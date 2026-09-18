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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

جدیدترین موضع‌گیری ماکرون درباره تنگه هرمز

جدیدترین موضع‌گیری ماکرون درباره تنگه هرمز

رئیس جمهور فرانسه خواستار یک راه حل دیپلماتیک شد که تضمین‌کننده باز شدن تنگه هرمز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه گفت: در حال همکاری با عراق و اردن برای ایجاد خط لوله‌ای برای انتقال گاز و نفت از عراق به بازار اروپا هستیم.

ماکرون افزود: ما پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز در اروپا را تسریع خواهیم کرد تا بار قیمت انرژی را کاهش داده و جایگزین‌هایی ارائه دهیم.

رئیس جمهور فرانسه بیان کرد: درگیری در خاورمیانه بحران انرژی را تشدید می‌کند و به دلیل افزایش قیمت بنزین و سوخت، رنج شهروندان را افزایش می‌دهد.

ماکرون گفت: بحران انرژی فقط مشکل فرانسه نیست، بلکه همه کشورهای این قاره را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: ما هیچ دستی در درگیری که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، نداشتیم، اما با پیامدهای آن مواجه هستیم. ما در یک ماموریت بین‌المللی برای همراهی نفتکش‌ها و تضمین عبور امن آنها از تنگه هرمز شرکت کردیم.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه خواستار یک راه حل دیپلماتیک شد که تضمین کننده باز شدن تنگه هرمز باشد.

کد مطلب 6950827

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