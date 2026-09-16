به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عزیزی شامگاه سهشنبه در آیین گرامیداشت سالروز ثبت ملی تپه سیلک کاشان که با حضور اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تپه سیلک در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و امروز این محوطه باستانی یکی از آثار تمدنی بینظیر در جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و گردشگری کاشان ابراز کرد: کاشان یکی از ظرفیتهای بسیار برجسته کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است و در گذشته به عنوان دروازه ورود به مناطق مرکزی و تمدنی کشور شناخته میشد، اما امروز با اقداماتی که طی سالهای اخیر انجام شده، خود به عنوان یک مقصد ارزشمند گردشگری در کشور شناخته میشود.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: برخی ظرفیتها در مناطق مختلف کشور مزیت نسبی محسوب میشوند، اما کاشان از مزیتهای مطلق و منحصربهفردی برخوردار است که از جمله آن میتوان به باغ فین، محور سیلک و باغ فین، بافت تاریخی و بناهای ارزشمند تاریخی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: کاشان به واسطه این ظرفیتها یکی از نقاط شاخص کشور از نظر تاریخی و تمدنی محسوب میشود و خوشبختانه با تلاشهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته، بافت تاریخی این شهر امروز یکی از بافتهای تاریخی سامانیافته کشور است.
عزیزی با اشاره به مرمت و احیای بناهای تاریخی کاشان گفت: تعداد زیادی از بناهای تاریخی این شهر در سالهای اخیر مرمت و احیا شدهاند و لازم است این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند تا ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کاشان بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تپه سیلک اظهار کرد: پژوهشهای انجامشده در سیلک باید تکمیل شود تا بتوانیم این ظرفیت بسیار ارزشمند را که یکی از آثار تمدنی بینظیر جهان است، به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم و آن را به علاقهمندان در سراسر جهان معرفی کنیم.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: تپه سیلک در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد و تلاش ما این است که با تکمیل مطالعات و فراهم کردن الزامات لازم، زمینه معرفی شایسته این محوطه تاریخی در سطح جهانی فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت آثار ثبت جهانی ایران گفت: در حال حاضر ۳۰ اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده که این آثار در ۱۲۶ نقطه کشور قرار دارند و بخشی از آنها به دلیل زنجیرهای بودن آثار، در قالب پروندههای مشترک به ثبت جهانی رسیدهاند. همچنین ۱۰۵ پایگاه ملی در سراسر کشور فعال است.
عزیزی خاطرنشان کرد: در حوزه ثبت جهانی، هر کشور در هر سال سهمیه مشخصی دارد و در حال حاضر پرونده سیراف در دستور کار قرار گرفته است. این پرونده به یونسکو ارسال شده و اقدامات لازم برای ارزیابی آن در حال انجام است.
وی افزود: امیدواریم با حضور ارزیابان یونسکو در ایران طی یکی دو ماه آینده، بتوانیم زمینه ثبت جهانی سیراف، به عنوان یکی از پروندههای مهم مرتبط با حوزه خلیج فارس، را فراهم کنیم.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه از رویکرد جدید وزارت میراث فرهنگی برای اجرای پروژههای تأثیرگذار خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای ما در حال حاضر اجرای پروژههای پیشتاز و تأثیرگذار در کشور است و در همین راستا پیشنهاد خواهیم کرد که محور سیلک و بافت تاریخی کاشان به عنوان یکی از پروژههای پیشتاز کشور مطرح و دنبال شود.
وی تأکید کرد: کاشان همواره در حوزه الگوسازی نقش مؤثری داشته است و امیدواریم با همفکری و همراهی مسئولان شهرستان و شورای اداری کاشان بتوانیم سیلک و بافت تاریخی این شهر را به عنوان یکی از پروژههای پیشتاز کشور معرفی کنیم.
عزیزی گفت: هدف این است که با همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای تاریخی و تمدنی کاشان به شکل شایستهای حفاظت، احیا و معرفی شود و جایگاهی که این شهر در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و جهان شایسته آن است، بیش از پیش تثبیت شود.
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