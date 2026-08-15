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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

۲ والیبالیست سمنان در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی

۲ والیبالیست سمنان در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از دعوت دو والیبالیست این استان برای حضور در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان خبر داد.

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت دو والیبالیست مستعد و خوب استان سمنان برای حضور در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان خبر داد.

وی افزود: بنا به اعلام فدراسیون والیبال مجتبی آرو و مرتضی کردیان به اردوی تیم ملی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران دعوت شده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه این دو ورزشکار خوب مهدیشهری سابقاً هم سابقه حضور در اردوی تیم ملی را دارند، افزود: این دو ورزشکار و دیگر دعوت شدگان اردوی تیم ملی برای اعزام مسابقات برون مرزی خود را آماده می کنند.

ایزدبخش بیان کرد: با توجه به افتخارآفرینی های بسیای که مجتبی آرو و مرتضی کردیان برای کشور و استان سمنان کسب کرده اند احتمال درخشش این دو ورزشکار مستعد مهدیشهری دررقابت های بین المللی زیاد است.

به گزارش مهر، روز گذشته نیز عباسعلی اسدی تیرتاش ورزشکار توانمند استان سمنان به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان دعوت شده بود.

کد مطلب 6917336

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