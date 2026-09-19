به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نخستین نمونه از چنین اقدامی توسط هوش مصنوعی خودکار این غول فناوری است.

فرایندهای هک مذکور در ماه می، طی یک تست که توسط یک شرکت مستقل ارزیابی امنیت سایبری انجام شد، رخ داد. به گفته هدر اتکینز نائب رئس مهندسی امنیت گوگل در بیانیه ای اعلام کرد جمینای طی یک تست ارزیابی استاندارد، اطلاعات عمومی را به طور آنلاین یافت و با حدس زدن اطلاعات ورود به سه وب سایت که تصور می کرد در حوزه تست آن قرار دارند، دسترسی یافت.

ادکینز در این باره گفت: ما اطمینان حاصل کردیم سه وب سایت از چنین رویدادی آگاه شده اند و با شرکای آموزش هوش مصنوعی نیز درباره تغییراتی که اکنون در فرایندهای تست خود ایجاد کرده اند، همکاری کرده ایم. این رویدادها نشان دهنده اهمیت آموزش مدل های هوش مصنوعی برای مسئولانه عمل کردن است.

سخنگوی شرکت مستقل ارزیابی امنیت سایبری مذکور نیز اعلام کرد در این رویداد همان مشکلاتی به وجود آمد که دیگر آزمایشگاه های هوش مصنوعی تجربه کرده بودند و در اواخر ماه جولای اطلاع رسانی کردند. همچنین این شرکت اعلام کرده تمام اختلالات شناسایی شده در بخش شرکت چند هفته قبل برطرف شده اند.

رویدادهای مشابهی توسط متا، آنتروپیک و اوپن ای آی نیز گزارش شدند و با همین شرکت مرتبط بودند.