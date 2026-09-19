حضور مردم پشتوانه اقتدار و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی جمعه شب در جمع مردم شهر امیرکلا، با اشاره به حضور مردم ایران در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در تحولات کشور، از مؤلفههای مؤثر در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت پشتوانه ملی به شمار میرود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به شرایط کنونی کشور و فشارها و تهدیدات خارجی افزود: در چنین شرایطی، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان اهمیت بیشتری پیدا میکند و تقویت امید و حفظ روحیه عمومی جامعه از ضرورتهای مهم امروز است.
وی با بیان اینکه ملت ایران همچنان بر آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند است، ادامه داد: تلاش برای تضعیف اراده و انسجام مردم، با ایستادگی و هوشیاری ملت ایران مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی همچنین از تلاشهای نیروهای مسلح در تأمین امنیت و صیانت از تمامیت ارضی کشور تقدیر کرد و گفت: امنیت و اقتدار کشور حاصل مجاهدت نیروهای مسلح و پشتیبانی و همراهی مردم است.
وی با تأکید بر اهمیت توان دفاعی کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: برخورداری از قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح، از الزامات حفظ امنیت و استقلال کشور است و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: مهمترین پشتوانه قدرت دفاعی کشور، اراده و روحیه ملتی است که در شرایط دشوار در کنار نیروهای مسلح خود قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ میان ایران و آمریکا بیان کرد: با گذشت ماهها از آغاز درگیری، روند تحولات نشان میدهد شرایط جنگ نسبت به محاسبات اولیه تغییر کرده و استمرار درگیری، آن را وارد مرحلهای پیچیده و فرسایشی کرده است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی افزود: طرف آمریکایی در روزهای نخست جنگ اهداف مشخصی را دنبال میکرد، اما استمرار مقاومت و توان پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تحولات میدان با برخی محاسبات اولیه تفاوت داشته است.
وی با اشاره به طولانی شدن درگیریها گفت: تجربه این جنگ نشان داده است که برخورداری از قدرت نظامی، به تنهایی برای تحمیل اراده بر یک ملت کافی نیست و اراده عمومی، انسجام اجتماعی و توان مقاومت نیز در معادلات امنیتی و نظامی نقش تعیینکننده دارد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای(ره)، بر تداوم مسیر و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی تبعیت از ولایت فقیه را از محورهای مهم انسجام نیروهای مسلح و جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد: پیروی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، مسیر خدمت، مقاومت و اقتدار را برای نیروهای مسلح و مجموعههای مسئول در کشور روشن میکند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با استناد به مبانی فقه سیاسی، ولایت فقیه را از ارکان اساسی نظام اسلامی در عصر غیبت کبری دانست و بر اهمیت جایگاه آن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت روحیه مقاومت و توجه به منافع ملی تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی نیازمند همدلی، بصیرت، هوشیاری و احساس مسئولیت همه اقشار جامعه است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با اشاره به نقش مردم در بزنگاههای تاریخی کشور خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف، بیانگر پیوند عمیق آنان با سرنوشت کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی است و این سرمایه اجتماعی باید با حفظ وحدت و همدلی تقویت شود.
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