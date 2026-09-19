دعوت فوتسالیست استان سمنان به اردوی تیم ملی

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت فوتسالیست ارزشمند استان سمنان به اردوی تیم ملی کشورمان خبر داد.
وی با بیان اینکه الوالفضل احمدی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان دعوت شده است، افزود: او امروز برای شرکت در اردو راهی تهران می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین بیان کرد: این ورزشکار ارزنده شاهرودی با شایستگی توانسته به این اردو راه یابد.
ایزدبخش افزود: آمادهسازی تیم ملی برای حضور در المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش، هدف از اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان است.
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