علی مولودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت محوطه تپه های سیلک در سال ۱۳۱۰ اظهار کرد: سیلک پیش از آغاز کاوشهای باستانشناسی گریشمن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود و این موضوع نشاندهنده اهمیت و شناختهشدن این محوطه از حدود یک قرن پیش است.
وی با بیان اینکه سیلک در سال ۱۳۱۰ به عنوان سیوهشتمین اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، ابراز کرد: گریشمن کاوشهای خود را در سالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ آغاز کرد؛ بنابراین ثبت ملی سیلک پیش از کاوشهای باستانشناسی او انجام شده است.
رئیس پایگاه تپه های جهانی سیلک کاشان تصریح کرد: تشکیل اداره عتیقات در سال ۱۳۰۷ و تدوین نخستین قوانین حفاظتی ایران در سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰، همزمان با ثبت سیلک، نشان میدهد که این محوطه از گذشتههای دور مورد توجه بوده و ارزش تاریخی و تمدنی آن شناخته شده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی کاشان خاطرنشان کرد: کاشان در ۵۰۰ سال اخیر و حتی در دورههای صفوی، قاجار و سلجوقی، هیچگاه پایتخت ایران نبوده، اما همواره یکی از شهرهای مهم کشور بوده است؛ همین ویژگی را میتوان در تاریخ سیلک نیز مشاهده کرد.
مولدی تاکید کرد: نمیتوان سیلک را بزرگترین شهر یا نخستین شهر ایران دانست، اما این محوطه همواره در شمار یکی از مهمترین مراکز تمدنی قرار داشته است؛ چراکه این منطقه از حدود هشت هزار سال پیش بستری برای توسعه، گردهمایی انسانها و تولید بوده است.
وی با اشاره به پیشینه صنعتی این محوطه گفت: حدود شش هزار سال پیش، سیلک به یک شهر ـ کارگاه بزرگ فلزگری، بهویژه در زمینه تولید نقره و مس، تبدیل شده بود و آثار فلزی تولیدشده در این منطقه به نقاط مختلف ایران و حتی بخشهایی از جهان صادر میشده است.
رئیس پایگاه تپه های جهانی سیلک کاشان در ادامه به بنای بزرگ خشتی موجود در تپه جنوبی سیلک اشاره کرد و گفت: این بنای خشتی در ابعاد حدود ۷۵ در ۷۵ متر ساخته شده و برخی باستانشناسان آن را زیگورات و برخی دیگر بنایی سیاسی و بسیار مهم میدانند.
وی افزود: شخصاً این بنا را یک بنای سیاسی بسیار مهم میدانم که نشاندهنده وجود یک فرمانروایی بزرگ در بخش مرکزی فلات ایران در حدود دو هزار و ۸۰۰ سال پیش است.
مولودی تأکید کرد: اگرچه سیلک در آن دوره پایتخت ایران نبوده، اما شواهد موجود نشان میدهد که یکی از مراکز مهم فرمانروایی در فلات مرکزی ایران بوده است.
وی در پایان گفت: این پیوند میان جغرافیا و تاریخ را میتوان در تمام دورههای تاریخی سیلک، از حدود هشت هزار سال پیش تا امروز، مشاهده کرد؛ منطقهای که همواره شهری تأثیرگذار، مهم و تولیدگر بوده، بدون اینکه الزاماً بزرگترین شهر ایران باشد.
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