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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان ساماندهی شد

قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان ساماندهی شد

کاشان - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان از اصلاح و ساماندهی قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان خبر داد.

علیرضا عبداله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلاح قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک و همچنین تکمیل اجرای فنس کشی اطراف آن با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان انجام شد.

وی ابراز کرد: در این فاز ، قسمت هایی که از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به پارکینگ و ورودی این محوطه منتهی می شود، ساماندهی گردید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان تصریح کرد: به زودی فاز دوم مرمت شامل کاهگل قسمت های آسیب دیده این محوطه باستانی و اصلاح آب راهه های آن اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6898923

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