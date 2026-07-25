قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک کاشان ساماندهی شد

علیرضا عبداله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلاح قسمت ورودی محوطه باستانی سیلک و همچنین تکمیل اجرای فنس کشی اطراف آن با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان انجام شد.



وی ابراز کرد: در این فاز ، قسمت هایی که از تپه جنوبی محوطه باستانی سیلک به پارکینگ و ورودی این محوطه منتهی می شود، ساماندهی گردید.



رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان تصریح کرد: به زودی فاز دوم مرمت شامل کاهگل قسمت های آسیب دیده این محوطه باستانی و اصلاح آب راهه های آن اجرا خواهد شد.