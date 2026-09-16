به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ساروقیان شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کاشان که به مناسبت سالروز ثبت ملی محوطه باستانی سیلک در این محوطه برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان در سالروز ثبت تاریخی سیلک، پس از گذشت ۹۵ سال از ثبت این اثر، اقدامی ارزشمند و نشاندهنده اهمیت جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری در توسعه پایدار کاشان است.
وی ابراز کرد: گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت آثار تاریخی و فرهنگی، یکی از مهمترین ظرفیتهای شهر کاشان برای توسعه پایدار است و معرفی این داشتهها در سطح ملی و جهانی میتواند به رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر کمک کند.
شهردار کاشان با تقدیر از همکاری اداره میراث فرهنگی در تهیه طرحها و صدور مجوزهای حوزه گردشگری، تصریح کرد: مدیریت شهری با تأکید اعضای شورای اسلامی شهر، تلاش دارد با جدیت بیشتری در حوزه گردشگری گام بردارد و زمینه بهرهگیری مناسبتر از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهر را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه حضور گردشگران در کاشان سال به سال از نظر کمی و کیفی در حال افزایش است و رضایتمندی گردشگران نیز روند مثبتی دارد. در کنار آن، شهروندان کاشانی نیز از ظرفیت گردشگری شهر در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهرهمند میشوند و تعامل مناسبی میان شهروندان و گردشگران شکل گرفته است.
ساروقیان با اشاره به ظرفیتهای گسترده میراث ملموس و ناملموس کاشان بیان کرد: محوطه باستانی سیلک یکی از مهمترین این ظرفیتهاست و با توجه به اهمیت و ارزش تاریخی آن، انتظار میرود حمایتهای وزارت میراث فرهنگی در ابعاد مادی و معنوی افزایش یابد تا زمینه برای اقدامات مؤثرتر در این محوطه فراهم شود.
وی تأکید کرد: تدوین ضوابط و مطالعات ویژه برای محوطه سیلک، ضمن حفظ ارزشها و صیانت از داشتههای تاریخی و فرهنگی، میتواند امکان بهرهبرداری متناسب با فضای شهری و تعریف کاربریهای مناسب گردشگری را فراهم کند.
شهردار کاشان خواستار تدوین یک سند ویژه برای محوطه باستانی سیلک شد و گفت: مدیریت شهری آمادگی دارد در کنار دستگاههای متولی میراث فرهنگی برای ساماندهی و بهرهبرداری مناسب از این ظرفیت همکاری کند؛ چراکه این محوطه علاوه بر ارزش تاریخی، میتواند به یک فضای رفاهی و تفریحی برای شهروندان و یک مقصد مهم گردشگری برای مسافران تبدیل شود.
وی همچنین به محوطههای تاریخی دیگر کاشان اشاره کرد و افزود: محوطه موسوم به تپه زرده یا آب سفیداب نیز از جمله مناطقی است که چند اثر تاریخی در آن متمرکز شده، اما تاکنون توجه متناسبی به ظرفیتهای آن نشده است.
ساروقیان خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی برای انجام مطالعات، بررسیها و تدوین ضوابط مورد نیاز این محوطهها، مدیریت شهری نیز با حمایت شورای اسلامی شهر آمادگی دارد برای بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی و گردشگری این محدودهها اقدام کند.
وی در پایان با تقدیر از مسئولان وزارت میراث فرهنگی، مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی، فرماندار کاشان و مدیران دستگاههای اجرایی، بر ضرورت تداوم همکاری و همافزایی میان مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و شهروندان برای تحقق برنامههای توسعه گردشگری کاشان تأکید کرد.
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