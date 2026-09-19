به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه اظهار کرد: در حوزه دارو، دو بخش تخصصی داروهای شیمیایی و داروهای بیولوژیک فعالیت دارند و در کنار آن، حوزههای غذا، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل و تجهیزات پزشکی نیز پوشش داده میشوند.
وی افزود: بخش میکروبیولوژی نیز بهصورت عمومی به حوزههای مختلف خدمات ارائه میدهد و در آینده، ایجاد ظرفیتهایی برای سیستمهای نوین دارورسانی، محصولات جدید غذایی و آرایشی و بهداشتی و همچنین بستهبندی دنبال خواهد شد.
انصاری دوگاهه با اشاره به اهمیت آزمونهای مرتبط با بستهبندی گفت: بسیاری از فرآوردههای دارویی، غذایی، طبیعی و تجهیزات پزشکی دارای بستهبندی هستند و ایجاد توان تخصصی در این زمینه میتواند بهصورت مشترک در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد.
وی با تأکید بر استفاده از شبکه کشوری گفت: قرار نیست همه مراکز به تمام فناوریهای پیشرفته مجهز شوند. شبکه کشوری آزمایشگاهها شکل گرفته و از توان بخش خصوصی نیز استفاده میشود؛ چراکه در برخی حوزهها، توانمندی مراکز خصوصی حتی از بسیاری از مراکز دولتی بیشتر است.
انصاری دوگاهه با اشاره به هزینه بالای فناوریهای پیشرفته بیان کرد: تجهیزاتی مانند LC-MS/MS و ICP-MS/MS نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی هستند و منطقی نیست هر مرکز بهصورت مستقل برای خرید آنها اقدام کند، در حالی که ممکن است همین امکان در شبکه موجود باشد.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع تأکید کرد: درخواست خرید هر دستگاه باید بر پایه نیازسنجی دقیق بررسی شود؛ از جمله اینکه دستگاه برای چه مأموریتی لازم است، سالانه چه تعداد نمونه با آن بررسی میشود و آیا نیروی انسانی و زیرساخت مناسب برای بهرهبرداری از آن وجود دارد یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: برای سطوح مختلف، حداقل تجهیزات مورد نیاز پیشبینی شده و در این سطحبندی، تجهیزات، نیروی انسانی، آموزش و دستورالعملهای اجرایی باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
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