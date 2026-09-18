به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای شمالی، افزود: برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مسافران، محدودیت‌های ویژه‌ای در محورهای چالوس، هراز و فشم اجرا خواهد شد.

وی گفت: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

کرمی‌اسد افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های محور هراز نیز اظهار کرد: از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز، تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز و در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.

کرمی‌اسد در ادامه درباره محدودیت‌های روز شنبه ۲۸ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.