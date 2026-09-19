دعوت فوتسالیست استان سمنان به اردوی تیم ملی

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از دعوت فوتسالیست ارزشمند این استان به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان خبر داد و گفت: این تیم برای المپیک ۲۰۲۷ اتریش آماده می‌شود.