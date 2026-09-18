به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه گفت: در حال همکاری با عراق و اردن برای ایجاد خط لولهای برای انتقال گاز و نفت از عراق به بازار اروپا هستیم.
ماکرون افزود: ما پروژههای ذخیرهسازی گاز در اروپا را تسریع خواهیم کرد تا بار قیمت انرژی را کاهش داده و جایگزینهایی ارائه دهیم.
رئیس جمهور فرانسه بیان کرد: درگیری در خاورمیانه بحران انرژی را تشدید میکند و به دلیل افزایش قیمت بنزین و سوخت، رنج شهروندان را افزایش میدهد.
ماکرون گفت: بحران انرژی فقط مشکل فرانسه نیست، بلکه همه کشورهای این قاره را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی اظهار داشت: ما هیچ دستی در درگیری که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، نداشتیم، اما با پیامدهای آن مواجه هستیم. ما در یک ماموریت بینالمللی برای همراهی نفتکشها و تضمین عبور امن آنها از تنگه هرمز شرکت کردیم.
رئیس جمهور فرانسه در ادامه خواستار یک راه حل دیپلماتیک شد که تضمین کننده باز شدن تنگه هرمز باشد.
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