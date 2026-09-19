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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۴

دعوت فوتسالیست استان سمنان به اردوی تیم ملی

دعوت فوتسالیست استان سمنان به اردوی تیم ملی

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از دعوت فوتسالیست ارزشمند این استان به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان خبر داد و گفت: این تیم برای المپیک ۲۰۲۷ اتریش آماده می‌شود.

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت فوتسالیست ارزشمند استان سمنان به اردوی تیم ملی کشورمان خبر داد.

وی با بیان اینکه الوالفضل احمدی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان دعوت شده است، افزود: او امروز برای شرکت در اردو راهی تهران می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین بیان کرد: این ورزشکار ارزنده شاهرودی با شایستگی توانسته به این اردو راه یابد.

ایزدبخش افزود: آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش، هدف از اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان است.

کد مطلب 6951084

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