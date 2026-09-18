به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه نشست ویژه شورای مسکن و بررسی مطالبات عمرانی و زیرساختی شهرستان کنگاور با حضور وحید احمدی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، فرماندار کنگاور و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.
در این نشست، مسائل و مطالبات اولویتدار شهرستان در حوزههای عمرانی، زیرساختی و توسعهای مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت همکاری میان دستگاههای استانی و شهرستانی، تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام و پیگیری مطالبات مردم تأکید شد.
فرماندار کنگاور با ارائه گزارشی از وضعیت عمرانی شهرستان و اولویتهای توسعهای، مجموعهای از مطالبات و دغدغههای اساسی منطقه را مطرح کرد و اظهار داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت نماینده شهرستان در مجلس و همراهی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری میتواند روند اقدامات اجرایی و میدانی را شتاب دهد.
وی افزود: توسعه پایدار شهرستان نیازمند تصمیمگیری بهموقع، تأمین اعتبارات مورد نیاز و پیگیری مستمر مدیران دستگاههای اجرایی است و لازم است اقدامات مصوب تا حصول نتیجه دنبال شود.
یکی از محورهای اصلی این نشست به وضعیت پروژههای مسکن اختصاص داشت و آخرین شرایط فیزیکی و حقوقی طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در کنگاور بررسی شد. در این بخش، موانع پروژههای ۱۲۸ واحدی، ۱۶۰۰ واحدی و اراضی مربوط به ۱۴۰۰ واحد مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین زیرساختهای آب، برق و گاز، تصمیمات اجرایی بر اساس جدول زمانبندی اتخاذ شد.
همچنین تخصیص زمین و پیگیری امتیازات قانونی مربوط به مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرای تعهدات دستگاههای متولی تأکید شد.
در ادامه، مشکلات تعاونیهای مسکن شهرستان و ضرورت رفع اختلافات ثبتی و خدماتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. موضوع بازنگری و تصویب نهایی طرح جامع شهر کنگاور نیز با هدف ایجاد چشمانداز متوازن برای توسعه شهری مطرح و بر تسریع در این فرآیند تأکید شد.
در حوزه راه و حملونقل جادهای، تکمیل بزرگراههای ارتباطی، ساماندهی نقاط حادثهخیز و تسریع در اجرای تقاطع غیرهمسطح سلطانآباد به عنوان یکی از مطالبات مهم ترافیکی و ایمنی شهرستان بررسی شد. همچنین مقرر شد برنامه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی بر اساس اولویتها اجرا شود.
اصلاح و بهینهسازی شبکه توزیع برق شهری و روستایی، ارتقای روشنایی معابر و تسریع در طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار نیز از دیگر موضوعات این نشست بود و بر اجرای این طرحها با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش هدررفت انرژی تأکید شد.
در بخش آب نیز موضوع احداث و ترمیم مخازن آب شرب روستایی، تکمیل خطوط انتقال و آبرسانی به مجتمعهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسائل مربوط به پروژه ملی سد آناهیتا، پرداخت مطالبات و دیون معوق کشاورزان و برنامهریزی برای تخصیص متوازن آب در بخشهای شرب، کشاورزی، صنایع پایدار و ملاحظات زیستمحیطی مطرح شد.
ترمیم و اصلاح شبکه آب روستایی نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در این بخش بود و دستگاههای مرتبط موظف شدند اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت آبرسانی و رفع مشکلات موجود پیگیری کنند.
در حوزه توسعه روستایی نیز اجرای طرحهای هادی در ۲۰ روستای اولویتدار شهرستان با محوریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاری دستگاههای خدماترسان تصویب شد و برای اجرای این طرحها جدول زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شد.
در پایان نشست مقرر شد مصوبات جلسه با زمانبندی مشخص و ارزیابی مستمر دنبال شود و کارگروههای تخصصی شهرستانی و استانی نیز به صورت هفتگی روند پیشرفت فیزیکی پروژهها را رصد و گزارش کنند تا اقدامات انجامشده به نتایج ملموس برای مردم شهرستان کنگاور منجر شود.
نظر شما