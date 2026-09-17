به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر پنجشنبه در شورای مسکن با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن استان اظهار کرد: در مجموع ۶۴ هزار و ۶۹۸ واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، مسکن خودمالکی، بازآفرینی شهری و مسکن روستایی وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۹ هزار و ۲۷۴ واحد از این مجموعه به بهره‌برداری رسیده که سهم قابل توجهی از پروژه‌های مسکن استان را شامل می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به تفکیک واحدهای بهره‌برداری‌شده گفت: از این تعداد، ۷ هزار و ۴۷۴ واحد مربوط به نهضت ملی مسکن، هزار و ۶۱۰ واحد مربوط به بخش خودمالکی، ۶ هزار و ۴۶۹ واحد مربوط به بازآفرینی شهری و ۱۳ هزار و ۷۲۱ واحد نیز در بخش مسکن روستایی بوده است.

یونسی‌رستمی با اشاره به برنامه‌های استان برای سال جاری ادامه داد: بهره‌برداری از هزار و ۲۶۷ واحد مسکونی برای سال جاری پیش‌بینی شده که بخشی از این واحدها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

وی تأمین منابع مالی را یکی از عوامل مؤثر در تکمیل پروژه‌های مسکن عنوان کرد و گفت: در صورت همراهی بانک‌ها و استفاده از ظرفیت افزایش تسهیلات، واحدهایی که در مرحله سفت‌کاری قرار دارند و آماده ورود به مرحله نازک‌کاری هستند، می‌توانند تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

استاندار مازندران همچنین به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان اشاره کرد و افزود: دولت برای کمک به تأمین آورده متقاضیان، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بدون بهره را در نظر گرفته و با افزایش سقف تسهیلات بانکی، میزان حمایت مالی از متقاضیان نیز افزایش یافته است.

یونسی‌رستمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های حمایتی بیان کرد: با همراهی کمیته امداد و بهزیستی و تأمین منابع مورد نیاز مددجویان، می‌توان روند اجرای پروژه‌های مسکن اقشار کم‌برخوردار را سرعت بخشید.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب هزینه ساخت با توان اقتصادی خانوارها اظهار کرد: باید سیاست‌های ساخت مسکن به سمت واحدهای با متراژ کمتر هدایت شود تا زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای توان مالی محدود بتوانند در سال‌های ابتدایی زندگی به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

استاندار مازندران از آماده‌سازی ۱۸۸ واحد مسکن استیجاری نیز خبر داد و گفت: این واحدها با اولویت زوج‌های جوان پیش‌بینی شده و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز امکان بهره‌مندی از این ظرفیت را خواهند داشت.

وی درباره نحوه تعیین اجاره‌بهای این واحدها افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن، تلاش شده است با اجرای این طرح بخشی از فشار هزینه اجاره بر خانوارهای هدف کاهش یابد و واحدها با اجاره‌بهایی در حدود ۳۵ درصد میانگین اجاره‌بهای منطقه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

یونسی‌رستمی همچنین درباره پروژه‌های مسکن گهرباران و گلوگاه گفت: عملیات اجرایی پروژه گهرباران آغاز شده و پروژه گلوگاه نیز در مرحله آماده‌سازی و انعقاد قرارداد قرار دارد و عملیات اجرایی آن از هفته آینده آغاز می‌شود.

استاندار مازندران در پایان با اشاره به اجرای پروژه‌های مسکن در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: طرح‌های متعددی از غرب تا شرق مازندران در حال اجراست و تلاش می‌کنیم بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری برسد.