به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه گفت: در حال همکاری با عراق و اردن برای ایجاد خط لوله‌ای برای انتقال گاز و نفت از عراق به بازار اروپا هستیم.

ماکرون افزود: ما پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز در اروپا را تسریع خواهیم کرد تا بار قیمت انرژی را کاهش داده و جایگزین‌هایی ارائه دهیم.

رئیس جمهور فرانسه بیان کرد: درگیری در خاورمیانه بحران انرژی را تشدید می‌کند و به دلیل افزایش قیمت بنزین و سوخت، رنج شهروندان را افزایش می‌دهد.

ماکرون گفت: بحران انرژی فقط مشکل فرانسه نیست، بلکه همه کشورهای این قاره را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: ما هیچ دستی در درگیری که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، نداشتیم، اما با پیامدهای آن مواجه هستیم. ما در یک ماموریت بین‌المللی برای همراهی نفتکش‌ها و تضمین عبور امن آنها از تنگه هرمز شرکت کردیم.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه خواستار یک راه حل دیپلماتیک شد که تضمین کننده باز شدن تنگه هرمز باشد.