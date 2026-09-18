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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

جاده چالوس از ساعت ۱۶ یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس از ساعت ۱۶ یک‌طرفه می‌شود

جانشین پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و فشم خبر داد و گفت: با افزایش حجم تردد، محور چالوس از ساعت ۱۶ در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای شمالی، افزود: برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مسافران، محدودیت‌های ویژه‌ای در محورهای چالوس، هراز و فشم اجرا خواهد شد.

وی گفت: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

کرمی‌اسد افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های محور هراز نیز اظهار کرد: از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز، تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز و در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.

کرمی‌اسد در ادامه درباره محدودیت‌های روز شنبه ۲۸ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

کد مطلب 6950423

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