم طلا الان باهاش خونه خریده بودیم داخلش سکونتم داشتیم چطوری تورم برای اورده ما حساب نمیکنن الان هربار پروژه میفته دست یکی پولارو میخوره پیشرفتیم تو کار دیده نمیشه
    • علی عمیدی فر IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      با سلام. اینجانب به شخصه با توجه به نیاز به مسکن بعد از ۲۴ سال مستأجری و دربه دری و داشتن شرایط تو مسکن ملی ثبت نام کردم . و در طول ۷ سال گذشته تمام دار و ندارم رو از قبیل وجه نقد طلا و گرفتن وام‌های با سود فراوان و فشار به خانواده ۴ نفری به حساب پروژه واریز نمودم. حالا یه سوال از مسوولین دارم تکلیف من و امثال من که زندگیشون به باد رفته رو کی میخواد بده . آیا میدونید چه خیانتی به اقشار فاقد مسکن شده.؟ بیایید وجدان خود رو قاضی محکمه کنید.
    • میثم شریفی زوار IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      چرا واقعا از همه پروژه ها صحبت و پیشرفتی هست ولی متاسفانه پروژه ۴۸۰ واحدی اصلا پیگیری در موردش نیست هیچ کسی هم پیگیری نمیکند ما همه ایرانی هستیم و مسئولین باید جوابگو این کم کاری باشند
    • زهرا IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام لطفا رسیدگی کنید کاری که باید ۳ ساله تموم بشه ۷ ،۸ سال طول کشیده و چوبش رو ما متقاضی ها باید بخوریم اگر اینقدر پول داشتیم مسکن ملی نمی نوشتیم
    • اردلان IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      واقعاً سؤال اینجاست که اگر قرار بود بعد از ۷ سال، مردم هنوز مستأجر باشند و برای گرفتن حق قانونی خود مجبور شوند چندین برابر برآورد اولیه هزینه پرداخت کنند، فلسفه اجرای طرح مسکن حمایتی چه بوده است؟ متقاضیان از سال‌ها قبل پول خود را پرداخت کرده‌اند؛ پولی که در این مدت ارزش آن به‌شدت کاهش یافته، اما هزینه ساخت با نرخ روز از آنها مطالبه می‌شود. چرا باید اشتباهات مدیریتی، تأخیر در بررسی زمین، اختلافات کارگزار و پیمانکار و توقف‌های چندساله در نهایت از جیب متقاضی پرداخت شود؟
    • هلنا IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام. مسکن ملی 480واحدی فرهنگیان همدان. بعد از هشت سال چشم انتظاری. به کوچکترین متراژ. که 67متری ، میگن 2/900پول واریز کنید. اگه نداری انصراف بده خیلی راحت. مگه میشه. مسئولین به داد متقاضیان این پروژه برسید.
    • سید جلیل حسینی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      چرا کسی نیست به داد ما ۴۸۰ واحدی فرهنگیان برسه ۷ ساله به امید خانه دار شدن با هر سختی آورده جور کردیم آخرش هم بشه این که هر کی نداره انصراف بده پس این وسط عمر وانتظار ما چی میشه
    • علی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      یه جواب قطعی هم نمیدن که کی انتخاب واحده کی تحویله ما هم همچنان منتظر
    • کرمی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام بعد 8سال متنظرماندن برای خانه دار شدن شده این حال روز ما نمی دونن جواب خانواده خودم چی بدم من کارگرم توان پرداخت آورده دیگه ندارم هرچه داشتم فروختم خداخوش نمیاد بعد از 8سال
    • دی آبادی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      هشت ساله به امید خانه دار شدن نشستیم تمام سرمایمونو فروختیم به ارزانی به شوق خانه دار شدن .اما بعد از هشت سال نا امیدی نسیبمون شده که هیچ تازه درخواست ۲ الی ۳ میلیارد پول خواستن اگر این پول و داشتیم چه لزومی داشت بیایم نهضت ملی رو ثبت نام کنیم خودمونو تو دردسر قرض و وام هزار جور خوابی که این مسولین هر روز برامون میبینن بندازیم..
    • محسن IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      کدوم پروژه مسکن ملی اینقدر طول کشیده؟ دیر کرد شو چرا ما باید بدیم؟
    • محمدرضا IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      مردم هفت سال انتظار کشیدن هر چی داشتن فروختن حالا بعد این همه انتظار چوب لای چرخ مردم گزاشتن به خدا درست نیست ، ما اگه این پولو داشتیم مسکن حمایتی نمی‌خواستیم که
    • ظهرابی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام. هیچ کس نیست به داده ما برسه. هیچ اسمی از480 واحدی فرهنگیان نیست. بخداما هم پول دادیم. با این وضعیت اقتصادی. بااین وضعیت اجاره. وآوردهای فضایی.
    • امید NL ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      ۷ ساله هر چی داشتیم فروختیم دادیم بابت ساخت این واحدا تازه میگن ۲میلیاردو پانصد میلیون باید بشه آورده شما در صورتی که بقیه پروژه های مسکن ملی آوردشون ۸۵۰ میلیون بوده ما دیگه چیزی نداریم که بفروشیم تقدیم آقایان کنیم
    • احمدی IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      واحدهایی که ساخته شده در مقایسه با واحدهای بهشتی خیلی بی کیفیت چه از نظر مصالح .نما.به جای کاشی برای پارکینگ ها و حیاط وحتی نور گیر ها از سیمان سفید استفاده شده .پنجره های کوچیک با نور کم ودلگیر وحتی نقشه هایی که اجرا شده خیلی به درد نخوره ولی در مقابل مبلغ چند برابری از ما میخوان درصورتی که متقاضیان پروژه ۶۹۰واحدی همه واحد های خودشان رو تحویل گرفتن با مبلغ خیلی مناسب .چرا ما باید به هفت سال با چنین کیفیت ساختی این مبلغ پرداخت کنیم
    • بهروز IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      واقعا جای تأسف داره که چند پروژه تو همدان اجرا بشه و بقیه با 800کار تمام بشه و پروژه 480واحدی با 3میلیارد
    • ناشناس IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      ما متقاضیان پروژه 480واحدی فرهنگیان رو دریابید.
    • سجاد IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام. مسکن ملی سال 98 هنوز به نتیجه نرسیده کاش پول نمیدادم..
    • مجتبی طهماسبی IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام ...ما کلی طلا فروختیم که اگه الان طلاها رو داشتیم یک واحد می‌تونستیم بخریم ..بخدا قسم ما دیگه بریدم با کلی قسط وام ..دیگر بیشتر از این توان آورده نداریم نداریم نداریم
    • فردین GB ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      مسکن ۴۸۰ واحدی فرهنگیان طلسم شده. شده نون دونی واسه پیمانکارا .هرپیمانکاری میاد جیبشو پر میکنه و خداحافظ
    • زاردشت IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      با این مبلغ که اینا میگن خب همون میرفتیم ازون مسکن ملی یا مهر قبلی ها میخریدیم چرا باید انقدر هزینه بدیدم بعد این طرح مگه برای کسانی که توان خرید خانه ندارن نیست اگه کسی این مبلغ ها رو داشت که تا الان خانه خرید بود
    • سجاد IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      واقعا برچه مبنای میزان اورده رو محاسبه کردن
    • جوادی IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      بعد از 7 سال همچنان پروژه در هاله ای از ابهام
    • امیر IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      این بنده خداها حتما پول درشت نداشتن که اومدن مسکن ملی اسم نوشتن. واقعا اونی که گفته ۲ میلیارد بیارین باید خجالت بکشه
    • نظری1 IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      تا کی در بلاتکلیفی باشیم،تا کی باید کم کاری دیگران به دوش متقاضی باشه
    • جعفری IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      کاش در دام پروژه مسکن ملی گیر نیفتاده بودم
    • معصومی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      از مسئولان تقاضا دارم با ورود خود به پروژه یه جواب درست درباره آورده و تحویل خانه ها به ما بدهن
    • ناشناس IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      تو این 7 سال از نظر روحی و روانی ما بهم ریختیم و هیچ کس پاسخگوی مشکلات ما نیست
    • ابوالفضل عبداللهی IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      اگه طلا گرفته بودم الان خانه داشتم بعد از اینم کلی قسط نمی دادم .واقعا عدالتی وجود داره؟
    • Norozi IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      بیشتر از هفت ساله که منتظریم خونه هارو تحویل بدن همش کار شکنی این خونه ها برا ادمهای کم درامده ولی انگار فقط در حرف اینطوره دائم تقاضای پول بیشتر دارن کلی از خانواده ها حتی توان جور کردن پول پیش هم ندارن کی پاسخگو هست؟ چرا همه بهم پاس میدن
    • مهدی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام بعداز هفت سال چشم انتظاری با این تورم دوتا جوون به امید خونه دار شدن تمام‌زندگیشون همون مقدار اولیه بود که الان دارن با اون قسط های سنگین و اجاره های تورمی دست و پنجه نرم میکند لطف از مسئول بالا وزارت راه و شهرسازی ،شهرداری و نماینده های مجلس پیگیری کنن
    • علی امیدی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      ۷سال درانتظاریه مسکن موندیم خدابگم چیکارشون کنه
    • حامد IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خواهشا رسیدگی کنین ما دیگر توان پرداخت پول بیشتر و نداریم
    • جاوید IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      بعد از ۷سال کلی سرمایمون رو ریختیم برا خونه دار شدن اخرش میگن ۲میلیارد ما اگه انقد پول داشتیم همون سال خونه میخریدیم این ظلمه در حق متقاضیای مسکن مهر فرهنگیان توروخدا به داد ما برسید
    • امین زارعی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام و ادب بعد از گذشت ۸ سال و از بین رفتن کل سرمایه ما توسط ستاد اجرایی و پیمانکار پروژه ۴۸۰ واحد فرهنگیان همدان .حالا که باید خانه ها رو تحویل بدن .قبل از تحویل قیمت هایی فضایی عنوان کردن . متاسفانه پروژه هایی که قبل از پروژه ما بودن الان یکساله دارن داخل خانه هاشون زندگی میکنن ما همچنان ویلان و سیلان
    • جمشیدی IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      زمان ثبت نام گفته بودن با 200ت به اتمام میرسه! الان باید بعد 8سال بالاتر از 10برابر اون مبلغ رو بدیم، و یسری خونه های پر از ایراد نصیبمون بشه .. با بازدیدی هم که گذاشتن ناامیدتر شدیم..
    • مریم IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      ما از خدامون بود همون سال های اول تحویل میدادن حالا که انقدر طول کشیده مشکل اوناست هر سال کشش میدن و مشکلاتش رو حل نمیکنن حالا پولش رو از ما دارن میگیرن که میخواستن کمکمون کنن تا خانه دارشیم این چه طرح و کمک کردنیه برای قشر کم درامد خیلی عجیبن واقعا ....
    • محمدی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      در شرایط سخت زندگی تواین جامعه، فکر و خیال برا پرداخت قسط و قرض و اجاره کم بود، 7ساله این افزایش آورده خونه ها هم بهش اضافه شده ۷ساله پیرمون کردن با این اوضاعی که ساختن، کاش حداقل ساخت خونه ها طوری بود که ارزش اینهمه تحمل و امید رو داشت!
    • امیر IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      کسی که با روح و روان مردم بازی میکنه انشالله خیر نبینه
    • محسن IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      6 0
      پاسخ
      همین ۷۰۰ میلیون تومان هم با بدبختی تونستم جور کنم از کجا بیاریم آخه مگه میشه یه نفر نیست به این مشکل ما رسیدگی کنه؟؟؟؟؟؟
    • Norozi IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      چرا باید بعد هفت سال بخوان پول بیشتری از ما بگیرن فرق ما با بقیه پروژه ها چیه همه اون پروژها که بعد ما استارت خورده تحویل دادن ما هنوز درگیریم چرا باید کم کار کنن چرا همه پروژه ها کاملن ولی برا ما حتی سرامیک پارکینگ و راهرو هم حذف شده باز مبلغ بیشتر میخوان پروژه ما ۶۰درصدش با قیمت پایین پیشرفت داشته و باید به قیمت همون موقع حساب بشه خیلی از مصالح از قبل خریداری شدن چرا قیمتا فضایی میگن
    • امیر علی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      پس ارزش پولی که ما گذاشتیم از هفت سال پیش تا الان چی میشه، ما طلا فروختیم با کلی امید و آرزو الانم که سن وسال بالا رفته ، دیگه بازنشسته شدیم. با این وضع اجاره های نجومی ما دیگه توانی برای آورده بالاتر نداریم
    • امیر IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      اون موقعی که توی همدان بهترین واحد ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومن بود مردم دو مرحله ۴۰ و ۵۰ واریز کردن. بعد کار تا ۱۴۰۴ پیشرفت خاصی نداشته. حالا می خوان تاوان سهل انگاری خودشون رو مردم بدن؟؟؟
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چرا باید جای ۲ سال ۸سال طول بکشه پروژه چرا باید پول استحکام سازی زمین منتخب راه شهرسازی رو متقاضی بده چرا زمین رو عوض نکردن چرا باید مسکن بهشتی با ۷۵۰ ملیون واحد رو تحویل بگیره اما مسکن فرهنگیان با۲ملیارد در صورتی که فاصله تحویل این ۲تا باهم ۶ماه فاصلس چرا باید پروژه رو به نرخ تابستان امسال ازمون بگیرن درصورتی که پروژه طی ۸ سال اماده شده؟؟؟؟؟
    • رضایی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      ما مسکن ملی ثبت‌نام کردیم چون توان خرید خانه نداشتیم؛ بعد از ۸ سال مستأجری و انتظار، حالا ۳ میلیارد تومان از ما می‌خواهند! وقتی گفتیم توان پرداخت نداریم، تنها جوابشان این بود: «انصراف بدهید!» اگر توان چنین مبلغی را داشتیم، سال‌ها مستأجر نمی‌ماندیم. توروخدا صدای ما را بشنوید؛ ما هم حق داریم در کشور خودمان سقفی بالای سرمان داشته باشیم.
    • ابوالفضل IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      کجای اقای مسئول چقدر دیگه باید ما منتظر باشیم ما اگه سه میلیارد پول داشتیم که الان صاحب خونه بودیم
    • بهزاد نجفی مجد IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      این پروژه هشت سال طول کشیده بکنار. میخوان به قیمت امروز حساب کنن . مگه پروژه تو چند روز گذشته ساخته شده.
    • بهنام شریفی IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      حیف عمر و پولی که اونجا ریختم. هیچکس جوابگو نیست
    • بهرامی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      اولش به ما گفتن ۵۰۰میلیون باید آورده داشته باشیم یعنی چی الان دو میلیارد و از کجا آوردن این مسکن ها برای قشر ضعیف جامعه است از کجا بیاریم دو میلیارد هر چی داشتیم فروختیم دادیم تا شده ۷۰۰میلیون اورده ماشینمون و فروختیم طلاهامون و فروختیم الان حتی صد میلیون و هم نمیتونیم جور کنیم چه برسه به دو میلیارد واقعا ظلمه واقعا هزینه ی زیر ساخت به ما چه ربطی داره به خدا نامردیه از سال ۹۸ ثبت نام کردیم تازه الان میگن باز پول بیارین بهشتی با ۶۰۰ میلیون تکمیل کردن و تحویل دادن واقعا جای تاسف داره
    • احمدی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      تو این 7سال ما خیلی سختی کشیدیم طلا فروختیم ماشین فروختیم هنوزم خبری نیست ما که دیگه پول نداریم
    • علی IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خداروخوش نمیاد سال ۹۸ چهل تومن دادیم همون موقع یه خونه همین شهرک میشد همون پنجاه متری الانم خونمون چند برابر میشد. اصلا شما بگو یک میلیارد داریم؟؟؟ با کدام درآمد بعد وقتی زمین از دولت باشه
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      5 0
      پاسخ
      سلام چرا هیچ کسی پیگیری نمیکنه، ما چه گناهی کردیم که برای بار هزارم به دولت و مسئولین اعتماد کردیم، اگر پروژه رو به خود مردم سپرده بودند تا الان تموم شده بود، خسارت این ۸سال مارو چه کسی میخواد بده، تازه بعد این همه مدت بجای اینکه بیان عذرخواهی کنن اومدن میگن پول بیشتر بدین اگرم ندارید برین انصراف بدید به همین راحتی.ما دیگه هیچ پولی نداریم که بخوایم بدیم، اگر داشتیم که این طرح مسکن مسخره رو شرکت نمی‌کردیم، یکی به داد ما برسه هیچ کس پاسخگو نیست.
    • مرادی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام من الان 20 ساله اجاره نشینم 2 تا بچه دارم خسته شدم هشت ساله منتظرم تا خونمو بهم بدن این پولم به زور جور کردم خودم وشوهرم با بچه هام همه کار می کنیم تو رو آئینی که می‌پرستید من دیگه پول ندارم دارم قسط میدم از کجا پول بیاورم
    • سحابی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      با سلام وباتشکر از خبرگزاری مهر، باتوجه به اینکه پروژه پرواز از پروژه ۴۸۰واحدی دیرتر شروع کرده ولی هم پیشرفت آن بیشتربوده وهم متقاضیان با ۸۰۰میلیون توانستن حدودهزار واحد از زون هایی که آماده شدن ،انتخاب واحد خود را داشته باشند. حالا سوال اینجاست چرا متقاضیان پروژه پرواز هفته گذشته با ۸۰۰میلیون ولی متقاضیان پروژه ۴۸۰ واحدی با قیمت بالاتر انتخاب واحد نمایند. از استاندار محترم و مدیر کل محترم راه وشهرسازی عاجزانه خواهان پیگیری ومساعدت دراین مورد هستیم .
    • فرزاد IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام تورو خدا به داد ما برسید.چند ساله منتظریم تا بهمون تحویل بدن. چرا باید مسکن ملی فرهنگیان با بقیه مسکن ملی ها فرق داشته باشه
    • حمید حسینی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      هفت ساله که هر لحظه خواستن پول واریز کردیم، پولی که دیگه غیر قابل برگشت بود،و توی حساب بلوکه میشد. به امید اینکه بعد چندین سال خونه دار میشیم. اما بعد از کلی انتظار، و الان که موقع سرانجام کار هستش، درخواست پول زیاد نشانه عدم مدیریت و پیگیری نکردن مسئولین و سو استفاده از قشر کم درآمد جامعه هستش. پروژه های که خیلی دیرتر از پروژه فرهنگیان شروع به کار کردن پیشرفت بالاتری داشتن و خونه هم تحویل دادن. لطفاً رسیدگی بشه تا بیشتر از این شکافی بین مردم و مسئولین نیافته
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      تو این دولت کسی هست که به داد ما متقاضیهای 480واحدی فرهنگیان برسه وزیر محترم خانم صادق اومدی همدان چکار کردی 8سال در انتظار مسکن ملی هستیم الان به ما میگن دو میلیارد واریز کن از کجا بیاریم مگه این مسکن‌ها حمایتی نبود چی شد پس سفره های مردم خالی ایست خانم وزیر لطفاً اگر مردم برایتون مهم هست پیگیری کنید
    • مجتبی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      8سال است هم عمر و هم پول مردم تو این پروژه تباه شد و کسی پاسخ گو نیست . تازه الان درخواست دو میلیارد تومان پول هم دارن گناه مردم فقط اعتماد به مدیران دولتی است
    • مهدی بیاتی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام و خداقوت به عزیزان دلسوز فهیم این خبرگزاری که مسائل و مشکلات را موبه مو و کاملا درست گزارش کردند. اميدواريم با این گزارش و پیگیری ها دوستان نتیجه مطلوب حاصل شود . ضمنا جناب عارف معاون محترم ریاست جمهوری نیز در هفته گذشته قول مساعدت و جبران خسارت ضرر دیدگان مسکن ملی را داده اند که امیدار است محقق شود.
    • امیر علی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      مسولان محترم خواهشمند هستیم با پیگیری درست برا تحویل خانه ها تلاش کنن واقعا دیگه توان اجاره دادن نداریم
    • رضا IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      با درود تمامی موارد مطرح شده از سوی آقای محمدی مورد تایید است و متاسفانه تا کنون پیشرفت چشمگیری پروژه نداشته و دائما با کم کاری دستگاه نظارتی به ناچار پیمانکار تعویض شده و افزایش قیمت و تورم فشار دو چندان بر اعضا تحمیل نموده
    • اریا IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      9 0
      پاسخ
      کسی تو این پروژه 480واحدی فرهنگیان پاسخ گو نیست و حق مردم داره ضایع میشه
    • مهران IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      480 خانواده در گیر در پروژه فرهنگیان هستند . مردم انتظار حمایت از دستگاههای دولتی و حکومتی دارن . تا حقشان ضایع نشه
    • لیلی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      بی عدالتی و بی مسولیتی کدام ارگان رو مردم بدبخت باید بپردازند مسکن های پروژه‌ای دیگر با بهترین مصالح ونقشه و با قیمت پایین ۷ سال کل سرمایه رو از دست مردم کشیدن و الان خیلی راحت میگن انصراف بدید
    • ماهان IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      در پروژه 480واحدی فرهنگیان به دلیل بی مهری دستگاه های متولی ساخت و نظارتی در استان باعث شده به مردم ظلم بشه و عمر و سرمایه شون نابود بشه
    • وحید IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خدا خیرشان بده ازسال 98چشم انتظار این خانه ها بودیم 7سال طول کشید حالا واریزی بیشتر میخواهن اگر ماپول داشتیم چرا مسکن ملی ثبت نام میکردیم 98طلافروختم خانه بگیریم نه اینکه بلاتکلیف بمانیم بعضی مسکن 800اورده صاحب خانه شدن فرقش با مال ماچیه از ما بیشتر میخواهند
    • حسین IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      پروزه های دیگه ۸۰۰ گرفتن چه خبره؟؟؟ دادستان لطفا بعنوان مدعی العموم وارد بشه
    • بهنام شریفی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      کدوم مسکن ملی تو همدان آوردش اینقدره.برای شهرک بهشتی با 700 تومن آورده خونه دادن. مگه مصالح تو یه شهر اینقدر قیمتش فرق میکنه
    • سارا IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشاً پیگیری کنید تا مشکل این مسکن حل بشه
    • امیرحسین IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چرا هیچ مسئولی به فکر ما ۴۸۰ واحدی نیست چرا همیشه و همه جا فقط اسم پروژه های دیگه میاد ولی مایی که اولین پروژه این شهر هستیم هیچکسی پاسخگو نیست
    • احسان IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      این خونه ها اسمش روشه مسکن ملی ولی اینجور که از ما پول میخوان شده مسکن طلایی
    • امیرعلی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      سلام بعد از چندسال مسکن ملی ۴۸۰ واحدی فرهنگیان گفتن ۳ میلیارد پول بدیم آخه مگه میشه ۳ تا پروژه دراستان ساختن ۶۵۰ واحدی بهشتی با ۶۵۰ میلیون ،۶۰۰ واحدی بهشتی ۸۵۰ میلیون انتخاب واحد کردن درصورتی که فاصله این پروژه ها کمتر از۲ کیلومتر هست خواهشا یکی رسیدگی بکنه علتش چی میتونه باشه مشکل ازکجا هست اگه قراربود به روز با ما حساب بکنید پس چرا تو این هفت سال فقط جیب ما روخالی کردید با آورده خودمان کار کردن الان میخوان بروز حساب بکنن
    • عرفان منش IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چه اشتباهی کردیم برای مسکن ملی ثبت نام کردیم فکر کردیم دولت به فکر ماست، اگر هشت سال پیش پولمون به طلا داده بودیم الان خانه داشتیم نه اینکه معطل اینا بمانیم چه ظلمی درحق ما کردند
    • امیرعلی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      سلام آقای مسولی که گفتی اگه نمی‌تونید ۳ میلیارد جور کنید انصراف بدید اشکال نداره ۸۰۰ واریزی داشتم بی زحمت پول منو بروز بکن ۴ میلیارد بده چشم انصراف میدم خیلی زور داره به خدا بعد ازچندسال اینو بشنوی
    • محمد IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      این عمکرد مسئولان واقعا خجالت آوره
    • مصطفی IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      من یکی از متقاضیان این پروژه هستم، ما از کسی یا ارگانی صدقه نمیخوایم، ما میخوایم حق ما ضایع نشه، قصور دیگران در اجرای پروژه نباید گردن متقاضی بیفته
    • میثم IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      4 0
      پاسخ
      یعنی چی هیچ کس نیست حق پایمال شده ما رو بگیره، قرار بود ما با کمتر از ۳۰۰ تومن صاحبخانه بشیم، همه ما مستاجریم، به خاک سیاه نشستیم تا آورده رو جور کردیم،بنده الان کلیه ام فقط مونده که بفروشم، تاوان کوتاهی و کم کاری و بد قولی مسئولین ذیربط را چرا ما باید بدیم، هر کسی که با آینده و سرنوشت ما بازی کردند باید محاکمه و جریمه و مجازات بشوند
    • کریمی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      سایر پروژه های مسکن ملی همدان شهرک بهشتی با ۶۵۰ میلیون و ۸۵۰ انتخاب واحد کردن ۴۸۰ واحدی فرهنگیان میگن سه میلیارد خدایا به دادمون برس صدای ما رو به گوش خانم وزیر راه شهرسازی برسونید اگه سه میلیارد داشتیم میرفتیم شخصی ساز می‌گرفتیم
    • احسان US ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      این مصداق بارز بی عدالتی و ظلم هستش
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      8ساله با هر سختی که شده هر جور بوده پول جور کردیم ریختیم ب امید خانه دار شدن ولی دریغ از یک ذره امید هر سال گفتن آورده باید بیشتر بشه آخه چراااا اگه 3میلیارد پول داشتیم ک مسکن ملی نمی نوشتیم من خودم دارم ماهی 12تومن اجاره خونه میدم آخه از کجا بیاریم اون طلاهایی ک برا این خونه ها فروختیم الان نزدیک 4میلیارد ی نفر بیاد جواب ضرر و زبان مارو بده
    • سید رضا صالحی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      1 0
      پاسخ
      ای کاش دادستان محترم، به داد ما برسد
    • وزینی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      من از نزدیک دیدم پیمانکار توی چشم مردم نگاه کرد گفت ۲ میلیارد دیگه بدین و یکی از مسئولین هم که اونجا بود گفت اگر ندارین انصراف بدین. ما ۷ سال هر چی داشتم با هر پیامکی که اینا دادم ریختیم به حسابشون. نداری و مستاجری رو تحمل کردیم که خونه دار شیم. جواب این مردم صبور رو اینجوری میدن؟
    • مصطفی IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      مسئولین محترم به داد این پروژه برسید.
    • فرهاد IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      دار و ندارم رو برای این پروژه تو ارزانی فروختم که مثلا خونه دار میشم بعد 8 سال بلاتکلیفی تازه گفتن 3 میلیارد هم باید بدیم .
    • زهرا IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      خانم وزیر راه شهرسازی لطفا بازرسان وزارت را بفرستید دوتا پروژه بهشتی رو بنیاد مسکن با ۸۵۰ میلیون واریزی تحویل داده،این پروژه میخواد ۳ میلیارد از ما بگیره دوتا کلیه ام روبفروشم نمیتونم سه میلیارد جور بکنم
    • امین IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      سلام و ممنون بابت پیگیری شما و دوستان اولین جمله مخلص کلام بود که ( این پروژه نمادی از بلاتکلیفی و فشارهای اقتصادی کمرشکن بر اقشار کم‌درآمد ) الان تقریبا بیشتر متقاضیان به نوعی مستاجر هستن و از این طرف هم با طول کشیدن پروژه روز به روز هزینه ها گزاف تر میشه این وسط قصور یه عده باعث چنین وضعیتی شده لطفا اگر مسئولی این خبر رو می خوانه یه فکری به حال این وضعیت بکنه زودتر مردم خانه دار شن
    • حسین IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چرا این قیمت غیر متعارف رو اعلام کردن دلیلش چیه مصالح رو از خارج ازکشور نیاوردن که،مگه میشه تو یه شهر سه تا پروژه با فاصله کمتر ازدو کیلومتر ساخته باشن ا آورده ۸۵۰ میلیون تحویل دادن ولی قیمت یکیش نجومی باشه بگن ۳ میلیارد آورده جای تعجب داره باید بازرسی کشور ورود بکنه
    • B.h IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      2 0
      پاسخ
      مسکن ملی مگه کمک به خانه دار کردن قشر ضعیف نبود؟ مگه اول ثبت نام نگفتین نهایت ۱۸ ماهه تمومه با متری ۲ تومن خونه دار میشین؟ چند سال دیگه باید بگذره تا ما خونه دار بشیم چند سال دیگه باید بگذره که کل سرمایه ی زندگیمون رو که به شما دادیم بی ارزش تر بشه؟
      • معصومه IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
        0 0
        واقعن خدا ازشون نگذره با فروختن طلا و وامهای سود دار تونستیم اورده بیاریم از کجا دیگه بیاریم دار و ندارمان را دادیم اونجا
    • زهرا IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ۷ سال گذشت هیچ خبری از خونه نیست عمرمون تموم شد ، فقط میگن پول بدین پول بدین پول بدین
    • US ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لطفا به داد ما برسید درهزینه های مدرسه و دخل خرج زندگی عادی دچار مشکل شدیم دیگه پول پیش و اجاره مسکن بماند ما در سال 98 طلا و ماشین فروختیم اما پس از 7 سال هنوز به مرحله واگذاری که نرسیده تقاضای آورده سنگین هم دارند
    • سعید IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از سال 98 واریز انجام دادیم که طلا و ماشین فروختیم الان بعد از 7 سال که ما در تامین خرج زندگی و مستاجری داریم کم میاریم پیمان کار تقاضای آورده سنگین میکنه که تحت هیچ شرایطی قابل پرداخت برای اعضای محترم این پروژه وجود ندارد
    • سوری IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از اون موقع طلا می خریدیم الان حداقل یه خونه درست حسابی داشتیم نه یه خونه وسط بیابان که وضعیتش معلوم نیست 🫠
    • محمد FR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما بالای ۹۰۰ میلیون نداریم بدیم :(
    • سی هادی IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام همه ماها واقعا درشرتبط خیلی سختی داریم به سر می‌بریم امیدوارم یه نفر پیدا بشه حرف های ماهارو بشنوه کمکمون کنه
    • نرگس IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      ما که خونه دار نشدیم هیچ تمام پس اندازها و سرمایمون هم از دست دادیم. شهرسازی بیاد ۳ میلیارد بده به من واحد ما برای خودش
    • اسماعیل IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      خواهشا رسیدگی فرمایید سازمان بازرسی برای کم کاری به پروژه لطفا وارد شود ممنونم

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